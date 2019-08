ExpressVPN - recension

Notering: Vad som följer direkt nedanför är en genomgång av de senaste ändringarna och tilläggen som gjorts sedan recensionen senast uppdaterades.

Webbläsartillägg fick en uppdatering och efter det har numera Firefox-tillägget också WebRTC-blockering, platssäkring och HTTPS Everywhere (juni 2019).

ExpressVPN (annonslänk) är en populär leverantör av VPN-tjänster. Det är en tuff marknad och det finns gott om konkurrenter med i matchen, men ExpressVPN vet vad som ska till för att sticka ut ur mängden och är just nu vårt förstaval som den bästa VPN-leverantören, då den bjuder på fler funktioner än praktiskt taget resten av konkurrenterna på marknaden.

De erbjuder exempelvis ett enormt nätverk med fler än 2 000 servrar spridda över 160 städer i 94 länder. Europa och USA har den bästa täckningen, men ExpressVPN har även många servrar i Asien och några andra länder som övriga leverantörer inte har servrar i (exempelvis i Sydamerika, Mellanöstern, Afrika och fler ställen).

Stödet för olika plattformar är också en viktig faktor. ExpressVPN har appar för Windows, Mac, Android, iOS, Linux och fler, och de har skräddarsydd firmware till många routers och detaljerade installationsmanualer till Apple TV, Fire TV, PlayStation, Chromebook, Kindle Fire och många fler.

Vill du prova på ExpressVPN? Kolla in deras hemsida här (annonslänk).

Ditt konto har bara stöd för tre anslutningar samtidigt och håller alltså inte riktigt jämna steg med de närmaste konkurrenterna (NordVPN har stöd för sex och IPVanish har stöd för upp till 10 anslutningar samtidigt). Tre är dock ofta tillräckligt för många användare, speciellt då stödet för routrar innebär att du kan ansluta så många enheter du vill på hemnätet.

(Uppdatering: Från och med juni 2019, har ExpressVPN numera stöd för fem anslutningar samtidigt. Du kan använda en router för att få ännu fler anslutningar på samma gång).

Det ingår dessutom många värdefulla funktioner. ExpressVPN skyddar exempelvis din internertrafik med sina egna DNS-servrar. Avancerad kryptering hindrar även de mest avancerade hackers att följa dina onlineaktiviteter. Som en ovanlig bonus är det via split tunneling dessutom möjligt att noggrannt styra vilka appar som har tillgång till VPN och vilka som ska köras på din vanliga internetanslutning. Detta är riktigt användbart om exempelvis några appar kör långsammare på VPN eller inte riktigt fungerar som de ska på VPN-anslutningen.

ExpressVPN har en enkel och okomplicerad integritetspolicy som bland annat lovar att ExpressVPN inte registrerar känslig information. Detta är inte heller bara ett tomt marknadsföringstrick: På hemsidan skriver de mycket utförligt om vilken information de samlar in och vilken de inte samlar in.

En av de bästa funktionerna är kanske supporten, eftersom ExpressVPN har medarbetare som finns tillgängliga 24/7 via livechatt. Det är inte heller någon halvkass support som vissa andra tjänster har, här snackar vi faktiskt experter som sitter redo att hjälpa dig genom alla de tekniska detaljerna. Om du skulle stöta på problem, behöver du alltså inte sitta och vänta en hel dag varje gång du skickar iväg en fråga. Enligt vår upplevelse sitter det alltid någon redo i ExpressVPN:s livechatt, så du kan få kvalificerad hjälp till dina problem inom loppet av några minuter.

ExpressVPN har själva lovat många förbättringar till sin tjänst sedan vår senaste recension. Resultatet är högre OpenVPN-hastighet, förbättringar när det kommer till att kringgå blockeringar på hemsidor och så har ExpressVPN dessutom blivit bättre på att undvika VPN-blockeringar i länder som Kina och Förenade Arabemiraten. Fler förbättringar är dessutom på väg, som bland annat en stor uppdatering av deras router-app och en TrustedServer-setup, som ska höja både den fysiska och virtuella säkerheten på VPN-servrarna - men eftersom det ännu inte finns tillgängligt, är det inget vi kan gå igenom i detta test riktigt ännu.

Vi ska istället kika på några signifikanta ändringar i ExpressVPN:s app, som bland annat fått ett uppdaterat användargränssnitt och nya funktioner. Om vi kollar på Android-appen, har den fått ett mer användarvänligt gränssnitt, där det numera går snabbare att hitta och ansluta sig till serverplaceringar. Med stödet för split tunneling kan du själv kontrollera om apparna ska köras på ExpressVPN eller vanligt internet. Android-appen gör det dessutom möjligt att skapa genvägar till specifika appar eller hemsidor, när du väl är ansluten.

ExpressVPN ger dig rabatt på abonemmanget när du binder upp dig för en längre tid. (Bild: ExpressVPN)

Abonnemang och priser

ExpressVPN har tre olika abonnemang som är väldigt tydliga: Om du väljer att binda upp dig för en månad, kostar abonnemanget 12, 95 dollar. Det är lite dyrare än de närmaste konkurrenterna (NordVPN:s månadsabonnemang kostar 11,95 dollar medan VyprVPN:s mindre avancerade produkt kostar 8,96 dollar. Priset känns dock rimligt, med tanke på alla de extra funktioner som följer med.

Om du binder upp dig på ExpressVPN:s 6-månadersabonnemang sjunker priset till 9,99 dollar i månaden. Det är en rimlig rabatt och något som ger dig större flexibilitet än hos konkurrenterna, som inte ens har ett 6-månadersalternativ för sina abonnemang.

