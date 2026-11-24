Det har varit ännu ett fantastiskt år för OLED-TV-apparater. Jag har redan testat de flesta av årets bästa OLED-TV-apparater och med Black Friday precis runt hörnet finns det gott om möjligheter att lägga vantarna på någon av dessa utmärkta TV-apparater till rabatterat pris.

Jag kommer att jämföra tre OLED-modeller som fick fem stjärnor i mina tester och som har potential att bli riktiga höjdpunkter under Black Friday-rean. Mina val är LG C6, 2026 års bästa TV och vinnare av utmärkelsen Årets TV i TechRadar Choice Awards; LG G6, LG:s flaggskepps-OLED för 2026 och ett steg upp från C6 (samt vår referens-TV för artikelserien 4K Blu-ray Bounty) och Samsung S90H, den direkta konkurrenten till C6 som levererar fantastisk prestanda, särskilt i ljusa rum.

Du kanske undrar varför Samsung S95H/S99H, Samsungs direkta OLED-konkurrent till G6, inte finns med. När jag jämförde G6 och S95H/S99H sida vid sida föredrog jag G6 överlag och när det gäller prisvärde under årets Black Friday tror jag att de tre modellerna ovan, framför allt alternativen i mellanklassen, kommer att bli de stora stjärnorna.

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Bildkvalitet

Image 1 of 2 Med alla tre TV-apparater inställda på standardinställningarna för Filmmaker Mode ser färgerna på S90H (höger) något platta ut jämfört med G6 (vänster) och C6 (mitten). (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Att växla S90H (höger) till filmläget ger färgerna betydligt mer ljusstyrka, men de är fortfarande inte lika fylliga som på G6 och C6. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Om vi börjar med ljusstyrkan levererar G6 den högsta uppmätta ljusstyrkan av de tre, med en maximal HDR-ljusstyrka på 2 475 nits jämfört med 1 689 nits för S90H och 1 427 nits för C6 (med alla tre TV-apparater inställda på standardinställningarna för Filmmaker Mode). När det gäller HDR-ljusstyrka över hela skärmen nådde G6 451 nits, medan S90H nådde 305 nits och C6 nådde 241 nits. På pappret är G6 alltså den klart ljusstarkaste TV-apparaten.

Vid faktiskt tittande i ljusa rum var S90H utmärkt på att hantera reflektioner tack vare sin antireflexbehandlade skärm. G6:s hantering av reflektioner var dock imponerande för en OLED med blank skärm, då den fortfarande levererade djupa svarta toner i mörkare scener samtidigt som reflektionerna begränsades. Den var faktiskt mitt val som bästa TV för ljusa rum när jag jämförde den med konkurrenten Samsung S95H/S99H. Tyvärr var detta ett område där C6 hade det lite svårare, med synliga reflektioner på skärmen i vissa scener.

När jag tittade på innehåll var G6 mycket riktigt den ljusstarkaste TV-apparaten, men C6 låg förvånansvärt nära i vissa scener. De vita partierna på Mach 5 i Speed Racer hade rejält med lyster på alla tre TV-apparater och även om de vita högdagrarna var ljusstarkast på G6 hade C6 en liknande upplevd ljusstyrka, trots en skillnad på nästan 1 000 nits i uppmätt maximal HDR-ljusstyrka.

Jämfört med de två LG-modellerna ser S90H något ljussvag ut när den är inställd på Filmmaker Mode. Detta visar vad AI-processorn Alpha 11 Gen 3, som båda LG-modellerna använder, är kapabel till, eftersom den utnyttjar den extra ljusstyrkan för att leverera mer effektfulla högdagrar. Att växla S90H till filmläget ger tillräckligt med extra ljusstyrka för att konkurrera med G6, men de vita tonerna kunde ibland bli lite väl intensiva.

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S90H (höger) gör sig bäst i filmläget för färgstarka, ljusare filmer som Speed Racer. (Image credit: Warner Bros / Future)

Färgåtergivningen är utmärkt på alla tre TV-apparater. När jag fortsatte titta på Speed Racer återgav G6 de gröna, gula och rosa färgerna i familjen Racers hem med störst intensitet, men C6 stod sig bra i jämförelsen. S90H såg något platt ut i Filmmaker Mode och trots dess mer balanserade, naturliga färger var filmläget det bättre alternativet tack vare den extra ljusstyrkan. Alla tre TV-apparater visade naturliga hudtoner, men G6:s var mest träffsäkra, medan C6:s ibland drog lite för mycket åt det röda hållet.

När jag bytte till The Super Mario Galaxy Movie fick färgerna verkligen liv på alla tre skärmar. Med de tre TV-apparaterna inställda på Filmmaker Mode visade G6 och C6 intensivare och mer livfulla färger, vilket syntes tydligt på Lumornas kroppar, Mario och Luigis ikoniska hängselbyxor samt färgerna på Toad-figurernas huvuden och kroppar. Färgerna på S90H såg återigen naturliga ut, men kändes något platta – filmläget var fortfarande det bättre alternativet.

G6 visade helt klart de mest intensiva färgerna av de tre i båda filmerna, men jag imponerades av hur nära C6 kom, med fantastiska, fylliga färger som genomgående matchade G6.

