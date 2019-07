NordVPN – recension

NordVPN (annonslänk) är registrerat i Panama och tillhandahåller VPN-tjänster till mer än en miljon kunder.

Företaget säljer in sig på funktionerna i tjänsten och det är lätt att se varför. Deras VPN-tjänst har mer än 5 400 servrar i 61 länder. Den fungerar på Windows, Mac, iOS, Android, Linux och andra plattformar. Och med upp till sex anslutningar samtidigt kan du på ett säkert sätt använda den på alla dina enheter samtidigt.

Annonslänk: Vill du prova NordVPN? Gå till deras hemsida här

NordVPN har alla förväntade tekniska egenskaper. Detta gäller OpenVPN, krypteringsstöd, ett snabbt nätverk, en kill switch och skydd mot DNS-läckage för att skydda din identitet. Det finns också några extraordinära extrafunktioner i form av dubbelkryptering och stöd för Onion-anonymitetstjänsten. Du får också skydd mot annonser, skadlig kod och phishing via NordVPNs CyberSec-teknik. Tjänsten stöder p2p (peer-to-peer/torrents), vilket är en stor fördel och har sedan en tydlig policy att inte logga/registrera användare.

NordVPN har fått ett antal viktiga förbättringar sedan vår senaste granskning. De har ett bättre gränssnitt i sina appar, mer fart på nätverket, förbättrad kryptering och sedan har de publicerat sin "no-registration policy" av Price Waterhouse Cooper. Företaget säger att de testar det senaste Wireguard-krypteringsprotokollet, men berättar inte när tjänsten kommer att vara tillgänglig.

Om du är överväldigad av de många funktionerna, eller om du stöter på oförutsedda problem, är NordVPNs support redo att hjälpa dig ytterligare 24/7 via e-post eller via livechatt. Priserna är rimliga och om du inte är säker på om NordVPN är för dig, kan du testa tjänsten gratis i sju dagar.

NordVPN stöder ett brett utbud av betalningsmetoder, som kreditkort, PayPal, Bitcon och andra krypteringsvalutor samt många andra metoder (Bild: NordVPN)

Prenumerationer och priser

NordVPN har en tydlig och väldigt enkel prenumerationsstruktur med tre tydliga prenumerationer.

Du kan välja att betala € 10,50 (110 kr) för ett månadsabonnemang utan bindningstid (annonslänk). Om du binder dig för ett år (annonslänk) faller priset till € 6,14 (64 kr) per månad. Och om du binder dig för tre år (annonslänk)kostar det bara € 2,62 (28 kr) per månad. Det är riktigt bra priser som kan matcha priserna på även de bästa konkurrenterna. NordVPN slår inte bara de bästa tjänsterna som ExpressVPN, som kostar $ 8,32 (77 kr) per månad för en årlig prenumeration. Till och med billiga tjänster som Private Internet Access kostar $ 3,49 per månad för en tvåårig prenumeration, så här sparar du även pengar om du tecknar dig i tre år med NordVPN.

Varje prenumeration är tydligt beskriven, och det finns inget finstilt som förringar avtalet eller höjer priset. Du kommer att få veta klart vad priset för hela prenumerationsperioden är, vad det motsvarar per månad och hur ofta du måste betala, så du vet vad du säger ja till när du klickar på "Köp".

Vi hade en positiv upplevelse hela vägen genom registreringsprocessen. Du behöver inte ge ifrån dig mycket detaljerad information eftersom NordVPN bara frågar efter din e-postadress. Och även betalningsalternativen är bättre än de flesta andra leverantörer, och du kan betala med kreditkort, PayPal, Bitcon och andra krypteringsvalutor samt många andra betalningsmetoder.

Om du inte riktigt kan bestämma dig, kommer NordVPN att erbjuda dig pengarna tillbaka efter 30 dagar om du inte är nöjd med tjänsten. Och oroa dig inte, det finns inga finstilta klausuler som innebär att du inte får pengarna tillbaka om du har loggats in si eller så många gånger eller har använt "för mycket data". Du kan använda tjänsten så mycket som du vill, och om du avbryter prenumerationen under de första 30 dagarna får du helt enkelt pengarna tillbaka.

Integritet

VPN är så värdefulla eftersom de skyddar din integritet. De gör det bland annat genom att kryptera din datatrafik. NordVPN har en bra fördel här eftersom de stöder IKev2/IPsec-teknik, vilket ger dig säkerhet i form av en mycket kraftfull AES-256-GCM-kryptering och stöder kontinuerlig ersättning av 3072-bit Diffie-Hellman krypteringsnycklar för varje session. Så även om någon lyckas bryta krypteringen kan de bara bryta sig in i en session. Nästa session är skyddad av en ny krypteringsnyckel. Det är ett utmärkt system som NordVPN använder som standard på Mac och iOS, och som även finns på andra plattformar - inklusive Windows.

