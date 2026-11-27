Black Friday-rean på robotdammsugare är här – spara tusentals kronor på Roborock, Dreame, Dyson och iRobot
Fantastisk städprestanda och rabatter på över 50 procent.
Här på TechRadar har vi hållit ett vakande öga på årets Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare och vi är riktigt imponerade över vad som dykt upp hittills. Om du har funderat på att slå till på en robotdammsugare är det ett utmärkt tillfälle att göra det nu, med mängder av modeller som har fått rejäla prissänkningar.
Ett av de bästa erbjudandena vi har hittat är Roborock Saros 20 Sonic för bara 7 490 kronor hos Power, vilket är en stor rabatt på över halva priset. Det är en otroligt välutrustad robotdammsugare med kraftfull sugförmåga, avancerad moppfunktion och en självrengörande laddstation. Dessutom klarar den imponerande höga trösklar, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för många svenska hem.
Vi blev också särskilt imponerade av att se utmärkta Dreame X50 Ultra nere på bara 5 990 kronor hos Power, vilket innebär en rabatt på ungefär 5 000 kronor. Det är en fantastisk allroundmodell som kombinerar utmärkt dammsugning och moppning med avancerad navigering och en hög grad av automatisering. Du får riktigt mycket robotdammsugare för pengarna om du väljer att slå till på Black Friday-erbjudandet.
Det finns dessutom fina erbjudanden i budgetklassen, så du behöver inte spendera en förmögenhet för att slippa sköta golvstädningen själv.
Bästa Black Friday-deals på robotdammsugare – snabböversikt
- Dreame D20:
2 990 krnu 1 290 kr hos Power
- iRobot Roomba 115:
2 799 krnu 1 390 kr hos Webhallen
- Roborock Q7 TF+:
3 990 krnu 1 790 kr hos Power
- iRobot Roomba Plus 415:
5 599 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
- Dreame D40 Ultra:
5 490 krnu 3 990 kr hos Power
- iRobot Roomba Plus 575:
7 899 krnu 3 990 kr hos NetOnNet
- Roborock Qrevo Edge:
7 990 krnu 4 990 kr hos Power
- Dreame X50 Ultra:
10 999 krnu 5 990 kr hos Power
- Dyson Spot+Scrub AI:
12 990 krnu 6 999 kr hos NetOnNet
- Roborock Saros 20 Sonic:
15 990 krnu 7 490 kr hos Power
- Dreame X60 Ultra:
14 990 krnu 8 990 kr hos Power
Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare
Roborocks avancerade flaggskeppsmodell erbjuder en enorm sugkraft på 36 000 Pa, sonisk moppning och en infällbar LiDAR-sensor som gör det lättare att komma åt under låga möbler. Den klarar dessutom dubbla trösklar på sammanlagt upp till 8,8 cm. Med hela 8 500 kronors rabatt är det ett av årets mest imponerande Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare.
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Vill du automatisera golvstädningen utan att spendera flera tusen kronor är Dreame D20 ett riktigt intressant alternativ. Här får du en sugkraft på 13 000 Pa, både dammsugning och moppning, ett borstsystem som motverkar hårtrassel och smart navigering. Med hela 57 procents rabatt är det ett av de mest lockande budgetfynden under årets Black Friday.
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Den här budgetvänliga robotdammsugaren från iRobot kombinerar dammsugning och moppning med en sugkraft på 15 000 Pa och LiDAR-baserad kartläggning av hemmet. Med ungefär halva priset bortskalat är det ett utmärkt alternativ för dig som vill testa en robotdammsugare för första gången.
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Roborock Q7 TF+ är en prisvärd robotdammsugare med en sugkraft på 10 000 Pa, precis LiDAR-navigering och en automatisk tömningsstation som gör städningen ännu mer underhållsfri. För under 2 000 kronor får du ett imponerande välutrustat paket.
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Med en sugkraft på 20 000 Pa, dubbla moppdynor och SmartScrub-teknik för envisa fläckar är Roomba Plus 415 ett intressant alternativ för dig som vill ha hjälp med både dammsugning och golvtvätt. Den medföljande AutoWash-laddstationen minskar dessutom behovet av manuellt underhåll.
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Dreame D40 Ultra erbjuder en imponerande sugkraft på 30 000 Pa, utfällbar mopp för bättre rengöring längs kanter och en laddstation som automatiskt tvättar och torkar moppdynorna. Det här är ett riktigt attraktivt alternativ för dig som vill ha många av funktionerna från dyrare robotdammsugare utan att behöva betala ett flaggskeppspris.
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Roomba Plus 575 bjuder på en kraftfull sugkraft på 25 000 Pa, avancerad moppning och teknik som hjälper roboten att komma åt bättre i hörn. SmartScrub-funktionen hjälper dessutom till att skrubba bort envisa fläckar. Med nästan halva priset bortskalat är det ett lockande erbjudande i mellanklassen.
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Roborock Qrevo Edge kombinerar en kraftfull sugkraft på 18 500 Pa med roterande moppar, smart navigering och en multifunktionell laddstation som sköter mycket av underhållet åt dig. Den kan dessutom ta sig över trösklar på upp till 4 cm. Med 3 000 kronors rabatt är det ett riktigt trevligt allroundalternativ.
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Vi gav Dreame X50 Ultra Complete fyra och en halv av fem stjärnor i vårt test av Complete-versionen. X50 Ultra erbjuder en kraftfull sugkraft på 20 000 Pa, avancerad hinderigenkänning och en flexibel navigeringslösning som gör att den kan komma åt under låga möbler. För knappt 6 000 kronor får du en mycket välutrustad robotdammsugare till ett attraktivt pris.
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Dyson Spot+Scrub AI identifierar envisa fläckar och kör över dem upprepade gånger för att få bort dem. Den kombinerar kraftfull dammsugning med en självrengörande mopprulle och AI-baserad fläckigenkänning. Under Black Friday har den fått en enorm prissänkning på nästan 6 000 kronor för att göra din vardag lite enklare.
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Dreame X60 Ultra är en ultratunn flaggskeppsmodell med en sugkraft på 35 000 Pa, avancerad hinderigenkänning med dubbla AI-kameror och en utfällbar mopp som kommer åt längs kanter. Laddstationen sköter även mopptvätt med upp till 100-gradigt vatten och torkning med varmluft. Under Black Friday kan du spara hela 6 000 kronor på denna imponerande robotdammsugare.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.