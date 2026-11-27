Black Friday är äntligen här och erbjudandena på laptops trillar in. Rabatter som Lenovo IdeaPad Slim 3 för bara 4 990 kronor (tidigare 9 999 kronor) och Acer Aspire Go 15 för 6 390 kronor (tidigare 11 999 kronor) visar att det fortfarande går att hitta riktigt fina laptops till fantastiska priser, trots den globala minnesbristen som har fått priserna på laptops, stationära datorer och komponenter att stiga under hela 2026.

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För att hjälpa dig hitta ett Black Friday-erbjudande på en laptop som verkligen är värd att köpa har vi gått igenom mängder av erbjudanden hos teknikåterförsäljare och handplockat de bästa fynden vi har hittat hittills.

Vi har valt ut erbjudanden på Chromebooks, som Asus Chromebook CX14, smidiga laptops för arbete och studier som HP OmniBook 3 och kraftfulla gaminglaptops som MSI Cyborg 15 med RTX 5070, som alla fått fina Black Friday-rabatter.

Det finns dessutom fina rabatter på Apples populära MacBooks, inklusive den prisvärda MacBook Neo och den utmärkta MacBook Air med M5-chip.

Kolla in alla Black Friday-deals på laptops här nedanför!

Bästa Black Friday-deals på laptops – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på laptops

Du sparar %33 Asus Chromebook CX14: var 3 990 kr nu 2 690 kr hos netonnet.se Skärm: 14 tum, Full HD

Processor: Intel N50

RAM: 4 GB

Lagring: 128 GB Den här superbilliga Chromebook-modellen från Asus är en enkel dator som passar bäst för lättare användning och skolarbete, men den är ett riktigt fynd till det här låga Black Friday-priset. Det resurssnåla operativsystemet ChromeOS får ut mer av enklare komponenter, även om du främst kommer att behöva förlita dig på webbaserade applikationer som Google Docs. Det är ett smidigt och portabelt alternativ till ett riktigt överkomligt pris. Read more Read less ▼

Du sparar %39 Acer Aspire Lite 15: var 6 490 kr nu 3 990 kr hos netonnet.se Skärm: 15,6 tum, Full HD IPS

Processor: Intel Celeron N4500

RAM: 8 GB

Lagring: 128 GB SSD Om du föredrar Windows framför ChromeOS är denna billiga laptop från Acer ett intressant alternativ. Den har en stor Full HD-skärm och 8 GB RAM, vilket räcker för enklare vardagsuppgifter som webbsurf, dokumenthantering och streaming. Processorn är däremot inte särskilt kraftfull, så vi skulle inte rekommendera den för mer krävande uppgifter. Med 2 500 kronors rabatt är det ett trevligt budgetfynd. Read more Read less ▼

Du sparar %50 Lenovo IdeaPad Slim 3: var 9 999 kr nu 4 990 kr hos power.se Skärm: 15,6 tum, Full HD

Processor: AMD Ryzen 5 7520U

RAM: 8 GB

Lagring: 512 GB SSD Det här är ett av våra absoluta favoritfynd bland billigare laptops under Black Friday. Lenovo IdeaPad Slim 3 erbjuder tillräckligt med prestanda för vardagsarbete och studier samt gott om lagringsutrymme för dokument, bilder och andra filer. Du får även en stor skärm och en praktisk sekretesslucka för webbkameran. Med drygt halva priset bortskalat får du riktigt mycket dator för pengarna. Read more Read less ▼

Du sparar %40 HP OmniBook 3 NG AI PC: var 9 990 kr nu 5 990 kr hos netonnet.se Skärm: 14 tum, 1920 x 1200 pixlar

Processor: Qualcomm Snapdragon X

RAM: 8 GB

Lagring: 512 GB SSD HP OmniBook 3 är ett intressant alternativ för dig som vill ha en smidig laptop att ta med till jobbet, universitetet eller på resan. Den energieffektiva Snapdragon X-processorn är särskilt intressant för dig som prioriterar batteritid. Tänk dock på att vissa äldre Windows-program kan ha begränsad kompatibilitet med ARM-baserade processorer. Just nu kan du spara hela 4 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %47 Acer Aspire Go 15: var 11 999 kr nu 6 390 kr hos power.se Skärm: 15,6 tum, Full HD

Processor: Intel Core 5 120U

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB SSD Med 16 GB RAM, en Intel Core 5-processor och en SSD på 512 GB får du här en riktigt användbar laptop för vardagsarbete och studier. Den väger dessutom bara 1,53 kg och har en angiven batteritid på upp till 13,5 timmar. Med över 5 600 kronors rabatt är det ett av de mest lockande erbjudandena för dig som vill ha en mångsidig Windows-laptop utan att spendera en förmögenhet. Read more Read less ▼

Du sparar %33 Lenovo IdeaPad Slim 3: var 11 999 kr nu 7 999 kr hos power.se Skärm: 15,6 tum, Full HD IPS