NordVPN:s OpenVPN-appar har också uppdaterats från AES-256-CBC till AES-256-GCM. Det är inte exakt en revolution - AES-256-CBC erbjuder ett mycket bra skydd - men det betyder att den tekniska delen av tjänsten är mycket bättre än konkurrenterna.

Vid anslutning använder NordVPN flera metoder för att säkerställa din integritet. En av dem är Onion over VPN, som först leder din anslutning via NordVPN:s eget nätverk innan det vidarebefordras via Onion-nätverket på vägen till webbplatsen du besöker. Det ger dubbelt skydd, vilket kan göra anslutningen lite långsammare, men där de två skikten i sin tur gör det extremt svårt för andra att spåra någonting tillbaka till dig. Det bästa är att du inte behöver veta något om Onion för att få det att fungera. Ingen installation eller installation. Anslut bara din app till en av NordVPN:s dedikerade Onion via VPN-routrar, och systemet hanterar resten.

NordVPN erbjuder också ett dubbelt VPN-system, där din trafik först körs via en VPN-server, krypteras igen och skickas över en annan NordVPN-server innan du landar på den önskade webbplatsen. Det är inte nödvändigt och i själva verket inte särskilt användbart för de flesta, men möjligheten finns där om du kan hitta en ursäkt för att använda den och det kommer inte att sinka din hastighet väldigt mycket. I vårt test fick vi hastigheter på 70 Mbps när vi inte var anslutna och hastigheter på 45 Mbps när vi var anslutna till den snabbaste dubbla VPN-anslutningen vi kunde hitta.

När du är ansluten till NordVPN får du extra säkerhet med sin kill switch, vilket förhindrar att dina data slipper ut, även om VPN-anslutningen stängs av. NordVPN sticker ut genom att ha två kill switchar. En av dem stänger all nätverksåtkomst när du inte är ansluten till en VPN (funktionen kan enkelt slås på/av) och sedan finns en app kill-switch som stänger de valda apparna om anslutningen går ner.

NordVPN skriver att deras service också blockerar DNS-läckage, och det stöder vår egen testning med DNS Leak Test, IP Leak. Vår DNS-adress var alltid densamma som vår URL, och det fanns inga spår av läckage från DNS, WebRTC eller andra källor.

NordVPN registrerar inte och lagrar information om användarnas online-aktiviteter (Bild: NordVPN)

Ingen registrering

NordVPN säger själv att de har en mycket strikt "no-registration"-policy. De flesta VPN-leverantörer säger det, men här är man mycket tydligt:

"NordVPN strictly keeps no logs of your activity online. That means we do not track the time or duration of any online session, and neither do we keep logs of IP addresses or servers used, websites visited or files downloaded."

Detta gäller inte bara dina onlineaktiviteter. Den IP som du använder för att logga in från eller den IP-adress som tilldelats dig av VPN-systemet (när VPN-leverantörer säger "ingen registrering", lagrar de ibland någon form av information om dina aktiviteter, så det är kul att se att NordVPN inte gör det).

Vad VPN-leverantörer säger på framsidan matchar inte alltid vad som sedan gäller i det lilla utrymmet i deras integritetspolicy, så det är alltid värt att titta på sekretesspolicy och relaterade dokument.

I det här fallet fann vi absolut inga överraskningar i sekretesspolicyn. Företaget lagrar viss information, men det är i samband med din prenumeration (e-postadress, betalningsinformation, dina meddelanden till och från kundtjänst och cookies på webbplatsen). Och här kan du till och med gömma någon information genom att t.ex. skapa ett e-postmeddelande som du bara använder för att skapa prenumerationen med eller genom att betala i bitcoin.

Till skillnad från kunder från andra VPN-tjänster är du inte tvungen att ta företagets ord på vad som gäller. I slutet av 2018 anställde NordVPN Price Waterhouse Cooper för att genomföra en oberoende utredning av deras infrastruktur och tjänster för att få en oberoende bekräftelse på att bolagets integritetspolicy följs. I en blogguppdatering från november 2018 bekräftades att företaget följde sina sekretesspolicyer.

Rapporten innehåller inte många tekniska detaljer, och det finns många lagklausuler i rapporten, så vi kan inte citera den här. NordVPN:s kunder och testanvändare har tillgång till den, och vi måste lyfta på hatten för att NordVPN ska kunna öppna så mycket. Detta innebär att NordVPN har flera konkreta bevis för att de inte kommer att registrera användarinformation än någon annan VPN-leverantör.

