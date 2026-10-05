Roborocks nya robotdammsugare klarar trösklar på nästan 9 cm – nu släpps Saros 20 Neo i Sverige

Roborock har presenterat Saros 20 Neo, det senaste tillskottet i företagets flaggskeppsserie av robotdammsugare. Den nya modellen lanseras nu i Sverige och placerar sig som ett något mer lättillgängligt alternativ i Saros-familjen, samtidigt som flera av de mer avancerade funktionerna finns kvar.

En av de mest intressanta är AdaptiLift Chassis 3.0, som gör att robotdammsugaren kan ta sig över dubbla trösklar på upp till 8,8 cm. Samtidigt är Saros 20 Neo bara 7,95 cm hög och använder RetractSense Navigation System för att navigera under låga möbler. Reactive AI Obstacle Recognition och VertiBeam används för att upptäcka och undvika föremål och göra den bättre på att städa bakom gardiner.

Saros 20 Neo har en imponerande hög sugkraft på 36 000 Pa och Roborocks Dual Anti-Tangle System, som ska minska mängden hår som trasslar in sig i borstarna. Det bör göra robotdammsugaren till ett bra val för dem med små pälskompisar i hemmet.

Roboten är dessutom utvecklad för hem där det finns både mattor och hårda golv. Den kan anpassa sig efter mattor med en lugg på upp till tre centimeter och kan automatiskt lämna av sina moppar i laddstationen innan den börjar dammsuga en matta.

(Image credit: Roborock)

För våtrengöring används två roterande moppar som arbetar med ett tryck på upp till 14 N och 200 varv per minut. Roborock uppger också att den nya moppdesignen ska lämna mindre vatten kvar på golvet efter rengöringen.

Laddstationen har samtidigt fått en ny design med mjukare och mer rundade former, med målet att den lättare ska smälta in bland övriga möbler i hemmet. Det är trevligt att se att allt fler tillverkare försöker finslipa och göra laddstationerna lite annorlunda nu, jämfört med de klumpiga och kantiga designerna vi är vana att se på laddstationerna. Jag håller personligen tummarna för att någon tillverkare vågar sig på att göra laddstationen till en riktig designpryl i framtiden, likt en riktig möbel, som finns tillgänglig i olika material och färger.

Rejäl lanseringsrabatt

Roborock Saros 20 Neo har ett rekommenderat pris på 12 990 kronor i Sverige, men Roborock har valt att bjuda på en rätt så stor rabatt i samband med lanseringen av den nya robotdammsugare. Mellan den 5 och 25 oktober är priset sänkt till 7 990 kronor. Det innebär en lanseringsrabatt på hela 5 000 kronor, eller cirka 38 procent.

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Samma kampanj körs även i övriga Norden. I Norge sänks priset från 12 990 till 7 990 norska kronor, i Danmark från 8 999 till 5 499 danska kronor och i Finland från 1 199 till 699 euro.