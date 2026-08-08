Vuoto vihjaa Garmin Fenix 9:n kolmesta eri versiosta – näyttöteknologiassa merkittävä muutos aiempaan

Tuore tietovuoto paljastaa yksityiskohtia Garmin Fenix 9 -lippulaivamallista

Kolme eri kokovaihtoehtoa

MIP Solar -teknologia ei ole vielä katoamassa

Garmin Fenix 9 -sarjan odotetaan paljastuvan lähiaikoina. Huhumylly, jota toimitusjohtaja Cliff Pemblen kommentit Garminin neljännesvuosikatsauksessa ruokkivat, viittaa siihen, että lippulaivamalliston uusimman version aika alkaa olla kypsä. Yksityiskohdat uutuusmallin muotoilun ja ominaisuuksien saralla on kuitenkin vielä ollut mysteeri.

Garmin Fenix 8 -sarjassa oli kolme kokovaihtoehtoa (43 mm, 47 mm ja 51 mm) ja kaksi näyttövaihtoehtoa: tavallinen kirkas AMOLED-näyttö sekä himmeämpi memory-in-pixel (MIP) -versio aurinkoenergialatauksella. MIP-näyttöjä käytettiin aiemmin kaikissa parhaissa Garmin-kelloissa vähäisemmän akkukulutuksen vuoksi, mutta nykyään niitä käytetään lähes yksinomaan malleissa, joissa on Garminin Power Glass -aurinkolataustekniikka. Se hyödyntää näytön takana olevaa aurinkopaneelia valon keräämiseen ja kellon akun keston pidentämiseen kirkkaissa olosuhteissa.

Lienee turvallista olettaa, että aurinkolatauksen saaminen AMOLED-näyttöihin on tulevien vuosien ykköspyrkimyksiä. Kunhan tämä on jossain vaiheessa mahdollista, MIP-näytöt kadonnevat pysyvästi.

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Garmin Fenix 8 -malliston julkaisun jälkeen ilmestyi erillinen Garmin Fenix 8 Pro -mallisto, joka tuli kahdessa koossa (47 mm ja 51 mm), Garminin satelliittiverkkoa hyödyntäneellä InReach-viestintäyhteydellä, LTE-yhteydellä sekä entistä kirkkaammalla MicroLED-näytöllä. Näiden myötä onkin pohdittu sitä, mihin suuntaan Fenix 9 -mallisto vie Garminin keihäänkärkikelloa.

Kolme kokoa, kaksi Pro-mallia ja kaksi MIP-näyttöä

(Image credit: Craig Hale)

Garmin Rumorsin mukaan Garmin Fenix 9 ilmestyy edeltäjänsä tavoin kolmessa kokovaihtoehdossa ja kolmena eri versiona. Luvassa on siis huhun mukaan perusmalli, Garmin Fenix 9 Pro ja Garmin Fenix 9 Pro InReach.

Tällä kertaa kaikkien kolmen mallin sanotaan tulevan kolmessa kokovaihtoehdossa, joten pienemmistä ranteista kärsivät saavat silti halutessaan Pro-kokemuksen. Fenix 9 Pro InReach mahdollistaa nimensä mukaisesti Garminin satelliittiverkon mahdollistaman viestinnän. Sen sijaan erot perus- ja Pro-mallin osalta ovat Garmin Rumorsin mukaan yhtä yksityiskohtaa lukuun ottamatta vielä hämärän peitossa.

Sekä Garmin Fenix 9 Pro että Pro InReach saavat ilmeisesti Solar-mallit, mikä tarkoittaa, että MIP-näyttö tekee paluun uudelle sukupolvelle. Sen sijaan tavallinen Garmin Fenix 9 pysyy vain AMOLED-näyttöpaneelissa. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun tavallinen Garmin Fenix ei saa MIP-mallia, mutta samalla aurinkolatausteknologian säästäminen pelkälle Pro-mallistolle tuntuu varsin luonnolliselta askeleelta Garminille.

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Ratkaisu olisi silti harmillinen. MIP-näyttö ei ole pelkästään tapa ladata kelloa aurinkoenergialla, sillä sen vähävirtaisuus saa laitteen muistuttamaan perinteistä digikelloa. Samalla aurinkolataus on ollut jo hyvän aikaa Garminin kellot kilpailijoistaan erottava toiminto, sillä vastaavaa ominaisuutta on ollut turha hakea Samsung Galaxy Watcheista, Apple Watcheista sekä muista perinteisistä älykelloista.

Se, pitääkö Garmin Rumorsin väite paikkansa, selvinnee tulevien viikkojen tai kuukausien aikana. Kunhan Fenix 9 -mallisto lopulta paljastetaan, uutisoimme siitä sivuillamme.