Om du väljer att skriva upp dig på ett abonnemang för ett helt år, får du ytterligare rabatt och priset sjunker till 8,32 dollar per månad. Det är en utmärkt rabatt på 35% på priset för ett vanligt månadsabonnemang. Priset är fortfarande lite högre än hos konkurrenterna (NordVPN:s årsprenumeration kostar 6,99 dollar i månaden medan VyprVPN:s premiumabonnemang kostar 6,23 dollar i månaden), vilket ändå känns rimligt med tanke på att det är tal om ett abonnemang på en av de bästa VPN-tjänsterna på marknaden.

Kom ihåg att du med vårt exklusiva erbjudande kan få tre extra månader helt gratis om du väljer att köra på årsabonnemanget, något som innebär att du får hela 15 månader för 6,67 dollar i månaden.

Hemsidan förklarar tydligt skillnaden mellan olika priser och abonnemang. De försöker inte bluffa med låga priser som sedan bara visar sig gälla om du skriver upp dig på flera år av prenumeration vid samma tillfälle. Det de skriver, är också det de levererar - utan massa reklamtjat. Priset du ska betala står tydligt skrivet för varje abonnemang, så du vet exakt när och hur mycket du ska betala.

ExpressVPN har stöd för ett brett urval av betalningsmetoder: Kreditkort, PayPal, Bitcoin och ett par andra betalningsalternativ som är populära på nätet (AliPay, Yandex Money, WebMoney och många fler).

Om du inte är helt övertygad, har ExpressVPN en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så du kan testa tjänsten själv för att se om det är något för dig. Det finns dessutom en provtid på sju dagar tillgänglig på mobilapparna.

Det är enkelt att komma i kontakt med kundsupporten hos ExpressVPN. (Bild: ExpressVPN)

Om du bestämmer dig för att avsluta din provtid på 30 dagar, är även det mycket enkelt. Du behöver inte oroa dig över att fylla i massa enkäter, ringa till något eller förklara varför du vill avsluta avtalet. Det finns inte heller några smarta trick som innebär att du binder upp dig om du redan loggat in ett visst antal gånger eller använt si och så mycket data. Du har full tillgång till tjänsten i 30 dagar och om du inte vill fortsätta (oavsett anledning) meddelar du helt enkelt det till ExpressVPN, så får du dina pengar tillbaka. Det säger något om hur trygga ExpressVPN är med sina tjänster.

ExpressVPN kör sina egna DNS för att förhindra läckor. (Bild: ExpressVPN)

Integritet

Alla VPN-tjänster påstår sig erbjuda fullständig integritet, men vid en närmare titt på detaljer finns det sällan lite som backar upp detta. ExpressVPN är uppfriskande annorlunda. Detta då företaget inte bara skryter med hur bra de är, utan har även en imponerande lång lista över funktioner som faktiskt backar upp deras påståenden.

Ta till exempel kryptering. De flesta tjänster nämner att de stöder OpenVPN eller lägger in en referens till AES-256, men ExpressVPN går mycket, mycket längre.

Företaget förklarar att de använder ett 4096-bitars SHA-512 RSA-cartifikat, med AES-256-CBC för att kryptera deras kontrollkanal och HMAC (Hash Message Authentication Code) för att skydda mot att vanlig data ändras i realtid.

För att bekräfta detta, undersökte vi ExpressVPN:s konfigurationsfiler för OpenVPN och detaljerna var precis som företaget hade beskrivit.

Stöd för Perfect Forward Secrecy lägger till ytterligare ett lager av skydd genom att automatiskt tilldela dig en ny hemlig nyckel varje gång du ansluter och ersätter den sedan en gång i timmen under tiden sessionen förblir öppen. Även om en hacker på något sätt skulle lyckas ta sig in i ditt system, skulle det med största sannolikhet bara få tillgång till 60 minuter av data.

Om du inte är en krypteringsnörd, betyder detta i princip att ExpressVPN:s krypteringsschema är det bästa du kan få. Om du är bekant med de tekniska detaljerna, kommer du uppskatta de djupgående förklaringarna företaget ger på sin hemsida.

Stöd för DNS är ytterligare en höjdpunkt. ExpressVPN erbjuder inte bara DNS-skydd, som förhindrar att data kring dina onlineaktiviteter läcker ut, utan kör även privata 256-bitars krypterade DNS på var och en av sina servrar. Det är en enorm fördel jämfört med vissa andra leverantörer, som enbart kan omdirigera din DNS-trafik till OpenDNS eller någon annan tredjepartstjänst. Förutom risken med att logga in på DNS-servern, ger okrypterade DNS hackers chansen att komma åt dina förfrågningar, filtrera dem, blockera dem och mer - problem som i stort sett försvinner med ExpressVPN.

Vi testade inte DNS-servern djupgående, men hemsidor som IPLeak, DNS Leak Test och Browser Leaks och ingen av dem hade några problem med DNS- eller dataläckor.

ExpressVPN anger tydligt att de inte sparar några loggar från sina användare (Bild: ExpressVPN).

Registrering av användare

Om du går in på en typisk VPN-hemsida får du vanligtvis syn på texten "No logging!" skrivet stort och tydligt, även om integritetspolicyn ger dig väldigt få specifika detaljer eller avslöjar att företaget faktiskt sparar en del av din information trots allt.

