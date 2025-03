Huhut paljastivat iPhone 17 Airin todennäköisen näyttökoon

iPhone 17 Airin näyttö ja kamera saattoivat paljastua

Vähintään 128 Gt tallennustilaa

Hiukan pienempi kuin iPhone 17 Pro Max

Mikäli kiihtyviin huhuihin on uskominen, iPhone 16 Plus saa tehdä tietä tänä vuonna iPhone 17 Air -tulokkaan tieltä. Tuore paljastus antaa osviittaa siitä, miten tuleva Applen älypuhelin eroaa iPhone 17 Pro Maxista.

Väittämien takana ovat @OreXda ja Notebookcheck. Lähteiden mukaan iPhone 17 Air sisältää 6,7-tuumaisen näytön, jonka resoluutio on 2 796 x 1 290. Sen kamerana nähdään ainakin 48 megapikselin pääkamera, kun taas etupuolella on 12 MP selfiekamera. Myös tallennustilaa on saatavissa kolmessa eri vaihtoehdossa, joista vähäisin määrä on 128 Gt.

Jos huhut pitävät paikkansa, iPhone 17 Air on hiukan pienempi kuin 6,7-tuumainen iPhone 17 Pro Max, jonka resoluutio on 2 868 x 1 320. Kameroiden osalta mainitaan samat kennot, mutta iPhone 17 Pro Maxissa nähtäneen lisäksi muutama lisäkamera. Lisäksi vähimmäismääräksi tallennuskapasiteettia mainitaan 256 Gt.

Jos kaikki tämä pitää paikkansa, iPhone 17 Air olisi välimalli 6,3-tuumaisen iPhone 17 Pron sekä 6,9-tuumaisen iPhone 17 Pro Maxin välillä. Toki Pro- ja Air-mallit eronnevat toisistaan muiden ominaisuuksien saralla.

Entistä ohuempi

Mainitut huhut eivät ainakaan toistaiseksi ole nostaneet iPhone 17 Airia erityisesti esiin. Todennäköisin peruste nimimuutokselle koskee muotoilua, jonka povataan olevan entistä ohuempi. Aiempien huhujen mukaan puhelin on paksuudeltaan vain 5,59 mm.

Vuosi 2025 saattaakin jäädä historiaan ennen kaikkea ohentuneen kauneusihanteen esiinmarssina. Olemme jo nähneet markkinoiden ohuimman taitettavan puhelimen Oppo Find N5:n, minkä lisäksi monien katseet ovat jo kääntyneet Samsung Galaxy S25 Edgen lopullisen esittelyn suuntaan. Toistaiseksi Samsungin uudesta puhelimesta on nähty vain pieni ensivilaus, mutta vaikutelman mukaan se ja iPhone 17 Air ovat suoria kilpailijoita.

iPhone 17 Airista on saatu jo aiemmin näytille epäviralliset renderöintikuvat. Puhelimen huhutaan sisältävän yhden takakameran, joka on sijoitettu kohotettuun kamerapalkkiin. Myös iPhone 17 Pro ja iPhone 17 Pro Max vaikuttavan kohottavan kameralohkoa ylöspäin.

Uusi järjestelmäpiiri lienee varma uudistus. Tällä hetkellä suurin mielenkiinto koskeekin sitä, paljonko Applen uutuusmalli rokottaa kuluttajien kukkaroa. Nykyinen budjettimalli iPhone 16e maksaa edullisimmillaan 749 euroa, joten iPhone 17 Air kustantanee selvästi enemmän.