Jag har använt Dyson V15 Detect i två år – och även om den inte är perfekt skulle jag fortfarande rekommendera den framför en Shark

Jag har haft en V15 hemma i två år och den fungerar fortfarande utmärkt.

Under mina år som Homes Editor på TechRadar testade jag ett stort antal dammsugare. Men den som har varit min ständiga följeslagare är Dyson V15 Detect. Det är inte ett recensionsexemplar – min partner köpte den och det är dammsugaren vi har använt hemma under de senaste drygt 21 månaderna. Den har fått städa klinkergolv, mattor, mängder av trappor och stora mängder hundhår.

V15 är inte längre Dysons senaste dammsugare. Den lanserades 2021 och har sedan dess fått två nyare toppmodeller: Gen5detect (2022) och V16 Piston Animal (2025). Trots det är det fortfarande den modell som toppar vår köpguide över de bästa dammsugarna från Dyson.

Så efter nästan två år av regelbunden användning – skulle jag fortfarande rekommendera Dyson V15 Detect? Hur står den sig mot marknadens bästa sladdlösa dammsugare, och framför allt mot de senaste modellerna från Dysons främsta konkurrent Shark? Här är mitt långtidstest.

Smidig att manövrera

Jag börjar med det jag gillar allra mest med vår Dyson. Sugkraften är utmärkt och Auto-läget – där dammsugaren automatiskt ökar eller minskar sugkraften beroende på hur mycket smuts den upptäcker – är en funktion jag verkligen uppskattar.

Jag använder nästan uteslutande Auto-läget och kan lita på att det gör ett grundligt jobb oavsett vilken typ av smuts som samlats på golvet. Under de nästan två år vi har använt dammsugaren har jag inte märkt någon försämring av rengöringsförmågan.

V15 är dessutom otroligt lätt att manövrera. Vårt hus har många trappor och gott om små hörn och vrår där damm och hundhår gärna samlas, och V15 Detect kommer enkelt åt överallt. Jag älskar hur smidigt munstycket svänger och att det kan fällas helt plant mot golvet för att komma in under sängar och andra möbler.

Många av Sharks nyaste dammsugare har ett gångjärn på röret som gör att det kan böjas framåt när du ska dammsuga under möbler. Det fungerar bra, men gör samtidigt röret grövre och lite klumpigare när det är böjt. För mitt hem fungerar Dysons lösning utmärkt, men om du har ont om utrymme kan Sharks MultiFlex/Flexology-design passa bättre.

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(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Jag är också ett stort fan av Dyson V15 dolda fogmunstycke. Det är inbyggt i röret, vilket innebär att jag alltid har det med mig. Vårt hus är högt och smalt med fyra våningar, och tack vare det här inbyggda verktyget slipper jag gå hela vägen ner till tvättstugan för att hämta ett separat munstycke när jag upptäcker ett dammigt hörn högst upp i huset. Så vitt jag vet är det här fortfarande en funktion som bara Dyson erbjuder.

Efter att ha testat många dammsugare från både Dyson och andra tillverkare slås jag gång på gång av hur genomarbetade Dysons modeller känns. Det märks att stor omsorg lagts på detaljerna i designen och de känns robusta, välbyggda och pålitliga. Det gäller fortfarande för V15, trots nästan två års regelbunden användning.

Lasrar och dammdata

Nu till ett par funktioner som faktiskt har delat åsikterna här hemma. V15 levereras med två olika golvmunstycken: Digital Motorbar, som har borst och är avsett för alla golvtyper, samt Fluffy Optic, som har en helt mjuk borstrulle och är utvecklat för hårda golv. Det sistnämnda är utrustat med ett grönt ljus som lyser upp damm på golvet.

Jag älskar att använda ljuset på golvhuvudet för att jaga små dammtussar. (Image credit: Future)

Jag är ett stort fan av Fluffy-munstycket. Jag gillar att det glider mjukt över klinkergolvet i vårt kök utan det skrammel som många andra dammsugarmunstycken ger ifrån sig. Dessutom uppskattar jag verkligen hur det gröna ljuset avslöjar damm och hårstrån som gömmer sig i mörka hörn. Det är oerhört tillfredsställande att sedan se allt försvinna, och jag känner alltid att städningen blir betydligt mer grundlig än utan den här funktionen.

Min partner är däremot inte alls lika förtjust i Fluffy-munstycket. Han tycker att Digital Motorbar fungerar alldeles utmärkt även på hårda golv och anser inte att det är värt besväret att byta munstycke.

Både V15 och Gen5detect (bilden) visar dammrapporter i realtid. (Image credit: Future)

Sedan har vi dammstatistiken som visas i realtid på skärmen. Jag tycker att den är hur fascinerande som helst och gillar att se staplarna skjuta i höjden när dammsugaren hittar områden med extra mycket damm.