TechRadar testar VPN-leverantörers hastighet vid olika tjänster (Bild: Fast.com)

Prestanda

Även om integritetsskydd vanligtvis är det viktigaste hos en VPN, är prestandan minst lika viktig. Obrottsbar kryptering är inte så attraktiv om det betyder att ditt internet går snabbt. Därför testar vi prestanda för VPN-tjänster mycket noggrant.

Vårt test utfördes från vårt brittiska kontor där vi först upprättade en anslutning till vårt testpaket på mer än 50 NordVPN-servrar över hela världen. Vi kollade om servern var tillgänglig och hur lång tid det tog att ansluta. Sedan körde vi pingtest för att se serverns svarstid, och vi använde en geolocation för att bekräfta att servern faktiskt var där där NordVPN sa. Ingen av delarna ger oss någon information om nedladdningshastighet, men det är viktiga faktorer i förhållande till NordVPN:s övergripande användarupplevelse.

De första testerna visade mer utmaningar med anslutningen än genomsnittet. Fyra servrar kontaktades inte ens efter två försök. Det är naturligt att VPN-tjänster ständigt har problem, men eftersom NordVPN hade ett liknande antal anslutningsfel i vårt senaste test, ser det ut som ett litet men ihållande problem med tjänsten.

När vi först kom online gav NordVPN en riktigt bra prestation. Anslutningstiderna var snabba, förseningarna var minimala och varje server var där där NordVPN sa att de skulle vara.

Vi utförde flera hastighetsprov med Netflix' fast.com för att kontrollera hastigheten i fyra regioner: 10 servrar i Storbritannien, 13 i USA, 12 i Europa och 18 i Asien och Australien. Det är oklokt att förlita sig på ett enda prov, så vi kontrollerade våra resultat med Open Speed Test och Ooklas Speedtest. Alla tester utfördes på ett Windows 10-system via en 75 Mbps fiberanslutning.

Resultaten var generellt mycket imponerande. Vår testförbindelse körde vanligtvis med en hastighet av 72 Mbps. Det gjorde inte någon stora skillnad att vi kopplade den till VPN-servrar i England, där vi såg hastigheter på 67-68 Mbps. De närmaste VPN-servrarna i Europa levererade hastigheter på 50-65 Mbps, beroende på plats. Hastigheten sjönk något i vissa länder, till exempel Grekland och Polen, där den sjönk till 30 Mbps. Det var dock fortfarande tillräckligt snabbt för de flesta uppgifter.

VPN-servrarna i USA var oftast snabba: East Coast gav hastigheter på 60-65 Mbps och hastigheten sjönk till 50 Mbps när vi hoppade på servrar i Kalifornien.

Servrarna längre bort - Asia Plus-gruppen - avslöjade några problem där downoadshastigheter blev instabila och ibland sjönk till 5 Mbps för vissa platser (Malaysia och Thailand). De flesta servrar gjorde det bättre. Med 40-50 Mbps i Singapore, 40 Mbps i Japan och 25-30 Mbps i Australien. Men NordVPN:s hastigheter är fortfarande något lägre än de bästa av konkurrenterna.

Vårt andra test gjordes manuellt via en dedikerad server i USA. Här kan vi se om det gör skillnad när vi använder service i USA med en 1Gbps-anslutning (vilket ger hastigheter som de flesta användare ändå inte kommer att uppleva i verkligheten).

Topphastigheten i USA blev utmärkta 90-100 Mbps.

Hastigheten i England var också hög med 80 Mbps, och de närmaste anslutningarna i Europa levererade liknande hastigheter, även om de sjönk mycket på sina håll (Grekland hade en genomsnittlig hastighet på 30 Mbps).

Hastigheten från Asien och Australasien liknade det vi såg från England med en toppfart på 45 Mbps när vi var anslutna till Australien. Hastigheten sjönk till 5 Mbps för anslutningar till Malaysia och Indonesien.

Sammantaget levererar NordVPN mycket höga hastigheter som är över genomsnittet på de flesta områden. Men de kan inte helt matcha samma hastighet och enhetliga prestanda som de bästa konkurrenterna (som till exempel ExpressVPN).

NordVPN har inga problem att kringgå blockeringen hos Netflix (Bild: Netflix)

Utan Netflix-blockering

En av de stora fördelarna med VPN-tjänster är deras förmåga att kringgå den geoblocking som Netflix och andra tjänster använder. NordVpN skriver inte att de kan kringgå blockeringen på specifika sidor eller tjänster, men skriver att de tillåter dig att "fortsätta ha tillgång till dina favoritwebbplatser och din favoritunderhållning och glömma censur", vilket låter bra.

