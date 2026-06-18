Garmin Fenix 9 och Enduro 4 kan lanseras snart – kod i Garmin Connect-appen pekar på en kommande lansering

Garmin Enduro 4 har upptäckts i bakgrundskoden till Garmin Connect-appen

Koden avslöjar inget lanseringsdatum, men referensen är ny i den senaste uppdateringen

Det pekar mot en lansering av både Enduro 4 och Fenix 9, eftersom tidigare generationer har presenterats samtidigt

Vi har slukat varje liten nyhet och läcka kring Garmin Fenix 9-serien och när den kan tänkas lanseras. Garmin Fenix 8 tog sig snabbt in på vår lista över de bästa Garmin-klockorna efter lanseringen och är företagets främsta premiumklocka.

Enduro-serien är i praktiken en version av Fenix-modellerna med extra stort fokus på batteritid. Enduro 3 lanserades tillsammans med Garmin Fenix 8 under 2024. I vårt test av Garmin Enduro 3 skrev vi att "Enduro-serien sätter batteritiden främst samtidigt som den erbjuder de flesta funktionerna från Fenix-serien", och vår recensent fick nästan en månads batteritid på en enda laddning.

Därför är det spännande att höra de första ryktena om Garmin Enduro 4, eftersom det samtidigt kan innebära att hela Fenix 9-serien är på väg.