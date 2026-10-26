ChatGPT och Claude stoppas av svenska myndigheter efter ”problematiska” säkerhetsbrister

ChatGPT och Claude får inte längre användas i svenskt myndighetsarbete

AI-plattformarna gör DeepSeek sällskap på listan över icke godkända AI-verktyg på grund av oro kring datasäkerheten

Microsoft Copilot är fortfarande godkänt för användning, men med betydligt striktare säkerhetskontroller

Anställda vid svenska myndigheter får inte längre använda OpenAI ChatGPT och Anthropics Claude i tjänsten på grund av säkerhetsrisker.

Myndighetsanställda kommer fortfarande att få använda reglerade och godkända plattformar, som Microsoft Copilot. Beslutet att stoppa de andra tjänsterna grundar sig på oro för att känslig information kan matas in i AI-plattformar som saknar godkännande.

Användning av icke godkända plattformar, även kallat Shadow IT, kan få ”konsekvenser för Sveriges informationssäkerhet”, förklarar Mikael Wettercrantz, CIO och digitaliseringsdirektör.

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Endast godkända AI-plattformar får användas i myndighetsarbete

En granskning av hur anställda vid Trafikverket använde AI-verktyg tidigare i år avslöjade ”problematisk” användning av AI-plattformar i myndighetsarbetet.

När AI-tjänster används i tjänsten utan rätt företagsavtal och tillhörande reglering finns en risk att känslig information som matas in i en AI-chattbot skickas vidare till utvecklaren och därefter lagras för att användas vid träning av AI-modeller.

Avsaknaden av ett företagsavtal kan också skapa problem vid granskningar av hur AI-verktyg används inom en organisation. Dessutom kan det leda till ytterligare dataskyddsproblem om information som ska skyddas enligt europeiska regler överförs utanför Europas digitala gränser, exempelvis när uppgifterna behandlas i ett datacenter i USA.

Myndighetsanställda kommer även fortsättningsvis att ha tillgång till Microsoft Copilot i tjänsten, men med striktare säkerhetskontroller efter en intern granskning. Ett begränsat antal anställda kommer också att kunna använda ChatGPT och Claude via en ”särskild plattform för AI-assistenter”, uppger myndigheten.

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Det här är inte första gången AI-plattformar begränsas inom svenskt myndighetsarbete. Sverige följde tidigare flera andra länder genom att förbjuda användningen av DeepSeek i myndighetsarbete, efter oro för integritetsrisker och möjliga överträdelser av GDPR.

På liknande sätt har USA förbjudit alla produkter och tjänster kopplade till DeepSeek, på grund av farhågor om att kinesiska datalagar kan ge myndigheter tillgång till företagets servrar.

USA departement för inrikes säkerhet har också varnat för att DeepSeek-plattformen kan innehålla ”skadlig programvara och andra säkerhetsbrister”.

Via Cybernews

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