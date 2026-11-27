Black Friday 2026: stora rabatter på laptops – från billiga Chromebooks till MacBooks och kraftfulla gaminglaptops
Dagens bästa erbjudanden på bärbara datorer för arbete och nöje.
Black Friday är äntligen här och erbjudandena på laptops trillar in. Rabatter som Lenovo IdeaPad Slim 3 för bara 4 990 kronor (tidigare 9 999 kronor) och Acer Aspire Go 15 för 6 390 kronor (tidigare 11 999 kronor) visar att det fortfarande går att hitta riktigt fina laptops till fantastiska priser, trots den globala minnesbristen som har fått priserna på laptops, stationära datorer och komponenter att stiga under hela 2026.
• Spana in hela Black Friday-rean hos Power
• Spana in hela Black Friday-rean hos NetOnNet
För att hjälpa dig hitta ett Black Friday-erbjudande på en laptop som verkligen är värd att köpa har vi gått igenom mängder av erbjudanden hos teknikåterförsäljare och handplockat de bästa fynden vi har hittat hittills.
Vi har valt ut erbjudanden på Chromebooks, som Asus Chromebook CX14, smidiga laptops för arbete och studier som HP OmniBook 3 och kraftfulla gaminglaptops som MSI Cyborg 15 med RTX 5070, som alla fått fina Black Friday-rabatter.
Det finns dessutom fina rabatter på Apples populära MacBooks, inklusive den prisvärda MacBook Neo och den utmärkta MacBook Air med M5-chip.
Kolla in alla Black Friday-deals på laptops här nedanför!
Bästa Black Friday-deals på laptops – snabböversikt
- Asus Chromebook CX14:
3 990 krnu 2 690 kr hos NetOnNet
- Acer Aspire Lite 15:
6 490 krnu 3 990 kr hos NetOnNet
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (Ryzen 5):
9 999 krnu 4 990 kr hos Power
- HP OmniBook 3:
9 990 krnu 5 990 kr hos NetOnNet
- Acer Aspire Go 15:
11 999 krnu 6 390 kr hos Power
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (Ryzen 7):
11 999 krnu 7 999 kr hos Power
- Apple MacBook Neo:
9 490 krnu 8 490 kr hos NetOnNet
- Asus Vivobook 14:
12 999 krnu 8 999 kr hos Power
- MSI Modern 14S AI+:
14 990 krnu 9 990 kr hos NetOnNet
- Lenovo LOQ Essential 15:
17 999 krnu 12 990 kr hos Power
- Apple MacBook Air 13 tum (M5):
16 990 krnu 14 990 kr hos NetOnNet
- Acer Swift Edge 14 AI:
21 490 krnu 14 990 kr hos NetOnNet
- MSI Cyborg 15:
25 999 krnu 17 499 kr hos Power
- Lenovo Legion 5:
35 999 krnu 24 999 kr hos Power
Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på laptops
Skärm: 14 tum, Full HD
Processor: Intel N50
RAM: 4 GB
Lagring: 128 GB
Den här superbilliga Chromebook-modellen från Asus är en enkel dator som passar bäst för lättare användning och skolarbete, men den är ett riktigt fynd till det här låga Black Friday-priset. Det resurssnåla operativsystemet ChromeOS får ut mer av enklare komponenter, även om du främst kommer att behöva förlita dig på webbaserade applikationer som Google Docs. Det är ett smidigt och portabelt alternativ till ett riktigt överkomligt pris.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,6 tum, Full HD IPS
Processor: Intel Celeron N4500
RAM: 8 GB
Lagring: 128 GB SSD
Om du föredrar Windows framför ChromeOS är denna billiga laptop från Acer ett intressant alternativ. Den har en stor Full HD-skärm och 8 GB RAM, vilket räcker för enklare vardagsuppgifter som webbsurf, dokumenthantering och streaming. Processorn är däremot inte särskilt kraftfull, så vi skulle inte rekommendera den för mer krävande uppgifter. Med 2 500 kronors rabatt är det ett trevligt budgetfynd.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,6 tum, Full HD
Processor: AMD Ryzen 5 7520U
RAM: 8 GB
Lagring: 512 GB SSD
Det här är ett av våra absoluta favoritfynd bland billigare laptops under Black Friday. Lenovo IdeaPad Slim 3 erbjuder tillräckligt med prestanda för vardagsarbete och studier samt gott om lagringsutrymme för dokument, bilder och andra filer. Du får även en stor skärm och en praktisk sekretesslucka för webbkameran. Med drygt halva priset bortskalat får du riktigt mycket dator för pengarna.
Read moreRead less▼
Skärm: 14 tum, 1920 x 1200 pixlar
Processor: Qualcomm Snapdragon X
RAM: 8 GB
Lagring: 512 GB SSD
HP OmniBook 3 är ett intressant alternativ för dig som vill ha en smidig laptop att ta med till jobbet, universitetet eller på resan. Den energieffektiva Snapdragon X-processorn är särskilt intressant för dig som prioriterar batteritid. Tänk dock på att vissa äldre Windows-program kan ha begränsad kompatibilitet med ARM-baserade processorer. Just nu kan du spara hela 4 000 kronor.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,6 tum, Full HD
Processor: Intel Core 5 120U
RAM: 16 GB
Lagring: 512 GB SSD
Med 16 GB RAM, en Intel Core 5-processor och en SSD på 512 GB får du här en riktigt användbar laptop för vardagsarbete och studier. Den väger dessutom bara 1,53 kg och har en angiven batteritid på upp till 13,5 timmar. Med över 5 600 kronors rabatt är det ett av de mest lockande erbjudandena för dig som vill ha en mångsidig Windows-laptop utan att spendera en förmögenhet.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,6 tum, Full HD IPS
Processor: AMD Ryzen 7 5825U
RAM: 8 GB
Lagring: 512 GB SSD
Den här versionen av Lenovo IdeaPad Slim 3 erbjuder en åttakärnig Ryzen 7-processor och en IPS-skärm. Det är ett intressant alternativ för dig som vill ha lite mer processorkraft än vad många av de billigaste modellerna erbjuder. Den har dessutom stöd för Wi-Fi 6, USB-C med Power Delivery och Dolby Audio. Just nu kan du spara hela 4 000 kronor.