ExpressVPN gör saker och ting lite annorlunda. På hemsidans förstasida hittar du inget sådant skryt och du kommer att behöva gå in på Features-sidan för att se att "företaget registrerar inte och kommer aldrig att registrera datatrafik, DNS-frågor eller något annat som kan användas för att identifiera dig".

Om du vill veta mer än så, tvingar företaget dig inte att läsa igenom hela den långa texten på över 2 000 ord för att hitta de relevanta detaljerna. Allt du behöver göra är att klicka på länken bredvid uttalandet, så kommer du till en tydligt "Policy towards logs"-sida som förklarar vad ExpressVPN samlar in, vad tjänsten inte samlar in och varför tjänsten fungerar på detta sätt, samt vad det innebär för användare.

På sidan anges det att tjänsten inte behåller några loggar över din IP-adress när du ansluter till ExpressVPN, tiden du varit inloggad, VPN IP-adressen du får, någon information om hemsidorna du besöker eller något av din trafik.

Det pågår fortfarande en del loggning. Företaget sparar varje datum du anslutit till tjänsten och ditt val av server, men eftersom de inte sparar anslutningstiden eller IP-adressen du tilldelades, finns det inget sätt för någon annan att använda denna data för att direkt länka något via internet till ett specifikt ExpressVPN-konto.

Företaget sparar även versionnumret på alla klienter du installerat, tillsammans med den totala mängden data du överfört varje dag. Dessa uppgifter utgör inte heller någon form av integritetsrisk.

Vi trodde att vi hittade ett mindre fel i ExpressVPN:s analysdata, där deras VPN-klienter kan samla in data från hastighetstester, kraschrapporter, anslutningsfel och mer. Men det verkar återigen som att ExpressVPN överträffar sin konkurrens. Företaget förklarar att denna typ av data är anonymiserade, så det finns inget sätt att avgöra exempelvis vart resultaten från hastighetstesterna kommer ifrån. Det är även möjligt att be klienten att inte skicka den typen av data vidare. Det kan du antingen göra vid installation eller inaktivera när som helst med ett enkelt klick.

ExpressVPN är baserat på de brittiska Jungfruöarna, något som är ytterligare goda nyheter när det gäller integritet.

Landet är nämligen inte en del av "14 Eyes", delningsavtalet som även är känt som SIGINT Seniors Europe (SSEUR) och är inte känt för att vara del i något av dess underrättelsearrangemang.

Trots sin lilla storlek har de Brittiska Jungfruöarna självstyre och varken England eller USA har några befogenheter som kan tvinga ExpressVPN att tillhandahålla data. För att det skulle ske, hade det krävts att någon skulle ta upp ärendet i de Brittiska Jungfruöarnas högsta domstol. Där hade de behövt bevisa att informationen är förknippad med ett allvarligt brott (om brottet skulle leda till mer än ett år i fängelse på de Brittiska Jungfruöarna) och måste kunna förklara hur informationen från ExpressVPN skulle kunna avslöja relevant bevis i fallet. När man tänker på hur lite information ExpressVPN faktiskt sparar, är det väldigt svårt att tänka sig att detta någonsin skulle ske.

Det finns verkligen mycket att tycka om här. Det är tydligt att ExpressVPN förstår utmaningarna och verkligen är noggranna med att förklara dem för sina konsumenter. Enbart detta verkar resultera i en stor tillit och är en stor förbättring jämfört med många av de väldigt svaga integritetspolicyer andra VPN-leverantörer har.

Många av de löften som ExpressVPN kommer med, måste man bara lita på. Vissa VPN-leverantörer (NordVPN, VyprVPN och fler) försöker att göra saker och ting lite mer öppet genom att låta tredjeparter gå igenom deras system och procedurer och vi vill gärna se ExpressVPN och resten av industrin göra samma sak.

ExpressVPN har ett antal användbara artiklar om olika ämnen på sin hemsida (Källa: ExpressVPN).

Prestanda

Hastighet är en viktig faktor när man ska hitta en VPN-lösning och vi kör en rad olika intensiva tester och olika serverplaceringar i både England och USA för att ta reda på hur en tjänst verkligen presterar.

Testet genomfördes på ett av våra huvudkontor i England, där vi loggade in på fler än 50 av ExpressVPN:s OpenVPN-kompatibla servrar. Därefter registrerade vi hur lång tid det tog att få anslutning och körde ping-tester för att kontrollera eventuella fördröjningar. Det är inte något som nödvändigtvis påverkar download-hastigheten, men det är ändå en viktig del i hur vi upplever en tjänst som en helhet (om hälften av servrarna ligger nere hela tiden eller tiden det tar att få anslutning eller skicka data ändras mycket, blir det snabbt en eländig upplevelse).

I vårt första test upplevde vi inga problem, varken med att få anslutning till servrarna och det tog bara två till fem sekunder att hitta servern - varje gång. Det var en riktigt bra start. Testerna utfördes under en kort tid, så vi kan inte garantera att upplevelsen kommer att vara den samma vid användning av ExpressVPN under en längre tid. Utifrån det vi har sett, verkar det i alla fall inte vara några problem med att hitta och behålla anslutning.

Väntetiden var rimlig och systemet fungerade i stort sett som förväntat. Anslutningen till den lokala servern i England var som väntat snabbast. Europeiska servrar var nästan lika snabba och servrar i USA levererade också en riktigt bra prestanda. Servrarna längst bort (Australien, Nya Zeeland) och servrar i länder som inte har den mest moderna infrastrukturen (vissa områden i Sydamerika) gav längre väntetid och större skiftningar i hastighet. Det var dock ingen överraskning och det var aldrig så illa att det förstörde vår webbsurf.

