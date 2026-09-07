5 största iPhone 18-ryktena rankade – det här kan vi faktiskt förvänta oss på veckans Apple-event

Vi har hört rykten om iPhone 18-serien sedan innan iPhone 17 ens lanserades. Om vi dessutom räknar in vikbara iPhone Ultra – som enligt uppgifter äntligen ska lanseras i år – har läckor och rykten cirkulerat i flera år.

Det finns alltså en hel del information att sålla bland, men ryktena här nedanför hör till de största vi har hört om Apples kommande mobiler.

Under varje rykte bedömer vi hur sannolikt vi tror att det är att uppgifterna faktiskt stämmer, så att du får en bättre uppfattning om vad vi kan förvänta oss på Apples ”Surprise and Shine”-event onsdagen den 9 september.

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Vikbara iPhone Ultra lanseras äntligen

iPhone Ultra kan bli väldigt lik Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Vad säger ryktet?

Vi har hört rykten om att Apple arbetar på en vikbar mobil i flera år, men nu ser det äntligen ut som att en sådan enhet faktiskt kan lanseras i år, möjligtvis under namnet iPhone Ultra.

Läckor pekar på att mobilen får ett passliknande format i stil med Samsung Galaxy Z Fold 8, med en vikbar skärm på omkring 7,8 tum och en ytterskärm på ungefär 5,5 tum.

Den kan dessutom få stöd för MagSafe, men till skillnad från vissa av Samsungs vikbara mobiler kommer den förmodligen inte att ha stöd för stylus – åtminstone inte vid lanseringen.

Hur sannolikt är ryktet?

Med tanke på hur länge vi har hört rykten om en vikbar iPhone, där vissa tidigare uppgifter pekat på lanseringar som aldrig blev av, finns det fortfarande anledning att vara lite skeptisk. Men mängden läckor som nu pekar på en lansering – inklusive uppgifter från trovärdiga källor – gör att vi är nästan helt säkra på att iPhone Ultra faktiskt kommer att visas upp i år.

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När det gäller de specifika detaljerna, som skärmstorlekar och stöd för MagSafe, kan vi inte vara riktigt lika säkra. Men vi skulle bli väldigt förvånade om själva mobilen inte lanseras den här veckan.

Sannolikhet: 9/10

Vanliga iPhone 18 dröjer till nästa år

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Vad säger ryktet?

Även om vi kan få se en helt ny typ av iPhone i år i form av iPhone Ultra, tyder läckor på att en av modellerna vi normalt skulle förvänta oss istället uteblir. Enligt uppgifter lanseras vanliga iPhone 18 först i mars eller april.

Den kan då lanseras tillsammans med iPhone 18e och iPhone Air 2, vilket skulle innebära att Apple håller en andra stor mobillansering inom loppet av ungefär ett halvår.

Hur sannolikt är ryktet?

Det skulle vara helt nytt för Apple att lansera en ny basmodell vid ett separat event flera månader efter Pro-modellerna, så vi tar fortfarande ryktet med en liten nypa salt.

Samtidigt pekar i princip alla läckor numera åt det hållet. Vi har dessutom hört betydligt mindre om vanliga iPhone 18 än om Pro-modellerna och iPhone Ultra – vilket vore logiskt om den faktiskt inte ska lanseras på ett tag.

Sannolikhet: 8/10

En kamera med variabel bländare

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vad säger ryktet?

Ett av de mer spännande ryktena om specifikationerna är att antingen både iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max, eller möjligtvis enbart iPhone 18 Pro Max, kommer att få en kamera med variabel bländare.

Det skulle göra det möjligt att justera skärpedjupet och därmed ge dig större kontroll över vilka delar av bilden som är i fokus. Det skulle även kunna ge bättre prestanda i svagt ljus, om den variabla bländaren innebär att kameran kan släppa in mer ljus än på dagens modeller.

Hur sannolikt är ryktet?

Vi har hört uppgifter om en variabel bländare från flera olika källor, inklusive några med gott renommé. Detaljerna är dock fortfarande ganska vaga, vilket gör oss något osäkra på om funktionen faktiskt kommer att dyka upp – särskilt eftersom många andra detaljer om de nya modellerna har läckt betydligt mer utförligt.

Samtidigt gör både antalet källor och deras trovärdighet att vi tror att det är mer sannolikt än inte att åtminstone en av de kommande iPhone-modellerna får en kamera med variabel bländare.

Sannolikhet: 7/10

Större batterier

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vad säger ryktet?

Läckaren Digital Chat Station har hittat myndighetsdokument som tyder på att iPhone 18 Pro får ett batteri på 4 288 mAh och iPhone 18 Pro Max ett på 5 567 mAh i USA.

Som jämförelse har iPhone 17 Pro ett batteri på 4 252 mAh, medan iPhone 17 Pro Max har ett på 5 088 mAh. Även här gäller siffrorna de amerikanska modellerna, där batterikapaciteten är högre än i de flesta andra regioner eftersom mobilerna enbart använder eSIM och därför inte behöver lämna plats åt en fysisk SIM-kortplats.

Om uppgifterna stämmer skulle det alltså innebära en mindre ökning för iPhone 18 Pro, men ett betydligt större lyft för iPhone 18 Pro Max.

Hur sannolikt är ryktet?

En ökad batterikapacitet känns ganska sannolik, eftersom Apple ofta passar på att höja kapaciteten i nya modeller. Däremot är det mer tveksamt om iPhone 18 Pro Max verkligen får en så stor ökning som ryktet gör gällande. Faktum är att källan bakom läckan själv skriver att ”det här är tveksamt och behöver verifieras ytterligare”.

Vi kan därför förmodligen räkna med större batterier, men det är långt ifrån säkert att ökningen blir riktigt så stor.

Sannolikhet: 6/10

Ny design

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vad säger ryktet?

iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max kommer förmodligen inte att se dramatiskt annorlunda ut jämfört med sina föregångare, men det finns åtminstone två större designförändringar som kan vara på gång.

Den ena gäller baksidan, där metallramen och glaspanelen kan få en mer enhetlig färg istället för den något tvåtonade design som dagens modeller har.

Ännu mer spännande är uppgifter från Instant Digital och andra läckare om att Dynamic Island kan bli mindre i år. Enligt rykten minskar bredden till omkring 13,5 mm, jämfört med 20,7 mm på dagens modeller.

Hur sannolikt är ryktet?

Det här är egentligen flera rykten i ett, men båda förändringarna låter trovärdiga. Både läckare och CAD-renderingar har pekat på en mindre Dynamic Island och det vore logiskt att Apple vill minska hur mycket plats den tar upp på skärmen.

En mer enhetlig design på mobilernas baksida låter också rimlig, men den uppgiften har bara kommit från ett par källor hittills, så där kan vi inte vara lika säkra.