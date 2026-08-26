”Surprise and Shine”: Apple avslöjar datumet för sitt september-event och hintar om vad som väntar och vi kan äntligen få se en vikbar iPhone

Apple har nu gjort sitt årliga september-event officiellt. Företaget har skickat ut inbjudningar till ett Special Event den 9 september 2026 med sloganen ”Surprise and Shine”.

I vanlig Apple-ordning drar eventet igång klockan 19.00 svensk tid. Eventet hålls på Apple Park, närmare bestämt i Steve Jobs Theater. Vi räknar dock med att själva presentationen även den här gången till stor del kommer att vara förinspelad. För den som inte fått en inbjudan kommer eventet förstås att livestreamas för hela världen, medan vi på TechRadar kommer att följa och rapportera om alla nyheter i realtid.

”Surprise and Shine” blir inte bara det årliga event där vi väntar oss att Apple ska presentera nästa generation av iPhone, Apple Watch och ett antal andra produkter. Det äger dessutom rum bara åtta dagar efter att John Ternus tar över rollen som VD. Vår gissning är att han fortfarande kommer att inleda showen med ett ”Good Morning” – och vem vet, Tim Cook kanske fortfarande dyker upp.

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Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwPAugust 26, 2026

Listan över ryktad hårdvara inför den 9 september är lång, men allra flest blickar riktas mot Apples förväntade intåg på marknaden för vikbara telefoner med en modell som sannolikt får namnet iPhone Ultra. Enheten uppges påminna om den senaste Samsung Galaxy Z Fold 8 i både storlek och form och skulle kunna göra vikbara telefoner mer mainstream med hjälp av Apples egen prägel.

Det blir dock knappast den enda nya iPhone-modellen. iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max väntas också dyka upp, men håll inte andan efter en vanlig iPhone 18 eller andra generationens iPhone Air. Enligt ryktena ligger fokus den här gången på Pro-modellerna, medan efterföljarna till iPhone 17 och iPhone Air kommer senare. Vi kan även vänta oss nästa generation av Apple Watch Ultra och Apple Watch Series 12, och det finns en möjlighet att vi får se en ny HomePod mini samt en efterlängtad uppdatering av Apple TV.

Vad säger ”Surprise and Shine”-inbjudan?

(Image credit: Apple)

Efter månader av rykten riktas nu blickarna mot varje liten detalj i Apples ”Surprise and Shine”-inbjudan. Bakgrunden är klarblå och påminner lite om himlen över Apple Park, medan mitten domineras av en Apple-logga omgiven av färgstarka ljus- och oskärpeeffekter.

Det verkar dessutom finnas en cirkel som sträcker sig ut från loggan, vilket skulle kunna vara en hänvisning till eventets plats, Steve Jobs Theater, den cirkelformade huvudbyggnaden på Apple Park eller kanske animationerna för nya Siri AI.

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I mitten av Apple-loggan verkar det dessutom finnas en vertikal linje, vilket möjligen skulle kunna vara en hint om den vikbara iPhone-modellen. Men just nu är din gissning lika bra som vår.

Den bästa nyheten? Apple lovar oss faktiskt en överraskning – och det är definitivt något att se fram emot.

Vad kan vi förvänta oss under eventet?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Till att börja med blir detta John Ternus första Special Event som Apples VD och det sker vid en intressant tidpunkt, med mängder av ny hårdvara på gång. Bara några veckor före eventet presenterade Apple sina nästa generations M6- och M5 Ultra-chip och uppdaterade både Mac mini och Mac Studio. Kan det ha varit ett sätt att röja undan några produkter inför ett fullspäckat september-event?

Det är mycket möjligt. Vi väntar oss iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, den vikbara iPhone-modellen, Apple Watch Series 12 och Apple Watch Ultra 4.

Det finns också en chans att vi får se nya AirPods, men då handlar det sannolikt om nästa generations instegsmodeller – AirPods 5 och AirPods 5 med ANC, som ersätter de två AirPods 4-modellerna – snarare än de nyligen läckta AirPods Pro med kameror. Enligt de senaste uppgifterna dröjer de sistnämnda till 2027.

Sedan har vi också de ryktade uppdateringarna av HomePod mini och Apple TV 4K – alltså streamingboxen som ansluts till TV:n, inte streamingtjänsten Apple TV. Båda har ryktats under en längre tid och kan ha väntat på lanseringen av Siri AI för att kunna dra nytta av nya funktioner.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Siri AI väntas lanseras i höst, sannolikt under andra halvan av september, inledningsvis som en beta för konsumenter med en väntelista. Funktionen blir en del av de allmänt tillgängliga versionerna av iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Tahoe, watchOS 27 och tvOS 27. Därför finns det en god chans att Apple också presenterar nästa generations produkter för det smarta hemmet.

Det är sannolikt också ett nödvändigt steg innan vi får se den ryktade Home Screen-enheten med robotarm. Ännu viktigare är att Siri AI behöver en plats i hemmet och inte bara på iPhone, iPad, Apple Watch och Mac.

Både nästa generations HomePod mini och Apple TV 4K finns enligt Bloombergs Mark Gurman på Apples produktplan för 2026. I samband med läckan om AirPods Pro nämndes dessutom flera andra produkter, däribland en ny Siri Remote till Apple TV.

Det är dock sannolikt iPhone Ultra som blir den stora nyheten – och potentiellt det första riktiga ”one more thing”-ögonblicket under Ternus-eran på Apple – tillsammans med iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max.

Det andra stora frågetecknet när vi närmar oss september är Beats nästa produkt: ett par over-ear-hörlurar som enligt de senaste läckorna sannolikt kommer att heta Beats 360. Produktsidor har redan dykt upp och Beats har diskret skickat ut exemplar till stora idrottsstjärnor, så mycket tyder på att en lansering kan ske inom de närmaste veckorna.

Det är mindre sannolikt att Beats 360 dyker upp under Apples september-event, eftersom Beats sällan får särskilt mycket utrymme under Apples presentationer, men allt är möjligt. Hörlurarna kan istället lanseras ungefär samtidigt som Apples övriga nya produkter börjar säljas.

(Image credit: Apple)

Den goda nyheten är att vi inte behöver vänta särskilt länge. Inbjudningarna till Apples ”Surprise and Shine”-event den 9 september 2026 är ute och vi har dessutom fått några visuella ledtrådar om vad som väntar. Det är nu bara 14 dagar kvar till nästa stora Apple-event.

TechRadar kommer att finnas på plats, bland annat vår erfarna Apple-skribent och Editor-at-Large Lance Ulanoff, medan vårt expertteam kommer att arbeta för fullt med att rapportera om alla nyheter den 9 september och dagarna därefter. Framför allt kan du komma tillbaka på eventdagen för att följa vår liveblogg med rapportering i realtid.

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