Det är lite mer krävande att kolla download-hastigheter, men vi började med Netflix' fast-com-tjänst för att kolla ett urval av ExpressVPN:s servrar: Alla 6 engelska servrar, 15 i USA och 16 utspridda över Europa och 15 i Asien och Australasien. Vi körde flera tester med OpenSpeedTest och Ooklas SpeedTest för att bekräfta resultaten. Alla test utfördes på Windows 10 med en 75 Mbps fiberbredbandsanslutning.

Prestandan lokalt i England var i stort sett utmärkt med nedladdningshastigheter som vanligtvis låg mellan 60-65 Mbps. Det sämsta resultatet från en server i England låg på 40,7 Mbps, något som fortfarande överträffat flera andra VPN-leverantörer.

De närmaste europeiska servrarna matchade hastigheterna från de engelska, där servrar placerade i Amsterdam hade en genomsnittlig nedladdningshastighet på 65 Mbps. Hastigheten var fortfarande hög när vi testade på servrar lite längre bort, där servrar i Grekland bjöd på en utmärkt hastighet på 50 Mbps.

Även om avståndet är mycket större, levererade servrar i USA hastigheter som liknade de europeiska, med 50 Mpbs på västkusten och 65 Mbps på östkusten. Det är både snabbare och mer enhetligt än vad vi vanligtvis ser, även när det gäller de närmaste konkurrenterna.

Inte ens testerna över ännu längre avstånd gjorde oss besvikna. De bästa servrarna i Australien, Hongkong, Japan, Singapore och Sydkorea bjöd på en genomsnittshastighet på 60 Mbps eller högre. Många andra levererade en tillräckligt hög hastighet för att klara av de mest väsentliga uppgifterna. Kambodja lyckades bland annat bjuda på 40 Mbps, Malaysia 25 Mbps och Pakistan 15 Mbps. Det var bara några som var något av en besvikelse, där Indien och Vietnam i bästa fall lyckades leverera 5 Mbps - men detta kan lätt ske när det är gäller kortsiktiga tester och överlag presterade ExpressVPN riktigt bra.

I våra andra tester utförde vi manuella hastighetstester från en dedikerad server i USA. Hastigheterna i USA var utmärkta. Den närmaste servern i Dallas lyckades hålla en genomsnittlig nedladdningshastighet på 90 Mbps. De flesta av servrarna i USA levererade hastigheter på 85 Mbps och den långsammaste trafiken låg på 78 Mbps och kom från en server i New York.

Anslutningar från USA till England låg i genomsnitt på 60 Mbps, men här såg vi en överraskande skiftning från 36 till 71 Mbps.

Många europeiska servrar klarade sig bättre än de engelska med genomsnittliga hastigheter på 90 Mbps. Hastigheten sjönk i vissa enskilda områden (Grekland uppnådde vanligtvis 35-40 Mbps), men generellt såg allting bra ut.

Våra långdistanstester var för det mesta också imponerande. Australien hade en genomsnittshastighet på 80 Mbps, Japan 70 Mbps och Singapore 50 Mbps. Den enda utmaningen vi stötte på var egentligen i Vietnam (en virtuell server i Singapore med vietnamesiska IP-adresser), som vi aldrig lyckades få anslutning till. Detta kan ha handlat om ett tillfälligt problem som enbart var aktuellt under testperioden, men generellt presterade som sagt ExpressVPN riktigt bra.

ExpressVPN kunde avblockera Netflix under våra tester (Bild: ExpressVPN).

Netflix

En av de största fördelarna med VPN-tjänster är att de kan ge tillgång till så kallade geoblockerade hemsidor. Om din favorit-streamingtjänst till exempel bara ger tillgång till amerikanska användare, kan du logga in på en amerikansk VPN och eventuellt kringgå blockeringen.

Dessvärre är det inte alltid så enkelt. Vissa leverantörer som exempelvis Netflix, är mycket väl medvetna om hur användare försöker att kringgå deras regler och uppdaterar ständigt sina system för att kunna registrera och blockera de olika VPN-tjänsterna. Individuella hemsidor kan också blockeras av allt från en wi-fi hotspot-administratör som inte vill ge användarna tillgång till YouTube, till hela stater som försöker att kontrollera internetåtkomsten för en hel befolkning.

Att kringgå regionsblockeringar är en av de mest användbara sakerna med att använda en VPN (Bild: ExpressVPN).

ExpressVPN fick snabbt tummen upp från oss när vi såg listan över hemsidor, som de hävdar tjänsten kan smyga sig förbi: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Google, Wikipedia, YouTube och flera andra (det var mer än 25 tjänster på listan). De flesta VPN-leverantörer lovar inte användarna så mycket, förmodligen för att de inte har lust att lyssna på alla klagomål när de inte kan leverera. Därför är det extra trevligt att se att ExpressVPN tydligt skriver vad de kan leverera.

Vi körde några tester för att se hur bra ExpressVPN var på att ta bort blockeringarna från tjänster. I det första testet undersökte vi 10 ExpressVPN-tjänster i USA för att kolla om vi kunde få tillgång till det amerikanska Netflix och geoblockerade YouTube-sidor. I det andra testet provade vi att ansluta oss till sju engelska servrar för att få tillgång till BBC iPlayer.

