Här på TechRadar har vi hållit ett vakande öga på årets Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare och vi är riktigt imponerade över vad som dykt upp hittills. Om du har funderat på att slå till på en robotdammsugare är det ett utmärkt tillfälle att göra det nu, med mängder av modeller som har fått rejäla prissänkningar.

Ett av de bästa erbjudandena vi har hittat är Roborock Saros 20 Sonic för bara 7 490 kronor hos Power, vilket är en stor rabatt på över halva priset. Det är en otroligt välutrustad robotdammsugare med kraftfull sugförmåga, avancerad moppfunktion och en självrengörande laddstation. Dessutom klarar den imponerande höga trösklar, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för många svenska hem.

Vi blev också särskilt imponerade av att se utmärkta Dreame X50 Ultra nere på bara 5 990 kronor hos Power, vilket innebär en rabatt på ungefär 5 000 kronor. Det är en fantastisk allroundmodell som kombinerar utmärkt dammsugning och moppning med avancerad navigering och en hög grad av automatisering. Du får riktigt mycket robotdammsugare för pengarna om du väljer att slå till på Black Friday-erbjudandet.

Det finns dessutom fina erbjudanden i budgetklassen, så du behöver inte spendera en förmögenhet för att slippa sköta golvstädningen själv.

Bästa Black Friday-deals på robotdammsugare – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare

Superdeal Du sparar %53 Roborock Saros 20 Sonic: var 15 990 kr nu 7 490 kr hos power.se Roborocks avancerade flaggskeppsmodell erbjuder en enorm sugkraft på 36 000 Pa, sonisk moppning och en infällbar LiDAR-sensor som gör det lättare att komma åt under låga möbler. Den klarar dessutom dubbla trösklar på sammanlagt upp till 8,8 cm. Med hela 8 500 kronors rabatt är det ett av årets mest imponerande Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare. Read more Read less ▼

Du sparar %57 Dreame D20: var 2 990 kr nu 1 290 kr hos power.se Vill du automatisera golvstädningen utan att spendera flera tusen kronor är Dreame D20 ett riktigt intressant alternativ. Här får du en sugkraft på 13 000 Pa, både dammsugning och moppning, ett borstsystem som motverkar hårtrassel och smart navigering. Med hela 57 procents rabatt är det ett av de mest lockande budgetfynden under årets Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %50 iRobot Roomba 115: var 2 799 kr nu 1 390 kr hos Webhallen Den här budgetvänliga robotdammsugaren från iRobot kombinerar dammsugning och moppning med en sugkraft på 15 000 Pa och LiDAR-baserad kartläggning av hemmet. Med ungefär halva priset bortskalat är det ett utmärkt alternativ för dig som vill testa en robotdammsugare för första gången. Read more Read less ▼

Du sparar %55 Roborock Q7 TF+: var 3 990 kr nu 1 790 kr hos power.se Roborock Q7 TF+ är en prisvärd robotdammsugare med en sugkraft på 10 000 Pa, precis LiDAR-navigering och en automatisk tömningsstation som gör städningen ännu mer underhållsfri. För under 2 000 kronor får du ett imponerande välutrustat paket. Read more Read less ▼

Du sparar %47 iRobot Roomba Plus 415: var 5 599 kr nu 2 990 kr hos Webhallen Med en sugkraft på 20 000 Pa, dubbla moppdynor och SmartScrub-teknik för envisa fläckar är Roomba Plus 415 ett intressant alternativ för dig som vill ha hjälp med både dammsugning och golvtvätt. Den medföljande AutoWash-laddstationen minskar dessutom behovet av manuellt underhåll. Read more Read less ▼

Du sparar %27 Dreame D40 Ultra: var 5 490 kr nu 3 990 kr hos power.se Dreame D40 Ultra erbjuder en imponerande sugkraft på 30 000 Pa, utfällbar mopp för bättre rengöring längs kanter och en laddstation som automatiskt tvättar och torkar moppdynorna. Det här är ett riktigt attraktivt alternativ för dig som vill ha många av funktionerna från dyrare robotdammsugare utan att behöva betala ett flaggskeppspris. Read more Read less ▼

Du sparar %49 iRobot Roomba Plus 575: var 7 899 kr nu 3 990 kr hos link.amazon Roomba Plus 575 bjuder på en kraftfull sugkraft på 25 000 Pa, avancerad moppning och teknik som hjälper roboten att komma åt bättre i hörn. SmartScrub-funktionen hjälper dessutom till att skrubba bort envisa fläckar. Med nästan halva priset bortskalat är det ett lockande erbjudande i mellanklassen. Read more Read less ▼

Du sparar %38 Roborock Qrevo Edge: var 7 990 kr nu 4 990 kr hos power.se Roborock Qrevo Edge kombinerar en kraftfull sugkraft på 18 500 Pa med roterande moppar, smart navigering och en multifunktionell laddstation som sköter mycket av underhållet åt dig. Den kan dessutom ta sig över trösklar på upp till 4 cm. Med 3 000 kronors rabatt är det ett riktigt trevligt allroundalternativ. Read more Read less ▼

Du sparar %46 Dyson Spot+Scrub AI: var 12 990 kr nu 6 999 kr hos netonnet.se Dyson Spot+Scrub AI identifierar envisa fläckar och kör över dem upprepade gånger för att få bort dem. Den kombinerar kraftfull dammsugning med en självrengörande mopprulle och AI-baserad fläckigenkänning. Under Black Friday har den fått en enorm prissänkning på nästan 6 000 kronor för att göra din vardag lite enklare. Read more Read less ▼

Du sparar %40 Dreame X60 Ultra: var 14 990 kr nu 8 990 kr hos power.se Dreame X60 Ultra är en ultratunn flaggskeppsmodell med en sugkraft på 35 000 Pa, avancerad hinderigenkänning med dubbla AI-kameror och en utfällbar mopp som kommer åt längs kanter. Laddstationen sköter även mopptvätt med upp till 100-gradigt vatten och torkning med varmluft. Under Black Friday kan du spara hela 6 000 kronor på denna imponerande robotdammsugare. Read more Read less ▼

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