Att betala eller inte betala? Nästan 1 av 4 TechRadar-läsare säger att de använder gratis-VPN – trots riskerna

VPN-marknaden har exploderat de senaste åren. Allt mer sofistikerade hot mot integriteten och ökande geoblockeringar online har gjort dessa tjänster till ett verktyg för massorna, inte bara för tekniknördar och företag längre.

I takt med detta har många nya aktörer gett sig in på marknaden för att möta den höga efterfrågan. På TechRadar gör vi vårt bästa för att regelbundet testa majoriteten av dessa tjänster för att kunna rekommendera de allra bästa VPN-tjänsterna som finns.

I maj 2025 genomförde vi en enkät för att bättre förstå hur våra läsare ser på och använder VPN. En av resultaten stack ut – nästan 1 av 4 svarande uppgav att de använder gratis VPN-tjänster.

Även om det inte nödvändigtvis är dåligt, kan det utsätta din integritet och säkerhet för risker och samtidigt ge sämre prestanda. Läs vidare för allt du behöver veta för att göra rätt val.

Riskerna med gratis VPN

Låt oss börja med det viktigaste – integriteten.

Den huvudsakliga uppgiften för en VPN är att kryptera din internetanslutning för att förhindra obehörig åtkomst. Även om det inte gör dig helt anonym online, minskar det spårning på nätet.

Samtidigt maskerar en VPN din verkliga IP-adress, vilket förbättrar integriteten ytterligare och gör det möjligt att kringgå geoblockeringar.

För att kunna erbjuda detta behöver VPN-leverantörer bygga en avancerad infrastruktur bestående av krypteringsprotokoll, flera säkerhetsfunktioner och – viktigast av allt – ett internationellt nätverk av servrar som är tillräckligt stort för att möta användarnas behov. Det kostar pengar.

Så hur kan vissa gratis VPN-tjänster generera intäkter för att överleva? Enkelt: genom att tjäna pengar på din data.

Detta kan ske genom att rikta irriterande annonser mot dig – ja, de där störande pop-up-fönstren som dyker upp när du använder gratisappar. Det handlar dock inte bara om irritation – dessa annonser samlar in personlig information som du egentligen försöker skydda genom att använda en VPN.

Gratis VPN-tjänster kan också använda spårningsteknik för att samla in detaljer om dina aktiviteter online och sedan sälja dessa uppgifter. Återigen – precis tvärtemot vad en VPN-användare förväntar sig.

Gång på gång har det dessutom visat sig att gratis VPN-tjänster i själva verket utgör ett hot mot användarnas säkerhet. Under 2024 skedde en stor ökning av skadliga gratis VPN-appar.

Data från cybersäkerhetsföretaget Kaspersky visar tydligt att användare av gratis VPN-tjänster runtom i världen allt oftare har laddat ned skadlig programvara och annan farlig mjukvara tillsammans med sina kostnadsfria appar under det gångna året. Cyberkriminella använde detta för att skapa ett nätverk av infekterade enheter som kunde agera som deras egna proxyservrar vid attacker.

"Användare tenderar att tro att om de hittar en VPN-app i en officiell butik, som Google Play, så är den säker och de tycker att det är ännu bättre om tjänsten dessutom är gratis! Men det slutar ofta i en fälla," säger Vasily Kolesnikov, säkerhetsexpert på Kaspersky.

Dessa ord bekräftas av ytterligare forskning som publicerades i april. Experter vid Tech Transparency Project (TTP) fann att miljontals användare av gratis VPN-tjänster utan att veta om det skickade data till Kina.

Bland de berörda tjänsterna finns Turbo VPN, VPN Proxy Master, Thunder VPN, Snap VPN och Signal Secure VPN – alla uppges ha kopplingar till ett sanktionerat företag i Shanghai som tros ha band till den kinesiska militären.

Var på din vakt – de flesta av dessa påstått farliga gratis VPN-appar finns fortfarande tillgängliga i Apple och Googles appbutiker sex veckor efter avslöjandet – något som bekräftades av forskarna i en uppdatering den 12 juni 2025.

Är det värt det?

Att riskera din integritet och säkerhet bara för att spara pengar genom att använda en gratis VPN är kanske inte värt det.

De flesta gratistjänster kommer med begränsningar som kan påverka hela din upplevelse negativt.

Till att börja med har många gratis VPN-tjänster inte kapaciteten att fungera som en streaming-VPN och effektivt låsa upp utländska bibliotek. På samma sätt kanske de inte heller erbjuder P2P-stöd, vilket krävs för fildelning via torrent.

De flesta gratis VPN-tjänster har begränsningar.

Många gratis VPN-tjänster har också ett tak för hur mycket bandbredd du får använda. Det påverkar vad du kan göra online – som att streama, spela och torrenta – och hur länge du kan använda din VPN varje dag, vecka eller månad.

De flesta gratis VPN-tjänster är främst tänkta som ett sätt att stärka användarnas integritet, men som vi har sett är det avgörande att du väljer en pålitlig och säker tjänst med omsorg.

Hur du väljer den bästa gratis VPN-tjänsten

Som tumregel bör du noggrant kontrollera tjänstens integritetspolicy innan du laddar ned och börjar använda din valda gratis VPN – eller vilken app som helst för den delen.

Vi rekommenderar särskilt att du tittar på hur tjänsten samlar in och använder dina data. Undvik tjänster som delar data med tredjeparter. Ännu bättre är att välja en gratis VPN som har en strikt policy om att inte logga någon användardata.

Vid tidpunkten för publicering rekommenderar TechRadar följande gratistjänster som uppfyller dessa krav: PrivadoVPN Free, Proton VPN Free, Windscribe Free och Hide.me Free.

Dessa leverantörer erbjuder vad som kallas en freemium-VPN – en begränsad version av premiumtjänsten utan kostnad. Det betyder att de inte behöver tjäna pengar på att sälja dina data.

Nästa steg är att kontrollera om begränsningarna hos tjänsten fungerar för dina behov.

Ta PrivadoVPN Free som exempel. Våra tester visar att denna gratistjänst är tillräckligt kraftfull för att kunna streama och torrenta. Den levererar dessutom snabba och stabila anslutningar. Du kan dock bara använda den på en enhet och får 10 GB snabb data per månad.

Proton VPN Free erbjuder däremot obegränsad data, alla sina främsta integritetsfunktioner och en säker kill switch. Däremot kan du inte välja vilken server du ansluter till (så du kan glömma att låsa upp ditt favoritbibliotek på Netflix), den har inget P2P-stöd och du kan bara använda den på en enhet.

Så, även med de bästa gratisalternativen måste du avstå från vissa funktioner – vad du kan leva utan är upp till dig själv att avgöra.

Om du behöver hela paketet rekommenderar vi att du kollar in några av de bästa billiga VPN-erbjudandena just nu. I skrivande stund toppar Surfshark listan med ett startpris på 2,19 dollar per månad.

TechRadars favorit totalt sett, NordVPN, är också på rea just nu, med en rabatt på över 70%.

Disclaimer Vi testar och recenserar VPN-tjänster i samband med laglig, rekreationell användning. Exempelvis: 1. Att få tillgång till en tjänst från ett annat land (beroende på tjänstens användarvillkor). 2. Att skydda din säkerhet online och stärka din integritet när du är utomlands. Vi stödjer eller uppmuntrar inte olaglig eller skadlig användning av VPN-tjänster. Att konsumera piratkopierat innehåll är inget som uppmuntras av Future Publishing.