Resultatet för Netflix var bra och vi fick tillgång till det geoblockerade innehållet på 7 av 10 servrar. Även om du har otur och skulle bli blockerad, kan supporten i livechatten snabbt komma med rekommendationer på servar, som ger tillgång till innehållet på några få minuter. Netflix arbetar hela tiden på att bli bättre med att upptäcka VPN-anslutningar, så möjligheten för att få tillgång kan alltså komma att ändras. ExpressVPN:s mål med att kringgå Netflix-blockeringar, är dock ett tydligt tecken på att företaget verkligen gör allt för att göra tjänsterna tillgängliga för sina användare.

Det har alltid varit mycket enklare att kringgå blockeringen av YouTube och ExpressVPN gav oss tillgång till blockerat innehåll via samtliga av de amerikanska servrarna.

Det fungerade som tidigare nämnt även med BBC iPlayer. Plattformen har mycket bättre VPN-skydd än YouTube, men det bromsade inte ExpressVPN och vi fick tillgång till innehållet och kunde browsa och streama utan problem.

ExpressVPN har stöd för torrents (Bild: ExpressVPN)

Torrents

Vid första anblick verkar inte ExpressVPN särskilt torrent-vänligt, eftersom hemsidan inte nämner peer-to-peer alls. Verkligheten ser dock annorlunda ut, när man läser igenom deras FAQ. De har inte bara stöd för torrents, men ser även till att du slipper många av de utmaningar som kommer med andra VPN-tjänster.

Torrent-användare tvingas exempelvis inte in på några få, överbelastade servrar, utan får tillgång till samtliga av ExpressVPN:s servrar.

Det finns inte heller några begränsningar på bandbredden eller dataförbrukningen och företaget lovar att de aldrig kommer att sänka hastigheten på din anslutning.

Är detta sanna löften eller enbart marknadsföring? Detta är något vi aldrig kan svara på 100%, men om man kikar runt på deras hemsida, verkar det som att de verkligen menar det. På de allra flesta VPN-hemsidor finns det ofta en "fair usage"-klausul, som innebär att du egentligen inte har helt fri konsumtion. På NordVPN förbjuder de exempelvis användare från att göra något som "fysiskt kan påverka kvaliteten på andras användarupplevelse". Det är något som ger företaget mycket makt när det kommer till att begränsa din bandbredd.

Den typen av begränsningar har vi inte hittat i ExpressVPN:s användarvillkor. Där hittar du en Acceptable Use Policy, men det handlar mer om att du inte bör ladda ned upphovsrättsskyddat material.

När man även räknar med de viktigaste delarna i deras tjänst - ingen inloggning, massor av servrar och appar till alla plattformar samt en 30-dagars återbetalningsgaranti - verkar det verkligen som att ExpressVPN är ett riktigt bra alternativ för alla dina torrent-behov.

ExpressVPN har appar tillgängliga för de mest populära plattformarna (Bild: ExpressVPN).

Setup i olika appar

Ibland kan det vara en utmaning att installera en VPN-app på rätt sätt, men den väldesignade ExpressVPN-hemsidan gör ett riktigt bra jobb med ett sänka irritationsnivån till minimum.

Om du går in på nätet och loggar in på ditt konto, behöver du inte ens anstränga dig för att hitta en länk för att ladda ned appen: Hemsidan känner av vilken typ av enhet du loggar in på och visar sedan fram en nedladdningslänk, så du hittar den rätta appen med ett enda klick.

Om du vill få tag på en app till en annan plattform, leder ett klick på "Set up on all your devices" dig till en lång lista med appar till olika plattformar som Windows, iOS, Kindle Fire, Mac, Android, Linux och många fler. Klicka på den du önskar att ladda ned till, så får du fram både nedladdningslänkar och instruktioner för hur du installerar.

Själva instruktionerna är grundligare än vad vi förväntade oss. Om du klickar på "Android"-länken (här skickar de allra flesta VPN-leverantörer dig uteslutande vidare till Google Play), får du en Google Play-länk, men du får även en QR-kod, en knapp för att skicka länken till dig själv via mailen (smart om du vill installera appen på en annan enhet) och får till och med möjlighet att ladda ned en APK-fil.

Det går enkelt och smidigt att installera appar på olika plattformar och du behöver inte ens ange ditt användarnamn eller lösenord när du ska logga in. I stället kopierar du den unika aktiveringskoden, som finns på nedladdningssidan och klistrar in den i appen när du blir ombedd att göra det. Sedan sköter mjukvaran installationen själv med dina inloggningsuppgifter, så du slipper att fippla med det själv.

Du kan även välja att installera en tredjeparts OpenVPN-app. ExpressVPN gör det enkelt genom att skapa så kallade .OVPN-filer med namn som är enkla att komma ihåg. Exempelvis my_expressvpn_argentina_udp.ovpn. istället för NordVPN:s filnamn ar1.nordvpn.com.udp1194.ovpn. Vi fick igång OpenVPN GUI på bara några få minuter.

Användargrässnittet i ExpressVPN:s Windows-app (Bild: ExpressVPN).

Windows-appen

ExpressVPN:s Windows-app har ett användarvänligt gränssnitt som snabbt känns naturligt att använda. Det har en stor på/av-knapp som gör det enkelt och snabbt att aktivera tjänsten vid behov. Ett tydligt statusfönster visar dig sedan vilken server du är inloggad på. En "välj placering"-knapp gör det enkelt att välja en ny serverplacering och en meny-knapp i det övre vänstra hörnet ger dig snabb tillgång till andra funktioner.