Det är en utmaning att mäta möjligheten hos ett VPN-nätverk att kringgå blockeringar - särskilt när det gäller ett omfattande nätverk som NordVPN. Men vi har utvecklat ett testprogram för uppgiften. Programmet kan kontrollera vilka platser som ger oss tillgång till Netflix USA, YouTube USA (från Europa) och BBC iPlayer (från Europa).

Det är lättast att kringgå YouTube-blockeringen, men vi kontrollerar fortfarande att det fungerar. Och naturligtvis hanterar NordVPN uppgiften och ger full tillgång till YouTube USA från alla servrar.

Det är omedelbart svårare med BBC iPlayer, eftersom tjänsten handlar mycket om att blockera VPN-tjänster. NordVPNs server i Manchester kunde inte få oss in, men servern i London tillät oss att strömma fritt från BBC iPlayer.

Netflix är vanligtvis den största utmaningen, och det finns många VPN-leverantörer som inte kan kringgå deras blockering alls. Men här hade NordVPN inga problem alls, och vi fick tillgång till det eftertraktade innehållet från Netflix USA från alla servrar vi testade.

Det är riktigt bra, och även om det inte visar att NordVPN kan kringgå blockeringar på andra tjänster och webbplatser, erbjuder det stora nätverket och det stora utbudet av funktioner säkerhets-, sekretess- och krypteringsfunktioner som är större än genomsnittet.

NordVPN kallar sig själv för "Bästa P2P VPN" (Bild: NordVPN)

Torrents

VPN-leverantörer brukar inte tala alltför högt om att de stöder P2P (peer-to-peer/torrents), men här är NordVPN undantaget. Men även om de skriver på webbplatsen att de är "Bästa P2P VPN", är det inte något de faktiskt slår på stora trumman om.

Inte alla servrar stöder torrenter, men företaget erbjuder dig många möjligheter med hundratals P2P-vänliga servrar i USA, England och många andra platser runt om i världen. Oavsett var du befinner dig borde du kunna hitta en lämplig server i närheten.

Att använda VPN-tjänster som bara tillåter P2P på vissa servrar kan vara svårt. Om du till exempel glömmer att du bara är ansluten till en server som inte tillåter P2P-anslutningar och startar en P2P-app, så fungerar den såklart inte. Men här är NordVPN väldigt smart. Om de upptäcker P2P-aktivitet kan tjänsten omdirigera din anslutning automatiskt till en mer torrentvänlig server.

NordVPN betonar att det inte finns några restriktioner för bandbredd, så i teorin kan du ladda ner fritt. Men de har en "fair use"-klausul som säger att "du får inte göra någonting som kan lägga orimliga eller mycket tunga belastningar på vår infrastruktur". Om detta händer kan företaget ingripa mot användaren. Men det finns många företag som har sådana klausuler, och vi har ingen anledning att tro att NordVPN kommer att använda den utan god anledning.

Förutom P2P-stöd har NordVPN ett antal andra funktioner som gör den lämplig för torrent-användare: Strikta regler för att inte registrera användarbeteende, flera lager skydd mot DNS och datalayout, betalningsalternativ i kryptomellan och extra integritetsskydd i form av dubbel VPN och lök över VPN.

Det är en stark samling av funktioner, men om du är en fan av torrents, är ExpressVPN också bra. Kärnprestandan är densamma, och även om ExpressVPN inte har så många extrafunktioner (ingen dubbel VPN), stöder den P2P på alla dess servrar och är lite lättare att använda.

NordVPN-appar för Windows, Mac och Android (Bild: NordVPN)

Appar till flera plattformar

När du köper ett VPN-abonnemang kommer du förmodligen att installera och testa tjänsten först. NordVPN gör det enkelt att komma igång. Klicka på länken till VPN-appar och sedan gör webbplatsen automatiskt en länk till en app som matchar enheten du är inloggad på. Dessutom ser du ett antal länkar till andra plattformar, så du har allt på ett ställe: Windows, Mac, Android, iOS, Linux och Android TV

Du får en lång lista med mer än 50 handledningar som berättar om installationen på olika enheter och plattformar (Chrome OS, Windows Phone, Raspberry Pi, olika routrar, NAS-enheter och mycket mer).

De är mycket detaljerade och NordVPN har inte mindre än 11 ​​Windows-handledningar som täcker allt från den vanliga appen till OpenVPN och stegvisa manualer till olika protokoll i Windows XP, 7, 8 och 10.

