Garmin Fenix 9-uppgifter har läckt och om de stämmer väntar tre nya klockor, men den mest intressanta detaljen handlar om Garmins skärmteknik

De senaste Garmin-ryktena avslöjar nya detaljer om Garmin Fenix 9

Serien kan lanseras i tre olika storlekar

MIP-skärmen med solcellsladdning ser inte ut att försvinna än

Garmin Fenix 9-serien ser ut att närma sig lansering. Ryktena har tagit fart efter kommentarer från Garmins VD Cliff Pemble under företagets senaste kvartalsrapport tidigare i år, och många Garmin-entusiaster har sedan dess spekulerat i hur den nya serien kommer att se ut.

Garmin Fenix 8 lanserades i tre storlekar – 43 mm, 47 mm och 51 mm – samt med två olika skärmtyper: en ljusstark AMOLED-panel, liknande den som används i många smartklockor, och en mer strömsnål MIP-skärm (Memory-in-Pixel) med solcellsladdning.

MIP-skärmar användes tidigare i de flesta av Garmins bästa träningsklockor eftersom de drog betydligt mindre ström. Numera används tekniken nästan uteslutande i modeller med företagets Power Glass-teknik, där en solcellspanel bakom skärmen fångar upp ljus och förlänger batteritiden i ljusa miljöer.

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Det känns sannolikt att MIP-skärmen försvinner helt den dag Garmin lyckas kombinera samma effektiva solcellsladdning med AMOLED-paneler. Det vore dock tråkigt, eftersom många användare fortfarande uppskattar den strömsnåla skärmtekniken, vilket flera omröstningar i Garmin-communityn också visar.

Ett år efter lanseringen av Fenix 8-serien presenterade Garmin även Fenix 8 Pro, som fanns i två storlekar – 47 mm och 51 mm – och introducerade funktioner som InReach-satellitkommunikation, LTE-anslutning samt en ännu ljusstarkare MicroLED-skärm i vissa modeller.

Så vad kan vi då vänta oss av Garmin Fenix 9?

Tre storlekar, två Pro-modeller och två modeller med MIP-skärm

(Image credit: Craig Hale)

Enligt Garmin Rumors kommer Garmin Fenix 9 att lanseras i samma tre storlekar som föregångaren och dessutom i tre olika versioner: Garmin Fenix 9, Garmin Fenix 9 Pro, Garmin Fenix 9 Pro InReach.

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Till skillnad från Fenix 8-serien uppges alla tre modellerna lanseras samtidigt, vilket innebär att Garmin inte längre väntar med Pro-modellerna. Dessutom sägs samtliga modeller erbjudas i alla tre storlekar, vilket innebär att även användare med smalare handleder kan välja en Pro-version.

Fenix 9 Pro InReach väntas, precis som namnet antyder, få stöd för Garmins satellitnätverk för meddelanden utanför mobilnätets täckning. Däremot är det fortfarande oklart vilka övriga förbättringar Pro-modellen får jämfört med standardversionen – med ett viktigt undantag.

Enligt uppgifterna kommer både Garmin Fenix 9 Pro och Fenix 9 Pro InReach att erbjudas i versioner med Solar, vilket innebär att MIP-skärmen lever vidare ytterligare en generation. Däremot ser vanliga Garmin Fenix 9 ut att endast få en AMOLED-skärm.

Om det stämmer blir det första gången en vanlig Fenix-modell inte erbjuds med MIP-skärm. Samtidigt är det ett logiskt drag om Garmin väljer att reservera sin solcellsteknik för de dyrare Pro-modellerna.

Om ryktena visar sig stämma tycker vi ändå att det är lite synd. MIP-skärmen är inte bara viktig för solcellsladdningen – den ger också Garmin-klockorna en mer klassisk digital klockkänsla, samtidigt som den är betydligt mer energieffektiv. Dessutom är den en tydlig egenskap som skiljer Garmins träningsklockor från smartklockor från exempelvis Apple och Samsung.

Det finns fortfarande inga uppgifter om en eventuell Garmin Enduro 4.

Vi lär få veta betydligt mer om Garmin Fenix 9-serien när lanseringen närmar sig. Håll utkik efter fler uppdateringar.

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