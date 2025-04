Ryssland kräver att över 200 VPN-appar tas bort från Play Store – men Google gör motstånd

Rysslands censurmyndighet Roskomnadzor utfärdade 212 blockeringsorder mot VPN-appar i Google Play mellan mars och april 2025. Av dessa verkar dock endast 6 appar ha tagits bort hittills, vilket innebär att totalt 53 VPN-tjänster är otillgängliga i den ryska versionen av Google Play.

Journalisten Maria Kolomychenko var först med att upptäcka att Google hade tagit emot minst 47 borttagningsförfrågningar gällande några av de bästa VPN-apparna från och med den 12 mars. Efter det började forskare vid GreatFires AppCensorship-projekt att analysera tillgängligheten hos 399 VPN-appar och kunde då visa att Roskomnadzor faktiskt riktat in sig på 212 VPN-liknande verktyg.

GreatFires resultat visar på en upptrappning i Kremls krig mot VPN-tjänster. Till skillnad från Apple – som enligt uppgifter tog bort minst 60 VPN-appar på Roskomnadzors begäran under 2024 – verkar Google än så länge ha stått emot de flesta ryska censurkraven.

You may like