Vill du veta hur du installerar NordVPN som en Socks 5 eller en webbläsarproxy? Tja, kolla bara upp en handledning för Chrome, Firefox, Opera, Safari, uTorrent, BitTorrent, Vuze, Skype och mer.

Det är inte bara positivt. Om du är ansluten via OpenVPN, måste du ladda ner de korrekta OVPN-konfigurationsfilerna. Och eftersom NordVPN har en av dem för var och en av sina servrar, kommer det att sluta med att du har en mapp med mer än 10 000 filer liggandes.

NordVPN:s egna handledning talar även om problemet: "OpenVPNs grafiska användargränssnitt (GUI) ... stöder högst 50 konfigurationsfiler i /config/-mappen. Därför kan du bara kopiera några konfigurationsfiler till den mappen. Eftersom varje fil representerar en server måste du på förhand veta vilka servrar du vill ansluta till".

Utmaningen är att filnamnen bara använder två bokstäver för att identifiera länder, och det kan göra dem svåra att koda (cr1.nordvpn.com.udp1194.ovpn, kr12.nordvpn.com.udp.ovpn).

Och även om du vet att servrarna är i USA, ser du hundratals konsekutiva US VPN-servernamn för att hitta den rätta (till exempel us2372.nordvpn.com.udp.ovpn, us2373.nordvpn.com.udp .ovpn, us2374.nordvpn.com.udp.ovpn), utan att få någon visuell indikation av vilken stad servern är i.

Det är inte exakt användarvänligt och de flesta leverantörer använder namn som är mycket lättare att navigera i (ExpressVPN använder namn som "'my_expressvpn_usa _-_ new_jersey _-_ 1_udp.ovpn")

Detta är emellertid inte ett stort problem, för om du använder OpenVPN behöver du bara konfigurera det en gång.

En karta över tillgängliga servrar gör det enklare för dig att ansluta till serverns platser (Bild: NordVPN)

Windows-app

NordVPN har gjort det enkelt och snabbt att installera en Windows-app. När vi kom in på hämtningssidan registrerade vi vårt system och fick en hämtningslänk för Windows. Så vi kunde installera programvaran på mindre än en minut.

Appen öppnas med en kartvy över serverns platser. Högerklicka och flytta musen för att flytta kartan, rotera hjulet och zooma in, håll muspekaren över en platsmarkör för att se namnet - och vänsterklicka på en plats för att ansluta till VPN-servern.

Även om det ser bra ut, är det inte ett mycket praktiskt system. För att logga in på en viss server i Europa, måste du flytta runt kartan, zooma in tills markörerna inte bara ligger ovanpå varandra och hitta önskad plats bland många andra (och inte alla kan på en karta utan platsnamn se skillnaden mellan Slovakien Ungern). Din plats på kartan försvinner när du stänger kortet, så när du startar om får du börja från början igen.

NordVPN har även speciella servrar för P2P-trafik (Bild: NordVPN)

Lyckligtvis kan du på vänster sida se en alfabetiskt sorterad lista över länder. Du kan rulla ner till önskat land, klicka på en knapp och ansluta till servern. Det är väldigt enkelt.

Klicka på "Mer" och NordVPN visar en lista över servrar och städer i det valda landet (om det finns mer än en server). Det är lämpligt för större länder eftersom det kan göra stor skillnad, till exempel om du är ansluten till Los Angeles eller New York.

Det finns några utmaningar med hur städerna dyker upp. För de är inte alltid i alfabetisk ordning, så listan över städer i USA kan se ut så här: San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Buffalo, Seattle, Phoenix, etc. Så man kan behöva söka långt ner i listan för att hitta den önskade staden.

Du kan välja servrar för specifika uppgifter från en lista i appen (Bild: NordVPN)

Det finns också en lista över speciella servrar där du kan välja servrar för utvalda uppgifter: P2P-tjänster, Onion över VPN, VPN med dubbla krypteringar eller tillgång till en dedicerad IP-adress. Till exempel kan du klicka på P2P och låt systemet hitta den snabbaste servern eller du kan se en lista över möjliga servrar och välj sedan exakt vad du vill ha.

Det kan låta lite knepigt, men lyckligtvis kan du lägga till dina speciella servrar till en favoritlista så att du kan hitta dem senare. Tyvärr betyder NordVPN:s något konstiga namn att det inte alltid är lätt att se vad servern är specialiserad på. Vi lade till den bästa P2P-servern till vår favoritlista - där den visades som "Storbritannien # 959" sida vid sida med våra andra favoriter "Storbritannien # 565" och "United Kingdom # 768". Det går inte att byta namn på servrarna, så du måste komma ihåg vilken server som är bra för vanligt websurfande och vilken som är bäst för P2P.