När jag frågade min partner vad han tyckte blev det däremot tydligt att han inte bara ignorerade informationen – han visste knappt vad den visade. Kanske är det helt enkelt så att gemene man inte är riktigt lika fascinerad av dammsugningens alla detaljer som jag är. Det är nog mycket möjligt.

Lite väl tung

Min största invändning är att Dyson V15 Detect är ganska tung. Dessutom sitter merparten av vikten samlad i huvudenheten där motorn sitter, som dessutom är ganska lång. Det gör dammsugaren något otymplig, särskilt när jag använder den som handdammsugare.

V15 (bakgrund) och nyare Dyson dammsugare har en ganska tung, långsträckt motordel, vilket kan göra dem lite besvärliga att använda. (Image credit: Future)

Faktum är att jag upplever att alla Dysons nyare modeller – från V15 och framåt, inklusive Gen5detect och V16 Piston Animal – lider av samma viktfördelning.

Tittar man på Sharks sortiment är de mer avancerade modellerna, som exempelvis PowerDetect Cordless, faktiskt ännu tyngre totalt sett. Däremot är motor- och handtagsdelen mer kompakt, samtidigt som en större del av vikten är fördelad längs röret och ner mot golvmunstycket.

Resultatet blir en jämnare viktfördelning, vilket i sin tur kan göra dammsugningen bekvämare under längre städpass.

Ett irritationsmoment

En annan stor invändning jag har mot V15 är att den använder ett avtryckarreglage som måste hållas in hela tiden – det finns ingen möjlighet att låsa det så att dammsugaren fortsätter gå av sig själv. Jag tycker att det är frustrerande när jag dammsuger under längre perioder eller försöker komma åt besvärliga hörn samtidigt som jag måste hålla avtryckaren intryckt.

Jag föredrar lösningen på Dysons nyare modeller, där dammsugaren i stället har en strömknapp som du bara trycker en gång på. Inte heller den lösningen är perfekt, eftersom du behöver en ledig hand för att slå på eller stänga av dammsugaren – knappen går nämligen inte att nå med handen som håller i handtaget.

De flesta moderna Shark-modeller använder också knappar i stället för avtryckare, och precis som hos Dyson sitter knappen utom räckhåll för handen som håller dammsugaren.

V15 (längst fram) slås på och av med en avtryckare på handtaget, vilket kan vara frustrerande när du använder den för längre städsessioner (Image credit: Future)

En invändning jag ofta hör om Dysons skaftdammsugare är att de inte alltid håller så länge som kunderna hoppas på. Vår V15 fungerar fortfarande utmärkt efter knappt två år. Det ligger visserligen i den nedre delen av den livslängd man brukar förvänta sig av en sladdlös dammsugare, även om de flesta nog hoppas att en så pass dyr modell ska hålla betydligt längre.

Innan dess hade min partner en Dyson Cyclone V10 som höll i drygt fem år. Då gav batteriet upp, och ett batteribyte löste bara problemet i några månader innan dammsugaren slutade fungera igen.

Jag tycker att fem år är en fullt rimlig livslängd för en dammsugare, men din upplevelse kan förstås bli en annan.

Är den värd pengarna?

Efter nästan två år med Dyson V15 Detect skulle jag fortfarande rekommendera den. Sugförmågan är fortfarande utmärkt utan några märkbara tecken på försämring, de unika funktionerna har visat sig vara genuint användbara och jag uppskattar fortfarande hur lätt den är att manövrera.

Personligen föredrar jag den fortfarande framför Sharks senaste modeller. Jag går igenom mina tankar mer i detalj i artikeln där jag jämför Shark och Dyson, men den korta versionen är att jag tycker att Dysons specialfunktioner är bättre. Laserbelysningen är betydligt mer effektiv än Sharks LED-lampor, Auto-läget känns mer träffsäkert och dammsugaren svänger mjukare. Dessutom upplever jag att den övergripande designen känns mer genomarbetad och premium. Samtidigt är valet inte helt självklart.

Shark PowerDetect Cordless erbjuder den bästa rena städprestandan av alla dammsugare jag har testat – inklusive samtliga modeller från Dyson. Jag skulle också säga att Sharks dammsugare generellt ger mer för pengarna, även om företagets mest avancerade modeller fortfarande ligger i premiumsegmentet prismässigt. Så vad blir slutsatsen?

Efter nästan två år med V15 Detect och efter att ha testat ett stort antal dammsugare från olika tillverkare, däribland flera Shark-modeller, är jag fortfarande lite av ett Dyson-fan. När dammsugaren här hemma till slut ger upp kommer vi förmodligen att köpa ännu en Dyson. Men jag kommer definitivt att hålla ett öga på vad Shark har att erbjuda innan jag bestämmer mig.

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