Read moreRead less▼
Skärm: 13 tum
Processor: Apple A18 Pro
RAM: 8 GB
Lagring: 256 GB SSD
Apples prisvärda MacBook Neo är ett riktigt intressant alternativ för dig som vill ta steget in i Apples ekosystem utan att behöva betala vad en MacBook Air eller MacBook Pro kostar. Med A18 Pro-chipet får du en energieffektiv dator som passar bra för vardagsarbete, studier, webbsurf och underhållning. Under Black Friday kan du dessutom spara en tusenlapp på modellen.
Read moreRead less▼
Skärm: 14 tum, 1920 x 1200 pixlar, IPS
Processor: AMD Ryzen AI 5 330
RAM: 16 GB
Lagring: 512 GB SSD
Asus Vivobook 14 kombinerar ett smidigt format med moderna komponenter och stöd för Microsofts Copilot+-funktioner. Med 16 GB RAM och en Ryzen AI-processor får du en välutrustad laptop för produktivitet och multitasking. Den har även stöd för Windows Hello via sin IR-kamera och en angiven batteritid på upp till 12 timmar. Med 4 000 kronors rabatt är det ett riktigt fint erbjudande i mellanklassen.
Read moreRead less▼
Skärm: 14 tum, OLED
Processor: Intel Core Ultra 7
RAM: 16 GB
Lagring: 512 GB SSD
Om du vill ha en riktigt fin skärm på din nästa laptop är MSI Modern 14S AI+ värd att kika närmare på. OLED-panelen erbjuder djup svärta och livfulla färger, vilket gör den särskilt intressant för både arbete och underhållning. Kombinationen av en Intel Core Ultra 7-processor och 16 GB RAM gör den dessutom väl lämpad för multitasking. Just nu kan du spara hela 5 000 kronor.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,6 tum, Full HD, 144 Hz
Processor: Intel Core i5-13450HX
Grafikkort: Nvidia GeForce RTX 5060, 8 GB
RAM: 16 GB
Lagring: 512 GB SSD
Du behöver inte spendera en förmögenhet för att få en kapabel gaminglaptop. Lenovo LOQ Essential 15 erbjuder ett RTX 5060-grafikkort, stöd för Nvidias DLSS-teknik och en snabb 144 Hz-skärm. Det är en attraktiv kombination för gaming i 1080p och med drygt 5 000 kronors rabatt är det ett av de mest intressanta gamingfynden under årets Black Friday.
Read moreRead less▼
Skärm: 13 tum, Liquid Retina
Processor: Apple M5
RAM: 16 GB
Lagring: 512 GB SSD
MacBook Air är ett fantastiskt alternativ för dig som vill ha en tunn och lätt laptop med utmärkt prestanda, lång batteritid och en helt fläktlös design. M5-chipet ger dig gott om kraft för allt från vardagsarbete till mer krävande kreativa uppgifter. Den här modellen har dessutom 16 GB RAM och 512 GB lagring, vilket gör den till ett mångsidigt alternativ. Under Black Friday kan du spara 2 000 kronor.
Read moreRead less▼
Skärm: 14 tum, OLED, 2880 x 1800 pixlar
Processor: Intel Core Ultra 7 355
RAM: 16 GB
Lagring: 1 TB SSD
Acer Swift Edge 14 AI är ett riktigt lockande premiumalternativ för dig som är ute efter en portabel Windows-laptop med en högupplöst OLED-skärm. Kombinationen av en modern Intel Core Ultra-processor, 16 GB RAM och hela 1 TB SSD-lagring ger dig en välutrustad dator för både produktivitet och kreativa uppgifter. Med hela 6 500 kronors rabatt har den blivit betydligt mer prisvärd under Black Friday.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,6 tum, Full HD, 144 Hz
Processor: Intel Core i7-13620H
Grafikkort: Nvidia GeForce RTX 5070, 8 GB
RAM: 16 GB
Lagring: 1 TB SSD
Om du vill ha lite mer grafikkraft är MSI Cyborg 15 ett intressant steg upp. Den kombinerar ett Nvidia RTX 5070-grafikkort med en snabb 144 Hz-skärm och en SSD på hela 1 TB, vilket ger dig gott om utrymme för ett större spelbibliotek. Den har dessutom en futuristisk design med genomskinliga detaljer. Med hela 8 500 kronors rabatt är det ett riktigt fint erbjudande för gamers.
Read moreRead less▼
Skärm: 15,1 tum, OLED, 2560 x 1600 pixlar, 165 Hz
Processor: Intel Core Ultra 7 255HX
Grafikkort: Nvidia GeForce RTX 5070, 8 GB
RAM: 16 GB
Lagring: 1 TB SSD
Om du är ute efter en mer exklusiv gaminglaptop är Lenovo Legion 5 ett riktigt lockande alternativ. Här får du en högupplöst OLED-skärm med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz, en kraftfull Intel Core Ultra-processor och ett RTX 5070-grafikkort. Skärmen gör den dessutom intressant för dig som vill kombinera gaming med kreativt arbete. Med hela 11 000 kronors rabatt är det ett av de största fynden i vår sammanställning.
Read moreRead less▼
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.