När du hittat den plats du vill ha, fungerar appen vanligtvis bra härifrån. Klicka på en server, och sedan ansluts NordVPN på några sekunder. Appen visar sedan om du är ansluten, platsen på servern och meddelandena i Windows berättar om VPN-anslutningen är på eller av.

Det är också enkelt att växla mellan servrar och du behöver inte stänga en anslutning innan du växlar till nästa. Klicka på önskad server, och appen kommer automatiskt att se till att du ansluter.

Om du högerklickar på NordVPN-ikonen i systemfältet i Windows ser du en lista över de servrar som du nyligen har anslutit till, så att du enkelt kan ansluta igen. Det är väldigt smart och innebär att du sällan behöver öppna appen.

NordVPN har ett antal användbara inställningsalternativ (Bild: NordVPN)

I inställningarna finner vi också några trevliga överraskningar. Självklart kan du starta NordVPN när du slår på datorn. Men du kan också se till att den automatiskt ansluter till din mest använda server varje gång, så du inte behöver störa dig p att välja server i appen.

NordVPN har två alternativ för kill switch (som bryter nätverksanslutningen om du förlorar serverns anslutning så att din identitet förblir skyddad). En kill switch stänger av Internet-anslutningen som förväntat när vi inte är anslutna till en VPN-server. Den andra kan se till att vissa appar stängs om du förlorar VPN-anslutningen (till exempel din torrent-app).

Protokollstödet är begränsat - åtminstone i Windows-appen. Du kan bara välja mellan OpenVPN TCP och UDP, och det kräver att du gräver ned dig i de avancerade inställningarna.

Du kan välja dina önskade DNS-inställningar på alla VPN-anslutningar (Bild: NordVPN)

Det är möjligt att välja sina önskade DNS-inställningar på alla VPN-anslutningar. Det är nog ett alternativ att de flesta användare ska hålla fingrarna borta från. Men om du vet vad du gör kan du till exempel få bättre prestanda eller bättre blockering av skadliga webbplatser genom att ersätta sin standard-DNS. Du kan också lägga till fler DNS-servrar och sedan växla mellan dem efter behov.

Sammantaget fungerar NordVPN:s Windows-app bra och är generellt lätt att använda, när du har kommit förbi utmaningarna vid den första installationen.

NordVPNs Android-app är en av de mest populära VPN-apparna i Google Play Store (Bild: Google)

Android-app

NordVPN:s Android-app är en av de mest populära på marknaden med mer än fem miljoner nedladdningar och ett imponerande betyg på 4,4 på Google Play (ExpressVPN har "bara" 4.1).

Vi litar inte automatiskt på att betygen i appbutikerna är korrekta, eftersom vi ibland sett att VPN-appar får låga betyg utan anledning, bara för att vissa användare har skyllt på dem för något som kan bero på nätverket eller på webben. Men ett betyg på 4,4 är utan tvekan något bra. Så det är väl gjort.

Här fungerar installationen som andra appar. Klicka på "Installera" och appen kommer att hämtas och du är redo att komma igång på nolltid.

Mobilappen har ett gränssnitt som liknar skrivbordsversionen (Bild: NordVPN)

När du öppnar appen visar skärmens övre del de tillgängliga servrarna på en världskarta. Nederst på skärmen hittar du en serverlista. Det fungerar som andra kartor på mobilen: panorera, zooma in, klicka på den plats du vill ansluta till. Det fungerar, men det är inte särskilt praktiskt.

Du riskerar att behöva använda zoomfunktionen flera gånger för att komma tillräckligt nära för att välja en viss server. Försök till exempel att zooma in på Europa. Det kan sluta med 40 placeringsmarkörer, men utan platsnamn. Så om du vill välja Makedonien behöver du veta var på kartan landet ligger.

Du kan lägga till servarspecifika platser i din favoritlista (Bild: NordVPN)

Och om du vill byta plats till en annan plats i världen, får du spendera mer tid på att zooma in och ut. Det är inte svårt, men det tar för mycket tid.

Lyckligtvis kan du också hitta en gemensam lista över länder. Det dyker upp om du sveper uppåt. I listan kan du rulla ner till önskat land, tryck på knappen och anslut sedan till den bästa servern i det aktuella landet.

