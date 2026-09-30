Uusi Amazon Kindle -lukulaite vuoti julki

Seuraava Amazon Kindle -perusmalli vaikuttaa paljastuneen

Muotoilussa on pieniä muutoksia aiempaan

Pienempi kokovaihtoehto jäämässä haaveeksi

Amazon vaikuttaa valmistautuvan seuraavan Kindle-lukulaitteen julkaisuun. Horisontissa siintävän laitteen paljastivat kuvat, jotka julkaistiin ensimmäiseksi WinFuturen toimesta. Kyseessä on Amazon Kindle 12th Gen -perusmalli, joten uudistuneet Kindle Paperwhite tai Kindle Colorsoft jäävät ainakin tässä vaiheessa haaveeksi.

Kuvien perusteella mallissa pyöreämmät kulmat kuin Amazon Kindle (2024) -edeltäjässä. Virtapainike näyttää puolestaan siirtyneen laitteen yläosaan. Sivusto väittää mallin saapuvan myyntiin mustassa, vihreässä, vaaleansinisessä ja violetissa sävyssä, minkä lisäksi tarjolla vaikuttaisi olevan kaksi erilaista näyttövaihtoehtoa.

Mallin ohella Amazon vaikuttaa valmistautuvan lapsille tarkoitetun Kindle for Kids -mallin julkaisuun. Sen osalta muutokset vaikuttavat kuitenkin koskevan ainoastaan laitteen kuoria.

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Vuotanut kuva Amazon Kindle 2026 -lukulaitteesta (Image credit: WinFuture)

Olisiko pienempi parempi?

Mahdollisen Amazon Kindle (2026) -perusmallin uudistusten merkittävyys on vielä mysteeri, mutta monille pelkkä vuosipäivitys ei välttämättä riitä. Monet kilpailijat ovat tuoneet myyntiin pienempiä malleja, joista syynissämme kehuja ovat saaneet ainakin ViWoods AiPaper Reader sekä Xteink X4 Pro. Ne tarjoavat kompaktin rakenteen takia miellyttävämmän kokemuksen, mutta Amazon ei ainakaan vielä ole hyppäämässä samaan kelkkaan.

Olisi kuitenkin mielenkiintoista nähdä kompaktiuteen pyrkivä Kindle, sillä Amazonin tuoteperhe on kirjojen saatavuudeltaan selvästi kilpailijoitaan edellä. Pienikokoiselle mallille vaikuttaisi olevan kysyntää myös Redditin puolella, jossa monet kommentoijat ovat nimenomaan huokailleet pienemmän ruudun perään.

Vaikka pienikokoiset lukulaitteet ovat todennäköisesti pienen kohdeyleisön tuotteita, olisi niillä mahdollisuus tuoda lisää väkeä e-kirjojen pariin. Toivottavasti sellainen nähdään lähitulevaisuudessa.