Det finns många sätt att välja den bästa servern på. En Smart Location-funktion väljer den närmaste servern. Du kan dubbelklicka på ett land för att komma till den bästa servern i landet eller så kan du kolla varje enskild serverplacering och välja en manuellt. Ett sökfält gör det möjligt att hitta serverplaceringar genom att söka på nyckelord. Du kan lägga in de olika servrarna i en Favorit-lista. Den senaste utgåvan av appen gör det möjligt att se en lista över de senaste server-placeringarna du varit ansluten till, så du snabbt kan hoppa på igen. Du får de mest omfattande alternativen för att välja serverplaceringar, jämfört med andra VPN-leverantörer.

Appen får också ut mesta möjliga av ikonen för aktivitetsfältet. Ett högerklick visar upp en meny som inkluderar dina senaste tre serverplaceringar. Om du väljer en av dem ansluts du omedelbart utan att ens behöva öppna appen först.

Processen att byta server har förbättrats sedan vårt senaste test. Du behöver inte längre stänga ned den nuvarande anslutningen innan du kan välja en ny server. Du dubbelklickar bara på den önskade placeringen på listan, så kopplar appen automatiskt av sig från den nuvarande anslutningen och hoppar på den nya servern.

Appen varnar dessutom om att din internettrafik inte är skyddad förrän du återigen har anslutning till en av servrarna. Det är en smart liten påminnelse, som vi inte sett i andra VPN-appar.

ExpressVPN lyckas uppnå acceptabla hastigheter från en rad olika serverplaceringar (Bild: ExpressVPN).

På listan över serverplaceringar står det inte något om de aktuella hastigheterna på de olika servrarna. Det hade varit trevligt att veta, när du vill välja den snabbaste placeringen. Appen har dock en funktion som låter dig göra ett hastighetstest, så du kan få fram informationen du behöver. Här får du tillgång till mer användbar information än övriga konkurrenter ger dig. Du får se väntetid och den förväntade nedladdningshastigheten. Det kan ta en liten stund innan testet blir färdigt (cirka sex minuter om du vill kolla varenda tillgänglig placering, men du kan även välja att enbart mäta hastigheten på grupper av servrar som Europa, USA eller Rekommenderade Placeringar). Det är dock inte möjligt att kolla hastigheten på dina senaste använda eller favoritservrar, något som hade varit riktigt användbart.

Inställningarna gör det möjligt att välja mellan fyra protokoll: OpenVPN/UDP, OpenVPN TCP, L2TP - IPSec och PPTP (SSTP är borta). Det är riktigt bra att ha flera valmöjligheter, men vi är lite fundersamma över Default-inställningen "Automatic", som uppenbart betyder att "ExpressVPN automatiskt väljer det bästa protokollet för ditt nätverk". Vi har ingen aning om hur systemet kommer fram till det beslutet (det står inget på hemsidan om det) och för det andra kan vi inte direkt dubbelkolla det heller, då appen inte talar om för oss vilket protokoll som körs just nu. Det känns inte särskilt genomtänkt. Om du vill vara säker är det därför bäst att välja ett protokoll själv (förmodligen OpenVPN UDP) och sedan väljer appen det protokollet varje gång.

Systemet har en inbyggd Kill Switch, som omedelbart blockerar all internettrafik om du förlorar anslutningen till en server. På det sättet minimeras risken för dataläckage. Det kräver ingen setup och funktionen körs som standard, så ditt privatliv automatiskt skyddas.

Om du har lite koll på VPN-systemet, kan du använda dig av ännu mer avancerade och intressanta anslutningsfunktioner, då ExpressVPN har stöd för Split Tunneling (delade kanaler). När du aktiverar denna funktion, kan du välja ut specifika appar som ska köras på nätet via VPN och andra appar som körs på nätet via den normala dataförbindelsen. Det kan ta lite tid att ställa in den funktionen, men den ger några riktigt bra fördelar. Om det skulle hända att en app inte fungerar med VPN, som exempelvis din mail, kan du välja att köra ditt mailprogram på nätet via din normala anslutning. Om du bara använder VPN till en eller två appar (exempelvis en webbläsare och en torrent-app), kan du få ännu bättre hastighet om du stället in att alla dina andra appar ska köras online via det normala nätet.

ExpressVPN:s Android-app är väldesignad och enkel att använda (Bild: ExpressVPN).

Android-appen

Att installera ExpressVPN:s Android-app fungerar precis som med alla andra. Gå in på Google Play, hitta appen, lägg märke till den imponerande statistiken (över 5 miljoner användare och ett betyg på 4,1), installera den som vanligt och logga in.

Det finns några genvägar om du redan har ett ExpressVPN-konto. Vi gick in på ExpressVPN:s onlineapp i Windows, valde Setup > Android-sidan, skannade QRkoden med mobilen och hämtade och installerade appen automatiskt (din mobil måste tillåta "installation av okända appar" - alltså appar som inte finns i Google Play Store.

Vi var fortfarande tvungna att göra några grundläggande val. Exempelvis om vi ville tillåta appen att skicka anonym statistik till ExpressVPN, men bortsett från det var processen överstökad på några sekunder. Det var extra trevligt att vi inte behövde tänka på användarnamn och lösenord, eftersom appen automatiskt kunde hämta informationen från vårt ExpressVPN-konto under installationen. När det är gjort behöver du aldrig kolla på login-fönstret igen (du kan dock självklart välja att logga ut, om du vill öka säkerheten ytterligare).