Om du vill ha mer kontroll över vilken server du ansluter till kan du öppna hela listan med serverns platser i det valda landet med hjälp av menyknappen. Sedan visar appen också vilken region servrarna är i stället för att bara visa ett nummer (t.ex. Los Angeles istället för nummer 1284).

Du kan expandera listan med servrar så att du kan se varje server. Men eftersom det inte går att se relevant information om serverbelastning, är det förmodligen inte till så mycket hjälp.

Som vanligt med appar för mobila enheter finns det inte lika många inställningsalternativ i Android-appen jämfört med skrivbordsversionen. Här saknar vi kill-switch-funktionen och möjligheten att välja egna DNS-servrar.

Men man får NordVPN:s CyberSec-funktion som blockerar reklam, phishing-försök och skadlig kod. Och man får möjlighet att utesluta nätverk, så att exempel NordVPN aktiveras automatiskt när du använder andra Wi-Fi-hotspots än hemnätet och andra nätverk du litar på. På så sätt aktiveras VPN-anslutningen endast när du behöver den.

Appen är inte helt perfekt, och kartöversikten gör inte mycket för upplevelsen. Men annars är det en utmärkt app som gör upplevelsen bättre än hos de flesta konkurrenter.

NordVPN:s iOS-app har samma design och layout som Android-versionen (Bild: NordVPN)

iOS-app

NordVPNs iOS-app installeras snabbt. Hitta den i App Store, installera och du är redo att välja och öppna en VPN-anslutning.

Appen öppnas med samma lite konstiga användargränssnitt som de andra NordVPN-apparna, även om det görs lite bättre här. Du kan inte zooma så långt ut som i Android-appen, så här får du inte en överblick där markörerna överlappar varandra och gömmer varandra. Kartöversikten fyller större delen av skärmen och du har en bra översikt, för att endast ett litet utrymme har tilldelats för en snabb anslutningsknapp längst ner.

Enligt vår uppfattning är kartvisningen inte det enklaste sättet att växla mellan servrar. Men här kan du svepa upp igen på skärmen för att visa en vanlig lista över länder. Du kan välja land eller en viss region om du vill.

Här är användargränssnittet för NordVPNs iOS-app (Bild: NordVPN)

En sak som inte är lika bra som Android-appen är listan med specialiserade servrar. Den är lite kortare i iOS-versionen. Du kan se och välja servrar som är optimerade för P2P eller som stödjer Onion över VPN. Du kan emellertid inte välja dubbel VPN eller en dedikerad IP-adress. Detta är inte ett stort problem, och få människor kommer att sakna dubbel VPN, men när du har extra funktioner, är det meningslöst att de är tillgängliga på alla plattformar.

Inställningsmenyn är ganska enkel. Lyckligtvis är det här en dödkontakt som stänger Internetanslutningen om VPN-anslutningen går ner. Det ger extra säkerhet för privatlivet. Sedan vår senaste recension har NordVPN också lagt till CyberSec, som blockerar reklam, phishing och skadlig kod. Du kommer emellertid inte att kunna välja TCP- eller UDB-protokoll eller åtkomst till funktionen som döljer din server för andra (det är bekvämt när du går online i länder som aktivt blockerar VPN-anslutningar).

Det är inte helt NordVPNs fel - Apples säkerhetsregler ställer strikta begränsningar för vilka appar som behöver - men det är något du fortfarande måste komma ihåg om det är en iPhone du använder mest för VPN-anslutningar.

NordVPN gör det enkelt att skapa en VPN-anslutning direkt från din favoritwebbläsare med hjälp av webbläsartillägg (Bild: NordVPN)

Webbläsartillägg

VPN-appar är generellt lätta att använda, men anslutningen kan kräva lite arbete. Om du behöver kringgå blockeringen på en webbplats via din Windows-dator kanske du behöver klicka några gånger. Först för att visa appen i systemfältet och sedan öppna appen och igen för att välja listan över länder, återigen för att se listan över servrar, klicka på önskad server, vänta lite för anslutningen och tryck sedan på Alt- Fliken för att komma tillbaka till webbläsaren.

NordVPN har gjort tillägg för Chrome och Firefox, vilket gör det enklare. Du väljer en VPN-plats och sedan skapar / stänger anslutningen direkt från webbläsaren. När du installerar Chrome-tillägget får du en liten ikon i systemfältet. Vi tryckte på ikonen och loggades direkt till tjänsten.

Användargränssnittet för Chrome-tillägg har inte samma kartvy som du ser i de olika programmen. Men det är inte en stor förlust. Istället ser du en Auto-Connect-knapp som ansluter dig till den snabbaste servern. Det är också möjligt att välja en "Välj plats" -knapp som låter dig välja vilket land du vill ansluta till. Du kan dock inte välja en viss server i det valda landet. Den väljer automatiskt NordVPN.