Alla tre TV-apparater visar utmärkt kontrast i mörka filmer som The Batman, men ljusstyrkan hos G6 (vänster) gör vissa mörka toner ljusare, medan C6 (mitten) och S90H (höger) ser mer balanserade ut. (Image credit: Warner Bros / Future)

Alla tre TV-apparater uppvisade kraftfull kontrast vid visning av mörkare scener. I en scen i The Batman där Bruce arbetar i Batgrottan visade alla tre TV-apparater en utmärkt balans mellan de ljusa tonerna från lamporna och bildskärmarna och de mörka tonerna i skrivbordet och de omgivande väggarna. C6 visade faktiskt den mest naturliga kontrasten av de tre, då G6:s mörka toner ibland såg något uppljusade ut och S90H emellanåt tappade vissa detaljer i de mörkaste partierna.

När jag tittade på Project Hail Mary visade S90H överraskande nog de djupaste och mest autentiska svarta tonerna i bilderna av rymden. Tidigare har Samsungs OLED Glare Free-skärm påverkat svärtan och även om vissa detaljer gick förlorade i de mörkaste partierna såg den övergripande bilden på S90H mer autentisk ut än på G6 och C6.

Ljudkvalitet

Alla tre TV-apparater skulle dra nytta av en soundbar, men jag överraskades av vad jag upptäckte under ljudtesterna. (Image credit: Warner Bros / Future)

Med hjälp av biljaktsscenen med Batmobilen från The Batman testade jag det inbyggda ljudet på varje TV. Även om alla tre skulle må bra av att anslutas till någon av marknadens bästa soundbars för att leverera en filmupplevelse värdig deras bildkvalitet, överraskades jag av vad jag upptäckte under mina tester.

Jag ställde in TV-apparaterna på deras AI-ljudlägen, eftersom standardljudlägena på alla tre var ganska föga övertygande, och blev förvånad över att C6 och S90H levererade den mest slagkraftiga basen. Båda återgav mullret från Batmobilens motorer med mer kraft än G6, som kändes lite tam i jämförelse.

När Batmobilen slingrade sig fram genom trafiken uppvisade alla tre TV-apparater stor precision och placerade ljudet av skrikande däck och biltutor i enlighet med händelserna på skärmen. Återigen överraskade S90H mig med hur effektiv ljudplaceringen var jämfört med de två LG-modellerna, även om de också gjorde ett bra jobb.

Alla tre TV-apparater levererade dessutom ett detaljerat ljud som fångade upp alla kraftiga kollisioner, skrapande metall och kulregn under scenen. Jag upplevde att S90H hade den smalaste ljudbilden, som kunde låta något vass vid högre volymer. Ljudet från de två LG-modellerna sträckte sig i större utsträckning utanför skärmens kanter, men återigen överraskades jag av hur platt G6 kunde låta ibland. S90H hade bra kraft i det framåtriktade ljudet, som tycktes komma direkt genom skärmen, men jag önskade att ljudbilden hade varit bredare.

Gaming

Alla tre TV-apparater är utmärkta för gaming, med alla funktioner du kan tänkas behöva. (Image credit: Future)

Alla tre TV-apparater hör till de bästa gaming-TV-apparaterna du kan köpa, med en komplett funktionsuppsättning som inkluderar 4K vid 165 Hz, fullt stöd för VRR med AMD FreeSync och Nvidia G-Sync samt ALLM. De två LG-modellerna har stöd för Dolby Vision-gaming, medan S90H har stöd för HDR10+-gaming.

När jag spelade Battlefield V på TV-apparaterna uppvisade samtliga en följsam, knivskarp prestanda. När jag sprang runt på slagfältet och undvek fiendens beskjutning gjorde alla tre TV-apparater ett utmärkt jobb med att hantera de snabba rörelserna och den kaotiska actionen på skärmen. Det var inte särskilt förvånande med tanke på att alla tre uppmätte en ingångsfördröjning på under 9,5 ms vid 4K och 60 Hz samt under 5 ms vid 1080p och 120 Hz, vilket är utmärkta resultat.

Samma bildkvalitet som vid filmtittandet återspeglades även här. De två LG-modellerna levererade mer livfulla färger, vilket tydligt syntes i de röda och gula nyanserna hos höstträden under ett av uppdragen, men S90H uppvisade skarpa texturer som verkligen gav spelet extra djup. I spelläget kom G6:s höga ljusstyrka verkligen till sin rätt, men ingen av dessa TV-apparater kommer att göra dig besviken när det gäller gaming.

Bästa Black Friday-köpet

(Image credit: Future)

Överlag skulle var och en av dessa TV-apparater vara ett utmärkt tillskott i vilket hem som helst, vilket är anledningen till att alla tre fick fem stjärnor i mina tester. Men vilken blir det bästa Black Friday-köpet?

LG G6 i storleken 55 tum finns för närvarande tillgänglig för 17 990 kronor, medan 55-tummaren av LG C6 går att köpa för 13 990 kronor. Samsung S90H i storleken 55 tum finns för närvarande tillgänglig för 13 990 kronor.

Jag förväntar mig fina rabatter på alla tre TV-apparater under Black Friday, men efter att ha jämfört dem sida vid sida är LG C6 mitt övergripande toppval. Den levererar jämnare prestanda än de andra två TV-apparaterna, samtidigt som den håller jämna steg med flaggskeppsmodellen G6 när det gäller bildkvalitet. Baserat på förra årets erbjudanden på LG C5 har den dessutom potential att sjunka till ett rekordlågt pris. När man väger samman prisvärde, prestanda och funktioner är C6 den självklara vinnaren.

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