Android-appen ser bra ut och fungerar i stort sett på samma sätt som Windows-utågvan. Den utmärkta funktionen "Select Location" gör det snabbt och enkelt att hitta och ansluta till specifika servrar. Du kan ansluta eller avbryta anslutningen med ett enkelt klick och det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att kolla din nuvarande serverplacering och VPN-status med en snabb titt.

Android-appen saknar de mest avancerade funktionerna som Windows-utgåvan har. Du har till exempel inte tillgång till något hastighetstest, något som innebär att du bara kan se en lista över ExpressVPN:s serverplaceringen, men får ingen information om hur snabba eller överbelastade de eventuellt är.

(Image credit: ExpressVPN)

Inställningarna är också lite mer begränsade. Du kan bara välja mellan protokollen: OpenVPN TCP eller UDP. Det finns ingen inbyggd Kill Switch (även om du möjligtvis kan få Android att stänga anslutningen) och ingen kontroll över DNS-servrar.

(Uppdatering: Från och med maj 2018, har ExpressVPN lagt till en integrerad Kill Switch i sina Android- och iOS-appar).

Det har tillkommit en rad bra funktioner sedan vårt senaste test. Stöd för Split Tunneling gör det möjligt att välja vilka appar som ska använda eller inte använda sig av VPN - precis som i Windows-utgåvan. Om du exempelvis enbart är intresserad av att kringgå geoblockeringen av Netflix, kan du ställa in en så kallad ExpressVPN-tunnell för din Netflix-trafik, så alla dina andra appar körs via det normala nätet, något som kan ge dig en bättre prestanda.

Appen har fått en ny "Genväg till appar och hemsidor"-funktion, som är en verktygslinje som går att redigera, där du kan lägga in upp till fem ikoner till dina favoritappar och genvägar. Det är inte lika intressant som Split Tunneling, men det gör det möjligt att starta de mest använda apparna med ett enda klick, så du kan ansluta dig supersnabbt.

Det behövs fortfarande en integrerad Kill Switch, men bortsett från det är ExpressVPN:s Android-app riktigt väldesignad och enkel att använda. Det är till och med möjligt att installera appen och prova den gratis i sju dagar. Det är ett erbjudande du inte får tillgång till om du registrerar dig via hemsidan. Om du är intresserad av Android VPN-appar, bör du verkligen ta en närmare titt på ExpressVPN.

ExpressVPN:s iOS-app påminner mycket om Android-versionen (Bild: ExpressVPN).

iOS-appen

Det är lite mer krävande att ladda ned ExpressVPN på iOS än på Android. Det beror framför allt på att Apple kräver extra säkerhet. Du kommer att behöva spendera lite längre tid på att bekräfta att appen har de nödvändiga behörigheterna och det finns inte heller någon direkt nedladdningslänk till appen, något som sparar tid om du använder Android.

Processen tar fortfarande bara några få minuter och när den är klar, öppnas appen med samma tydliga och intuitiva gränssnitt som du får på de andra plattformarna.

Av en eller annan grund väljer appen Los Angeles som "Smart Location", men det är inte särskilt smart när man sitter i andra även av landet. Om du inte känner dig nöjd med ExpressVPN:s val, kan du enkelt klicka på anslutningsknappen för att aktivera VPN-anslutningen och trycka igen för att stänga av den.

Så här ser ExpressVPN ut på en iPad (Bild: ExpressVPN)

"Select Location"-funktionen är väldesignad och ger tillgång till flera olika sätt att hitta specifika städer eller länder på. Den har även en lista över de senaste anslutningarna, något som gör det möjligt att lägga till dina mest använda anslutningar som favoriter.

Precis som i Android-utgåvan behöver du inte manuellt koppla ifrån en anslutning innan du byter anslutning. I iOS-appen krävs det också bara ett enda klick, något som är riktigt trevligt om du byter mellan olika servrar ofta.

(Image credit: ExpressVPN)

Appen har bara två viktiga inställningar, men det är ingen kritik, då båda är mer intressanta än väntat.

Ditt protokoll-val är exempelvis inte begränsat till OpenVPN UDP, TCP och IPSec, utan du har även tillgång till IKEv2, som varken finns tillgänglig i Windows eller på Android.

Även om appen inte har en Kill Switch, kan du via inställningarna få den att automatiskt återansluta till servern om du skulle förlora anslutningen.

Vi har sett andra VPN-appar med fler funktioner, men som utgångspunkt är ExpressVPN:s iOS-app enkel att bli bekant med och enkel att använda. Den ger tillgång till de funktioner som de flesta användare har användning för. Precis som med Android-appen är det möjligt att prova på iOS-versionen helt gratis i sju dagar.

ExpressVPN har till och med ett webbläsartillägg för Chrome (Bild: ExpressVPN).

Webbläsartillägg

Det är inte alla som är intresserade av webbläsartillägg och bristen på stöd för Favoriter kommer utan tvekan att irritera vissa användare, men i det är ändå en bra extra funktion att ha tillgänglig och vi är säkra på att det kommer att komma fler användbara tillägg med tiden.

ExpressVPN-appar är väldigt tillgängliga och enkla att använda, men det är inte det enda sättet att arbeta med VPN på. Företaget har nämligen även skapat tillägg för Chrome och Firefox, så du kan kontrollera dina VPN-tjänster direkt från din webbläsare.

I motsats till i praktiskt taget alla andra VPN-leverantörer, har ExpressVPN gjort den efterforskning som krävs och lagt in alla de viktigaste funktionerna i webbversionerna av deras appar till Windows, Mac eller Linux. Det kräver att de har installerats i webbläsaren, något som kan kännas irriterande, men de ger några riktigt användbara fördelar.

