Apples Google Gemini-deal är det mest nedslående som kommit från Apple sedan Newton

Apple kommer inte att vara bland teknikledarna i denna gyllene AI-era. Det står nu klart efter bolagets häpnadsväckande avtal med Google om att använda Gemini-modeller som grund för sina egna Foundation Models, och det som sannolikt kommer att utgöra själva fundamentet för nästa stora Siri-uppdaterings personalisering och intelligens.

Jag ifrågasätter inte effektiviteten i detta val. Google och Gemini är utan tvekan det bästa alternativet för Apple om bolaget är fast beslutat att låta en tredje part kickstarta sitt modellarbete. Trots att de är konkurrenter är Apple och Google också partners – Google betalar enligt uppgift Apple omkring 20 miljarder dollar per år för sökintegration i Safari.

Dessutom, om Apple stod inför valet mellan OpenAI och Google, är det senare ett tydligt vinnande alternativ ur ett dataperspektiv. Gemini må ännu inte vara AI-ledaren, men har snabbt närmat sig ChatGPT tack vare Googles enorma kunskapsgraf och imponerande modellutbud.

Men om du inte tycker att detta är en total kursändring från de löften Apple gav från och med 2024 och hela vägen fram till fjolårets WWDC, då har du inte varit uppmärksam.

Förra året, när jag satte mig ner med Apples Senior Vice President of Software Engineering, Craig Federighi, förklarade han varför den fullfjädrade Apple Intelligence-versionen av Siri försenades. Han beskrev det som ett arkitekturproblem.

I korthet var Siri-uppdateringen som skulle lanseras 2024 med iOS 18 baserad på V1 av Siri-arkitekturen. V2 stod däremot redan i kulisserna, och den hade – enligt Federighi – ”en djupare end-to-end-arkitektur som vi visste var det vi i slutändan ville skapa, för att nå hela uppsättningen funktioner vi ville ha för Siri”.

En omstart – och sedan en reträtt

När V1 inte levde upp till ”Apples standarder” tog Apple det svåra beslutet att skjuta upp lanseringen av den personliga Siri och i stället byta till V2.

Vid tillfället vägrade Federighi ange något leveransdatum, men han sa att de skulle vänta ”tills vi har V2-arkitekturen levererad in-house”.

Vad Apple faktiskt har lyckats bygga ”in-house” är nu högst oklart. Uppenbarligen inte de modeller – eller åtminstone inte de avgörande delarna av modellerna – som krävs för att skapa en Siri som förstår dig och din telefon, kanske bättre än du själv gör.

Jag har läst om följande del av Apples och Googles gemensamma uttalande flera gånger: ”Apple och Google har ingått ett flerårigt samarbete där nästa generation av Apple Foundation Models kommer att baseras på Googles Gemini-modeller och molnteknik.”

Jag vill understryka den centrala formuleringen här, som jag tolkar som att Gemini-modellerna är själva fröet eller grunden för Apples ”Foundation Models”. Sett ur ett annat perspektiv: du får inte Apples version av denna avgörande AI-arkitektur utan Gemini. Lägg därtill att Googles ”molnteknik” ingår, vilket jag tolkar som att Apple kommer att luta sig mot Googles större modeller för mer krävande AI-problem.

Tar man resonemanget ett steg längre innebär det att Siris hjärna kan vara mer Google än Apple. Visst, det kan vara att dra det lite väl långt, eftersom Siri trots allt kommer att ligga ovanpå Apples Foundation Model (som i sin tur är baserad på Gemini-modeller). Men i avsaknad av tydlighet och djup från både Apple och Google är det svårt att se det på något annat sätt.

För vissa – AI-lättnad

När jag läser kommentarerna från kollegor och konsumenter i sociala medier ser jag att många faktiskt är nöjda med hur det här har landat. Kanske tröttnade de på att vänta på en bättre Siri – åtminstone en som kan mäta sig på samma AI-spelplan som ChatGPT eller Gemini.

Jag förstår den känslan. Trots allt bryr sig miljontals användare av iPhone, Mac och iPad främst om kvaliteten på upplevelsen i Apples ekosystem. En smartare Siri, även om den drivs av Gemini-modeller, kommer utan tvekan att förbättra den.

Till och med vissa branschanalytiker, som Creative Strategies-presidenten och chefsanalytikern Carolina Milanesi, håller med om att Apples angreppssätt – som verkar fokusera mer på slutanvändarupplevelsen och gränssnittet än på det tekniska maskineriet bakom – kan vara det bästa. ”Jag tycker verkligen att min F1-analogi är perfekt: köp motorn och fokusera på bilens design, optimera för föraren – det är det som ger bäst prestanda”, skrev hon till mig i ett sms.

Jag tycker att det är en generös tolkning.

Om man däremot försöker förstå Apples ursprungliga mål blir bilden mer lärorik. Apple har aldrig velat bygga en Gemini-konkurrent. Som Craig Federighi sa till mig förra året: ”Det här handlade inte om att bara bygga en chatbot. Så när vissa av de Siri-funktioner jag nämnde inte dök upp, tänkte folk: ’Vad hände, Apple? Jag trodde ni skulle ge oss er chatbot.’ Det var aldrig målet, och det är fortfarande inte vårt huvudmål.”

Planen var alltså inte att tävla med OpenAI och Google i den rena prompt-leken. Men det befriar inte Apple från ansvaret att faktiskt hålla en position i AI-racet.

Var står Apple i AI-racet?

AI är utan tvekan den viktigaste tekniska innovationen på en generation, och tanken på att Apple inte kan lösa det här – inte kan bygga teknik som konkurrerar – är en besvikelse.

Apple tar inte nödvändigtvis de stora kliven som bolaget gjorde för 15, 20 eller 25 år sedan. Det är i dag ett företag som växer genom hur många tjänster du prenumererar på. Det gör stegvisa uppdateringar av iPhone, iPad, MacBook och Apple Watch. Det här är utmärkta produkter som ofta legat så långt före konkurrensen att det inte funnits något akut behov av radikala förändringar.

Men fokus har flyttats från hajpade hårdvarulanseringar och nya produktkategorier till kraften i prompten och vad AI faktiskt kan göra för dig. På en mycket grundläggande nivå hade Apple kunnat visa vad AI kan betyda för deras kunder genom att bygga den Siri de lovade – den som förstår din telefon, dina behov och kan agera å dina vägnar. Och även om Apple i praktiken har byggt en samling AI-verktyg inom Apple Intelligence, lyckades man inte bygga Siris ”hjärna” på egen hand. I stället har man nu lämnat över rodret – åtminstone till stor del – till en av sina främsta AI-konkurrenter.

Den goda nyheten är att vi, med dessa nya Apple Foundation Models som i det tysta kör Gemini-modeller djupt under huven, äntligen kommer att få en Siri som – med ditt tillstånd – kan läsa ditt gränssnitt, se vilka appar du använder, förstå din data och samspelet mellan allt detta, och vara proaktiv och tusen gånger smartare när du säger ”Hej Siri”. Men de gåvorna kommer inte att vara uteslutande Apples verk.

När Apple introducerade Newton-assistenten på 1990-talet (utan koppling till dagens AI-assistenter) var bolaget så stolt över den mobila anteckningsenheten att man tog fram en vacker coffeetable-bok som följde med. Produkten misslyckades, och allt som återstod var en bok full av tekniska framtidsdrömmar och i slutändan tomma löften.

Det här Apple–Google–Gemini–Siri-avtalet är värre. Vi fick inte ens en färdig produkt att använda. I stället fick vi missade deadlines och ett tyst erkännande av att Apple inte var redo för uppgiften.