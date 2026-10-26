Hackare hävdar att Samsungs smart-TV-apparater skickar hemliga rapporter och letar efter mikrofoner i anslutna enheter – men det verkar inte vara någon integritetsskandal

Samsung-TV-apparater anklagas på nätet för att spionera på användarna, men diskussionen verkar bygga på en del felaktiga antaganden.

Samsung-TV-apparater kan rapportera hundskall och barnskrik till Samsung

TV-apparaterna kan upptäcka mikrofoner i soundbars och andra enheter

Det är inte så illavarslande som det framställs på nätet

Integritet har alltid varit ett hett diskussionsämne på nätet och sedan uppståndelsen kring LG datainsamling via sina TV-apparater har många börjat granska TV-apparater och tillhörande tillbehör extra noga.

Därför kan de senaste uppgifterna om Samsungs TV-apparater låta ganska skrämmande. Enligt en tråd på Reddit handlar det om ”AI som lyssnar efter din hund och ditt barn direkt på enheten, övervakar vad du tittar på och använder mikrofonen i din soundbar om TV saknar en egen”.

Det låter förstås förfärligt, men när vi tittar närmare på detaljerna framträder en betydligt mindre illavarslande bild. En del av det påstådda spionerandet är nämligen inte alls hemligt. I vissa fall handlar det om funktioner som Samsung glatt har marknadsfört som anledningar att köpa företagets TV-apparater.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det betyder inte nödvändigtvis att Samsung är helt transparent med allt företaget gör eller att det inte kan förekomma mer datainsamling och lagring än användarna känner till. Men det betyder att vi kanske kan lägga undan skyltarna med ”PANIK!” en stund och i stället titta på vad TV-apparaterna faktiskt gör.

Vad handlar anklagelserna mot Samsungs TV-apparater om?

Enligt en användare på X som kallar sig log4j började personen undersöka sin Samsung-TV dataanvändning efter att annonserna på skärmen blivit väldigt specifikt riktade. I den senaste omgången data som användaren har publicerat hittades markörer för händelser med hundskall och barnskrik, uppgifter om hur länge kameran strömmar video samt en funktion som kan upptäcka mikrofoner i närliggande enheter.

Låter skrämmande, eller hur? Men AI-funktionen som upptäcker barnskrik var faktiskt något som Samsung marknadsförde under namnet Family Care som ett viktigt försäljningsargument. Tanken var att TV skulle skicka aviseringar till dina anslutna mobila enheter om den upptäckte att ett barn grät. Samsung har dessutom redan meddelat att funktionen ska avvecklas, bara 18 månader efter lanseringen, på grund av låg användning och återkommande falsklarm. Ett exempel är att TV:n kunde tolka gråt från ett program på skärmen som om ett barn faktiskt grät i rummet.

Men hur är det med hundskallen? Det handlar om ett närbesläktat system som heter Pet Care och som är utformat för att göra samma sak för hundar som Family Care gör för barnskrik. Båda systemen är utformade för att fungera när TV:n är i standbyläge.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det kan vara rimligt att kritisera Samsung för att företaget inte tydligt har informerat om att sådana händelser rapporteras till dess egna servrar och att fråga varför det över huvud taget behövs. Det är samtidigt standard att företag samlar in viss information om huruvida och när funktioner används för att kunna analysera och förbättra dem. Oavsett vilket har Samsung knappast försökt dölja Pet Care och Family Care. Snarare tvärtom.

Men hur är det då med sökandet efter externa mikrofoner? Såvitt vi kan se av inläggen på X undersöker TV:n bara om närliggande enheter har en mikrofon. Det finns inga bevis för att den använder mikrofonerna i hemlighet. Det är fullt möjligt att det finns en enkel förklaring, exempelvis att funktionen behövs för karaokeappar eller appar för videosamtal. På så sätt vet TV redan vilka mikrofoner som finns tillgängliga när du startar en sådan app. Att upptäcka enheter i närheten är inte samma sak som att få åtkomst till dem. Om det vore det skulle vi behöva kräva ett förbud mot Bluetooth.

Mer information från granskningen av Samsungs TV-mjukvara väntas dessutom publiceras och den skulle kunna avslöja om något mer tveksamt faktiskt pågår. Samma hackare hävdar nämligen att TV:n laddar ett regionspecifikt neuralt nätverk för att övervaka hur du använder appar som YouTube. En detaljerad genomgång av vad som händer där ska enligt uppgift publiceras inom kort.

Men just nu verkar det snarare som att Samsung kan ha ett problem med sin integritetspolicy än någon illavarslande plan för att spionera på användarna. Om fler uppgifter dyker upp och visar att något allvarligare pågår kommer vi att vara precis lika upprörda som alla andra.

Frågan om hur mycket information tillverkare av TV-apparater och tillbehör samlar in om sina användare är fortsatt aktuell, även i Sverige där datainsamling regleras av bland annat GDPR. Det finns goda skäl att granska hur informationen samlas in, används och lagras, men i det här fallet finns det ännu inget som tyder på att Samsung ägnar sig åt någon omfattande hemlig övervakning. Uppgifterna känns åtminstone inte som lika allvarliga som de tidigare avslöjandena om hur mycket data LG TV-apparater kan samla in om sina användare.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.