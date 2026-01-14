Det här är den främsta anledningen till att TechRadars läsare använder VPN-tjänster – och nej, det handlar inte om streaming

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

TechRadars experter och recensenter håller sig ständigt sysselsatta med att prova och testa mängder av teknikprylar och mjukvara, inklusive VPN-tjänster.

Genom regelbundna tester kan vi rekommendera endast de allra bästa VPN-apparna på marknaden. Allt detta hårda arbete säger oss dock inte särskilt mycket om hur människor faktiskt använder dessa produkter i praktiken.

Vi ville ta reda på mer om hur TechRadars läsare använder sina VPN-tjänster. Därför valde vi att genomföra en undersökning i maj förra året, och vi blev positivt överraskade av resultatet. Nej, streaming är inte det främsta användningsområdet, utan det är integritet.

Så skyddar en VPN din integritet

Bland de 73 procent av respondenterna som uppgav att de använder en VPN regelbundet svarade den stora majoriteten, 79 procent, att de gör det för att förbättra sin integritet online. Mer än tre av tio läsare säger dessutom att de använder en VPN för att dölja sin internetaktivitet för sin internetleverantör.

Så hur lyckas en VPN med allt detta?

Ett virtuellt privat nätverk, en VPN, är säkerhetsmjukvara som krypterar alla dina internetanslutningar. Kryptering innebär att data förvrängs till ett oläsligt format för att skydda den från nyfikna blickar.

När vi använder en pålitlig och säker VPN-tjänst kan tredjeparter inte komma åt innehållet i vår kommunikation på nätet. Det förhindrar också hackare från att stjäla information när vi är uppkopplade mot osäkra, offentliga Wi-Fi-nätverk.

Samtidigt dirigerar en VPN om all vår internettrafik via en av sina internationella VPN-servrar. Det döljer i praktiken vår riktiga IP-adress och ersätter den med en adress som tillhör VPN-tjänsten.

Att dölja IP-adressen stärker också integriteten online, eftersom det blir svårare att koppla våra internetaktiviteter direkt till oss.

Det är dock viktigt att notera att de flesta VPN-tjänster inte kan dölja metadata kopplad till vad vi gör på nätet. Det innebär att påträngande AI-baserad dataspårning fortfarande kan få fram mycket information om oss via dessa uppgifter. NymVPN är för närvarande den enda leverantören som lovar att även maskera metadata.

Andra användningsområden för VPN

Andra anledningar till att många av TechRadars läsare uppger att de använder en VPN är kopplade till IP-spoofing. Förutom integritet gör den här funktionen att det ser ut som att vi surfar från en helt annan plats, med bara några klick.

Direkt efter att förbättra integriteten online svarade omkring 33 procent av de tillfrågade att de använder en VPN för att komma åt regionala hemsidor. Lokala tjänster, till exempel bank- och myndighetssajter, fungerar ibland bara om de upptäcker att vi besöker dem från samma land som de är baserade i.

Nästan 30 procent uppgav också att de använder dessa verktyg som en VPN för streaming för att komma åt utländska streamingkataloger. Tjänster som Netflix, Amazon Prime och andra stora streamingplattformar tillämpar geografiska begränsningar på sitt innehåll baserat på var vi befinner oss.

Cirka 21 procent av läsarna svarade dessutom att de använder en VPN för att undvika internetcensur. Enligt den senaste datan ökade VPN-användningen kraftigt i 119 länder under 2024 i samband med politiska kriser.

Det beror på att förbud mot sociala medier och andra statligt införda blockeringar har blivit vanliga metoder för att kontrollera vad människor kan komma åt online i många delar av världen. För första gången anslöt sig 2024 ett demokratiskt land, Frankrike, till listan över censurerande stater när regeringen begränsade TikTok i Nya Kaledonien.

Alla dessa skäl gör en VPN till en mycket praktisk följeslagare på resan.

Så väljer vi den mest integritetsfokuserade VPN-tjänsten

När det gäller att välja den mest privata VPN-tjänsten finns det några viktiga faktorer som vi alltid bör ta hänsyn till.

Till att börja med rekommenderar vi att kontrollera hur leverantören samlar in och använder våra data. För maximal integritet råder vi starkt att välja en VPN-tjänst med en tydlig och oberoende granskad policy om att inte spara loggar.

Det är en garanti för att leverantören aldrig lagrar eller registrerar identifierbar information om oss. Alla TechRadars nuvarande toppval, NordVPN, Surfshark, Proton VPN och ExpressVPN, uppfyller detta krav.

Nästa steg är att titta på vilka säkerhetsfunktioner som ingår i VPN-tjänsten.

Som tumregel får en VPN inte sakna några av grunderna. Det inkluderar säkra VPN-protokoll som WireGuard, stark kryptering, en pålitlig kill switch och skydd mot DNS-läckor.

Vi rekommenderar också att välja en tjänst som erbjuder extra säkerhetsfunktioner, till exempel dubbel VPN-anslutning samt inbyggd blockering av skadlig kod och annonser.

Slutligen bör vi titta på prestanda. Om vi vill använda vår VPN för att stärka integriteten bör vi vara uppkopplade mot en server varje gång vi surfar. Därför är det viktigt att välja en leverantör med stabila och höga hastigheter.

Ännu bättre är om den VPN-tjänst vi väljer har lättanvända appar och kundsupport dygnet runt, så att vi snabbt kan få hjälp om problem uppstår.