Processor: AMD Ryzen 7 5825U

RAM: 8 GB

Lagring: 512 GB SSD Den här versionen av Lenovo IdeaPad Slim 3 erbjuder en åttakärnig Ryzen 7-processor och en IPS-skärm. Det är ett intressant alternativ för dig som vill ha lite mer processorkraft än vad många av de billigaste modellerna erbjuder. Den har dessutom stöd för Wi-Fi 6, USB-C med Power Delivery och Dolby Audio. Just nu kan du spara hela 4 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %11 Apple MacBook Neo (2026): var 9 490 kr nu 8 490 kr hos netonnet.se Skärm: 13 tum

Processor: Apple A18 Pro

RAM: 8 GB

Lagring: 256 GB SSD Apples prisvärda MacBook Neo är ett riktigt intressant alternativ för dig som vill ta steget in i Apples ekosystem utan att behöva betala vad en MacBook Air eller MacBook Pro kostar. Med A18 Pro-chipet får du en energieffektiv dator som passar bra för vardagsarbete, studier, webbsurf och underhållning. Under Black Friday kan du dessutom spara en tusenlapp på modellen. Read more Read less ▼

Du sparar %31 Asus Vivobook 14: var 12 999 kr nu 8 999 kr hos power.se Skärm: 14 tum, 1920 x 1200 pixlar, IPS

Processor: AMD Ryzen AI 5 330

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB SSD Asus Vivobook 14 kombinerar ett smidigt format med moderna komponenter och stöd för Microsofts Copilot+-funktioner. Med 16 GB RAM och en Ryzen AI-processor får du en välutrustad laptop för produktivitet och multitasking. Den har även stöd för Windows Hello via sin IR-kamera och en angiven batteritid på upp till 12 timmar. Med 4 000 kronors rabatt är det ett riktigt fint erbjudande i mellanklassen. Read more Read less ▼

Du sparar %33 MSI Modern 14S AI+: var 14 990 kr nu 9 990 kr hos netonnet.se Skärm: 14 tum, OLED

Processor: Intel Core Ultra 7

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB SSD Om du vill ha en riktigt fin skärm på din nästa laptop är MSI Modern 14S AI+ värd att kika närmare på. OLED-panelen erbjuder djup svärta och livfulla färger, vilket gör den särskilt intressant för både arbete och underhållning. Kombinationen av en Intel Core Ultra 7-processor och 16 GB RAM gör den dessutom väl lämpad för multitasking. Just nu kan du spara hela 5 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %28 Lenovo LOQ Essential 15: var 17 999 kr nu 12 990 kr hos power.se Skärm: 15,6 tum, Full HD, 144 Hz

Processor: Intel Core i5-13450HX

Grafikkort: Nvidia GeForce RTX 5060, 8 GB

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB SSD Du behöver inte spendera en förmögenhet för att få en kapabel gaminglaptop. Lenovo LOQ Essential 15 erbjuder ett RTX 5060-grafikkort, stöd för Nvidias DLSS-teknik och en snabb 144 Hz-skärm. Det är en attraktiv kombination för gaming i 1080p och med drygt 5 000 kronors rabatt är det ett av de mest intressanta gamingfynden under årets Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %12 Apple MacBook Air 13" (M5): var 16 990 kr nu 14 990 kr hos netonnet.se Skärm: 13 tum, Liquid Retina

Processor: Apple M5

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB SSD MacBook Air är ett fantastiskt alternativ för dig som vill ha en tunn och lätt laptop med utmärkt prestanda, lång batteritid och en helt fläktlös design. M5-chipet ger dig gott om kraft för allt från vardagsarbete till mer krävande kreativa uppgifter. Den här modellen har dessutom 16 GB RAM och 512 GB lagring, vilket gör den till ett mångsidigt alternativ. Under Black Friday kan du spara 2 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %30 Acer Swift Edge 14: var 21 490 kr nu 14 990 kr hos netonnet.se Skärm: 14 tum, OLED, 2880 x 1800 pixlar

Processor: Intel Core Ultra 7 355

RAM: 16 GB

Lagring: 1 TB SSD Acer Swift Edge 14 AI är ett riktigt lockande premiumalternativ för dig som är ute efter en portabel Windows-laptop med en högupplöst OLED-skärm. Kombinationen av en modern Intel Core Ultra-processor, 16 GB RAM och hela 1 TB SSD-lagring ger dig en välutrustad dator för både produktivitet och kreativa uppgifter. Med hela 6 500 kronors rabatt har den blivit betydligt mer prisvärd under Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %33 MSI Cyborg 15: var 25 999 kr nu 17 499 kr hos power.se Skärm: 15,6 tum, Full HD, 144 Hz

Processor: Intel Core i7-13620H

Grafikkort: Nvidia GeForce RTX 5070, 8 GB

RAM: 16 GB

Lagring: 1 TB SSD Om du vill ha lite mer grafikkraft är MSI Cyborg 15 ett intressant steg upp. Den kombinerar ett Nvidia RTX 5070-grafikkort med en snabb 144 Hz-skärm och en SSD på hela 1 TB, vilket ger dig gott om utrymme för ett större spelbibliotek. Den har dessutom en futuristisk design med genomskinliga detaljer. Med hela 8 500 kronors rabatt är det ett riktigt fint erbjudande för gamers. Read more Read less ▼