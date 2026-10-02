Xiaomi Robot Vacuum X20+ sköter nästan hela städningen åt dig, men den har ett par svagheter

Robotdammsugare blir allt mer självgående och Xiaomi Robot Vacuum X20+ är ett tydligt exempel på utvecklingen. Den kombinerar 6 000 Pa sugkraft med dubbla roterande moppar, smart laser- och kameranavigering samt en stor basstation som automatiskt tömmer dammbehållaren, rengör mopparna och torkar dem efteråt.

I praktiken innebär det att du kan lämna över en stor del av den vardagliga städningen till roboten. I testet plockade den effektivt upp damm och djurhår och lyckades även ta hand om kaffe- och ketchupfläckar på hårda golv. Batteriet räcker dessutom i upp till 140 minuter, medan Xiaomi Home-appen ger gott om möjligheter att anpassa kartor, zoner, sugkraft och vattennivå.

Helt problemfri är den däremot inte. Små föremål som sladdar kan fortfarande ställa till det och mattor måste markeras manuellt i appen. Den stora basstationen kräver också en hel del utrymme. Frågan är därför om bekvämligheten väger upp kompromisserna.

Vi har testat robotdammsugaren på allt från vardagssmuts och djurhår till spill på hårda golv – läs hela testet av Xiaomi Robot Vacuum X20+ här för att se vad vi tyckte.