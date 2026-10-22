ChatGPT har fått en ny integration med Chrome – jag testade om den verkligen gör surfandet bättre

OpenAI har uppgraderat sitt tillägg för Chrome så att stora delar av den välbekanta ChatGPT-upplevelsen nu finns direkt i Googles webbläsare.

Integrationen lägger till ett sidofält som fungerar parallellt med den webbsida du besöker, kan förstå information från flera öppna flikar och, genom ChatGPT Work, interagera med hemsidor åt dig.

I praktiken blir ChatGPT en följeslagare som hänger med dig runt på internet, redo att hjälpa till utan att du behöver lämna sidan du läser.

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A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome. First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you. If you’re in Chat, it can look across your open tabs and gather info. If you’re in Work, ChatGPT can control your Chrome tabs to get things, like sending messages, filling out forms, or downloading files. It can even help you organize and group that pile of tabs you have open.October 15, 2026

Tidpunkten är intressant eftersom Google har arbetat med att göra Gemini till en allt mer framträdande del av Chrome. Det ger företagets egen AI-assistent en naturlig fördel i världens mest använda webbläsare. OpenAI verkar däremot inte särskilt intresserat av att låta Google göra Chrome till en självklar hemmaplan för Gemini-användare medan ChatGPT förblir något man måste öppna någon annanstans.

OpenAI vill att Chrome-användare ska fortsätta förlita sig på ChatGPT, även när de surfar inom Googles eget ekosystem. Det blir en allt mer direkt kamp om användarnas uppmärksamhet, särskilt bland dem som annars kanske skulle välja Gemini helt enkelt för att assistenten redan finns där.

För att komma igång installerar du det officiella ChatGPT-tillägget från Chrome Web Store och loggar in på ditt konto. Därefter kan du använda ChatGPT i ett sidofält bredvid webbsidorna. När du har gett nödvändiga behörigheter kan integrationen även arbeta med information från flera öppna flikar. Mer avancerade funktioner för att interagera med hemsidor finns via ChatGPT Work, beroende på vilken åtkomst ditt konto har.

(Image credit: OpenAI)

Research utan att växla mellan flikar

Det mest tilltalande är hur bekant hela upplevelsen känns. Om du redan är van vid att be ChatGPT förklara något förvirrande eller hjälpa dig att lösa ett problem tar integrationen med Chrome bort ett förvånansvärt irriterande extra steg. Du kan fortsätta använda webbläsaren precis som vanligt och samtidigt ha din AI-assistent tillgänglig bredvid det du arbetar med.

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Det gör integrationen särskilt användbar för research. Föreställ dig att du har flera artiklar öppna om samma produktlansering och ber ChatGPT jämföra rapporteringen, identifiera motsägelser eller förklara något som fortfarande är oklart. I stället för att kopiera textstycken till en separat konversation kan du låta assistenten arbeta direkt med sidorna du redan har framför dig.

Shopping är ett annat självklart användningsområde. Att jämföra produkter hos olika återförsäljare innebär vanligtvis att man ständigt växlar mellan flikar, kontrollerar specifikationer och försöker komma ihåg vilken butik som hade det bästa erbjudandet. ChatGPT kan granska de relevanta sidorna tillsammans och hjälpa till att organisera informationen, även om priser och viktiga produktuppgifter fortfarande bör dubbelkollas.

Sidofältet gör också mindre uppgifter mer naturliga. Det är i princip samma ChatGPT-upplevelse som tidigare, men med fördelen att den är närmare kopplad till det du redan gör i webbläsaren.

Just den välbekanta känslan är förmodligen integrationens största styrka. OpenAI behöver inte övertyga människor om att de behöver ännu en AI-assistent eller lära befintliga ChatGPT-användare ett helt nytt arbetssätt. Företaget gör helt enkelt något som de redan använder mer lättillgängligt. För den som gillar att ha ChatGPT nära till hands under dagen är det en rejäl förbättring.

Det finns fortfarande anledning att vara försiktig med svaren. Bara för att ChatGPT kan läsa flera webbsidor betyder det inte att assistenten alltid tolkar alla detaljer korrekt, särskilt om en hemsida har ovanlig formatering eller viktig information döljs bakom interaktiva element. Bekvämligheten med en självsäker sammanfattning får aldrig ersätta en kontroll av originalkällan när det är viktigt att informationen stämmer.

OpenAI tar plats på Googles hemmaplan

De mer ambitiösa funktionerna finns i ChatGPT Work, som kan interagera med hemsidor och utföra uppgifter i stället för att bara svara på frågor om innehållet.

Som ett experiment använde jag ChatGPT i Chrome för att fylla i ett formulär. Jag öppnade en registreringssida för ett kostnadsfritt teknikwebbinarium och bad ChatGPT Work fylla i formuläret, med uttryckliga instruktioner om att stanna innan något skickades in.

Assistenten hade inte alla svar. När den exempelvis skulle välja en branschkategori pausade den och bad mig förtydliga. Den avslutande kontrollen var ändå viktig, eftersom även ett litet fel i ett registreringsformulär kan vara mer irriterande än att fylla i det själv från början.

Den typen av övervakning är viktig, särskilt när en AI kan interagera med hemsidor där du redan är inloggad. Att ge ChatGPT tillgång till information från flera flikar innebär också att du behöver tänka igenom vad flikarna innehåller och vilka hemsidor assistenten får använda. OpenAI erbjuder behörighetsinställningar, men användarna måste fortfarande själva bedöma vilken information de vill ge en AI-agent tillgång till.

Det är också intressant att konkurrensen nu utspelar sig direkt inne i Chrome. Google har en uppenbar fördel eftersom företaget kontrollerar webbläsaren och kan bygga in Gemini direkt i upplevelsen. OpenAI svar är att få ChatGPT att kännas som en nästan lika naturlig del av Chrome, vilket minskar incitamentet för användarna att byta assistent bara för att Googles alternativ finns nära till hands.

Chrome ger Google en värdefull möjlighet att introducera Gemini för en enorm publik, men ger samtidigt OpenAI tillgång till samma användare. Webbläsaren håller på att bli ännu en arena i kampen om vilken AI-assistent som ska bli förstahandsvalet i vår dagliga datoranvändning.

För den som redan föredrar ChatGPT är integrationen ett starkt argument för att fortsätta använda tjänsten. Möjligheten att ta med sig välbekanta konversationer och AI-hjälp direkt in i webbläsaren, samtidigt som assistenten får förståelse för de öppna webbsidorna, gör ChatGPT mer användbart utan att man behöver ändra sina vanor.

De mer avancerade automatiseringsfunktionerna är lovande, även om deras verkliga värde kommer att bero på hur tillförlitliga de är och hur mycket övervakning de kräver.

Jag tycker inte att alla Chrome-användare plötsligt behöver ha ChatGPT hängande över axeln. Men om ChatGPT redan är en naturlig del av din vardag är det en riktigt lockande uppgradering att få stora delar av upplevelsen direkt i Chrome.

OpenAI har i praktiken hittat ett sätt att göra Googles webbläsare till ännu ett hem för ChatGPT. Det kan vara utmärkta nyheter för användare som uppskattar bekvämligheten, även om Google förmodligen hellre skulle se att de ägnade mer tid åt att prata med Gemini.

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