När du aktiverar webbversionen av ExpressVPN, kan den kommunicera med appen som är installerat på din dator och läsa av inställningarna. Din valda placering kommer alltså att vara den samma och om appen på din dator är ansluten till en server, kan du även se det i webbläsartillägget.

Du kan även kontrollera appen på datorn från din webbläsare. Om du bara vill komma förbi blockeringen på en hemsida, kan du snabbt välja en VPN-placering i din webbläsare, ansluta, ordna med det du ska och sedan stänga ned ExpressVPN så fort du är färdig. Det är snabbt och enkelt, utan något behov för att skifta fram och tillbaka mellan webbläsare och ExpressVPN-appen.

Det fungerar bra. Användargränssnittet i webbläsartillägget påminner om det som används i apparna och har ett liknande sätt att välja placeringar på.

Det finns dock några begränsningar. Den mest irriterande är att webbläsartillägget inte har stöd för Favorit-funktionen, något som kan vara riktigt drygt om du redan satt ihop en anpassad lista. Några av de mer avancerade verktygen (den utvidgade menyn för inställningar och hastighetstest) finns bara tillgängliga i appen, men det betyder inte jättemycket vid daglig användning.

Det finns även några goda nyheter, speciellt när det gäller tillägget för Chrome, som ger några riktigt användbara möjligheter. I inställningarna för Privatliv och Säkerhet kan du till exempel förhindra HTML 5 geolokalisering från att avslöja var du befinner dig medan du är ansluten till en VPN. Det är även möjligt att blockera WebRTC-läckor på webbläsarnivå och du kan använda HTTPS Everywhere-funktionen för att automatiskt hoppa till HTTPS-versioner av hemsidor när det finns tillgängliga.

Livechatt med supporten gör det enkelt att lösa alla problem med ExpressVPN (Bild: ExpressVPN).

Support på chatten

Precis som med alla typ av nätverksteknologi kan VPN-tjänster ibland drabbas av fel och då kan det vara en utmaning att ta reda på vad det egentligen är som gått fel. Därför kan även de mest erfarna VPN-användarna behöva en bra VPN-support.

ExpressVPN:s supportsida hjälper användare att komma igång med en lång lista med guider för att lösa de vanligaste problemen. Oavsett om du försöker att hitta orsaken till låga hastigheter eller förlorade anslutningar, eller om du försöker att förstå dig på felmeddelanden, försöker ändra lösenord eller vill ta bort ditt konto, hittar du information om det här.

De flesta artiklar är välskrivna och hjälper till att lösa problemen. De krävs inte en massa teknisk kunskap. Du får en grundlig förklaring av tekniken och får sedan flera förslag på lösningar på problemen. De länkar dessutom vidare till andra relevanta artiklar som kan vara till hjälp. (Där andra VPN-leverantörer exempelvis bara har ett förslag som heter "prova en annan server" när du har problem med hastigheten, länkar ExpressVPN också vidare till en detaljerad artikel som förklarar hur du hittar den bästa serverplaceringen för dina behov).

Artiklarna som förklarar hur du tar dig igenom installationen är ännu mer imponerande. Du får inte bara en generisk installationsguide för varje plattform. Det finns inte mindre än nio Windows-tutorials, som förklarar allt kring installation av ExpressVPN:s egna appar och steg för steg setups för olika versioner av Windows. Du får åtta tutorials för Mac, fem för iOS, fyra för Android och även Linux har separata guider för Ubuntu, Raspberry Pi, Terminal (via OpenVPN) och fler.

Det finns också en sökmotor som skannar mer än 250 av dessa artiklar för att hitta just den guide du behöver.

Om du inte hittar den hjälp du behöver på hemsidan, sitter ExpressVPN:s supportteam redo via mail och livechatt dygnet runt.

ExpressVPN rekommenderar att du använder Live Chat för att få snabbt svar på dina frågor, men vi skickade även ett mail för att kolla svarstiden. Även om företaget skriver att det kan ta upp till 24 timmar att få svar, fick vi ett vänligt och utförligt svar med effektiva råd inom en timme. Det var mycket snabbare än vad vi hade förväntat oss och mailet innehöll all information vi behövde för att lösa våra problem.

Livechatten fungerade också bra. Vi testade tjänsten flera gånger och det var alltid någon som satt redo för att svara på våra frågor och i de allra flesta fall fick vi ett hjälpsamt svar (som faktiskt svarade på vårt specifika problem och inte bara var ett "Hej-jag-heter-Tim-och-är-här-för-att-hjälpa-till bot-svar) inom två till tre minuter.

Servicen från chattsupporten var långt över genomsnittet. En medarbetare spenderade tålmodiga 30 minuter för att vägleda oss steg för steg genom felsökningsprocessen. Så oavsett om du är helt ny inom nätverk eller är en erfaren expert, finns det en god chans att ExpressVPN:s supportpersonal kan hjälpa till med att lösa ditt problem på några minuter.

Slutgiltigt omdöme

ExpressVPN är en av marknadens bästa VPN-tjänster och den överträffar våra förväntningar inom alla områden. Från stödet av olika plattformar, integriteten, användarvänligheten, förmågan att kringgå blockeringar och den fantastiska supporten. Bristen på en Kill Switch på mobilapparna brukade vara en nackdel för vissa användare, men finns numera tillgänglig på både iOS och Android. Sammanfattat är det en stark, användarvänlig och professionell tjänst.