I den lilla inställningsmenyn kan du blockera WebRTC-läckor i Chrome, öka sekretessen för integritet och aktivera och inaktivera annonsen, phishing och malware som blockerar CyberSec.

Vi undersökte också NordVPN: s Firefox-okunnighet. Ibland finns det olika VPN-alternativ i webbläsarna, men inte här - NordVPNs Chrome- och Firefox-tillägg har samma användargränssnitt och funktioner.

Sammantaget finns det inte så många alternativ i denna inställning, jämfört med konkurrenterna. ExpressVPNs webbläsartillägg spelar automatiskt med appen, så när du installerar tilläggen kontrollerar du appen och hela systemet är skyddat. NordVPNs tillägg skyddar bara din webbläsare.

Du får fortfarande ett mycket enkelt sätt att komma runt blockeringen av webbplatser. Hastigheten är högre, och i vissa situationer kan det vara fördelaktigt att använda NordVPN i webbläsaren (vissa av dina appar kanske inte fungerar med VPN, eller du kan upptäcka att VPN saktar ner ditt system). Vi är glada över att NordVPN har alla webbläsareförlängningar - de flesta VPN-leverantörer har det inte - och det lägger till extra poäng för tjänsten.

NordVPNs kunskapsbas innehåller många användbara artiklar (Bild: NordVPN)

Support

Skulle något gå fel, är det första stoppet NordVPN:s supportsida. Här är artiklarna indelade i kategorier, så du kan snabbt hitta relevanta ämnen (Komma igång, Betalningar, Anslutningar och Allmän information), och en sökruta gör det möjligt att hitta rätt artiklar.

Kunskapsbasen är utmärkt, och här finns flera användbara artiklar. Om du till exempel anger Speed ​​(Speed) i sökrutan ser du artikeln "Hastighet och bandbredd" med många relevanta tips (starta om enheter och routrar, prova en annan serverplats, prova ett annat nätverk, ändra protokoll osv.).

Artiklarna är vanligtvis lite korta, och det finns inte så många som vi skulle vilja se. De är inte heller väldigt välorganiserade. Om du tittar i kategorin "Komma igång" förväntas du förmodligen hitta länkar till manualer och guider om installation. Men du hittar dem inte i den första listan som dyker upp. De första artiklarna du ser täcker inte alltid ett ämne du förväntar dig. Och oavsett vilket ämne du väljer, kommer du snart att upptäcka att listan "Relaterade artiklar" ofta visar artiklar som inte är relaterade till ämnet alls. Om du läser artikeln "Hur byter du DNS-server på Windows", kan du förvänta dig att hitta en artikel som heter "Vad gör du om du har tappat ditt lösenord" bland de relaterade artiklarna?

När du öppnar NordVPNs supportsida finns det ingen omedelbar indikation på andra möjligheter att få hjälp. ExpressVPN's supportsida har länkar till livechatt och låter dig öppna ett supportfall eller skicka ett mail till supportteamet. NordVPNs sida säger inte ens att alternativen är tillgängliga. Du kan se det om du rullar ner och klickar på "Kontakt", men uppriktigt sagt, då borde det inte vara nödvändigt. Om någon klickar på supportsidan ska de kunna se alla tillgängliga alternativ för att få hjälp med en blick.

Trots de små irritationerna finns det också goda nyheter. Om du ignorerar standardlistorna med artiklar och istället använder nyckelord i sökrutan finns det mycket hjälp att hämta. Till exempel. Många riktigt bra inställningshanledningar.

Det är möjligt att få live chat support, men igen måste du gå ner till botten och hitta knappen "Kontakt". Men chattsystemet fungerar bra. Vi skrev en fråga och fick ett svar från en vänlig anställd efter 30 sekunder.

Om du hellre skickar mail kanske du. kan inkludera skärmdumpar eller liknande, det är också möjligt. De skriver själva att det kan gå upp till 48 timmar, men vi skickade ett mail klockan 9.29 på morgonen och fick ett svar 9:10 nästa morgon. Det är inte exakt utmärkt, men ganska genomsnittligt jämfört med andra VPN-leverantörer, och svaren vi fick var korrekta och tillräckligt detaljerade för att lösa vårt problem.

Omdöme

En inbjudande VPN-lösning som är snabb och (mestadels) användarvänlig. Den lider lite av det obekväma, kortbaserade gränssnittet och understundom av anslutningsproblem. Men totalt sett får du bra prestanda som täcker de flesta användares behov.