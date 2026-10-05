Ryssland trappar upp blockeringen av VPN-tjänster efter valet till statsduman i omfattande censuroffensiv

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Minst tio VPN-tjänster har rapporterat omfattande nätverksbegränsningar och blockering av IP-adresser

Den nya vågen av blockeringar kommer efter Rysslands senaste parlamentsval

Omkring 57 miljoner ryssar uppskattas använda verktyg för att kringgå internetcensuren

Ryska myndigheter har inlett en ny och aggressiv offensiv mot VPN-tjänster efter landets senaste val till statsduman. Under loppet av bara en vecka rapporterade minst tio VPN-leverantörer betydligt hårdare nätverksbegränsningar, vilket har gjort det svårare för användare att behålla tillgången till det öppna internet.

Enligt uppgifter som publicerats av den oberoende nyhetssajten Meduza har flera leverantörer drabbats av allvarliga störningar. En tjänst uppgav att teamet tvingades byta ut åtta servrar på bara fem dagar, medan två andra fick samtliga sina internationella serverplatser och IP-adresser blockerade av den ryska kommunikationsmyndigheten Roskomnadzor.

Trots den plötsliga ökningen av störningar menar branschexperter att utvecklingen var väntad. Alexey Kozlyuk, ordförande för VPN Guild, säger att organisationen visserligen betraktar begränsningarna som allvarliga, men inte ser de valrelaterade blockeringarna som en ”helt ny våg”.

”Utifrån vad vi har sett började trycket öka redan i början av augusti. Vi ser det som händer nu som en fortsättning och gradvis intensifiering av den kampanjen”, säger Kozlyuk till Meduza.

TechRadar har kontaktat Amnezia VPN och experter på digitala rättigheter hos RKS Global för ytterligare kommentarer om de aktuella störningarna.

En talesperson för Amnezia VPN säger också till TechRadar att de nya blockeringarna knappast är oväntade.

”I Ryssland utsätts VPN-tjänster för påtryckningar nästan varje månad. Det har blivit det nya normala”, säger talespersonen.

Den senaste vågen av blockeringar har dock inte påverkat Amnezia.

”Efter händelserna i juni byggde vi om vår serverinfrastruktur och uppdaterade vårt protokoll för att göra det mer motståndskraftigt mot censur”, uppger företaget för TechRadar.

En samordnad attack mot internetfriheten

Begränsningarna efter valet är bara den senaste fasen i en långvarig teknisk kamp mot verktyg som används för att kringgå censur. En rapport från Human Rights Watch (HRW) beskriver hur den ryska staten har gått från mer specifika och riktade blockeringar till omfattande attacker mot infrastrukturen bakom verktygen.

”Den ryska regeringens allt intensivare attacker mot tjänster för att kringgå censur är en del av dess bredare angrepp på tillgång till information, personlig integritet och yttrandefrihet”, säger Hugh Williamson, chef för Europa och Centralasien på Human Rights Watch.

Metoderna omfattar bland annat massblockering av hela IP-subnät, riktade nätfiskekampanjer mot anställda hos VPN-leverantörer och distribuerade överbelastningsattacker (DDoS).

I juni slog en samordnad attack ut stora delar av Amnezia VPN:s verksamhet och det tog företaget sex veckor att återställa nätverket helt. Efter den omfattande statsstödda cyberattacken återställde Amnezia VPN sin premiumtjänst i Ryssland och förbättrade därefter sina protokoll mot censur när Ryssland trappade upp sina VPN-blockeringar.

Staten tycks dessutom i allt högre grad använda inhemsk teknik som ett verktyg i censuren. Tidigare i år ska myndigheterna ha instruerat stora ryska internetföretag att i det tysta registrera användarnas VPN-anslutningar. En studie från RKS Global bekräftade att minst 30 inhemska appar samlade in dessa IP-adresser, som därefter matades tillbaka till statens censursystem och bidrog till den största blockeringen av VPN-tjänster hittills, där över 20 populära tjänster blockerades.

(Image credit: Getty Images)

Insatserna är höga när det gäller digital integritet. Kremls kamp mot det globala internet har gjort VPN-tjänster till något av en samhällsnödvändighet i Ryssland, där uppskattningsvis 57 miljoner människor – omkring 40 procent av landets befolkning – nu använder dem för att komma åt oberoende nyhetskällor och blockerade plattformar som Instagram och YouTube.

Samtidigt som Rysslands kamp mot VPN-tjänster går in i en ny fas ökar myndigheterna också pressen på Apple och Google att ta bort verktyg för att kringgå censur direkt från sina respektive appbutiker.

HRW rapporterar att Apple tog bort 1 213 appar efter begäran från ryska myndigheter under 2025, medan Google i februari 2026 fick böter på 22,8 miljoner rubel för att inte ha tagit bort VPN-tjänster från Google Play. Flera populära VPN-klienter försvann dessutom från Apples plattform i mars efter att Roskomnadzor hävdat att apparna ”innehöll material som är olagligt i Ryssland”.

När regeringen samtidigt stryper mobila betalningslösningar och ökar pressen på teknikjättarna står användarna inför en allt mer intensiv teknisk kapprustning för att upptäcka, blockera och kringgå Rysslands VPN-offensiv.

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