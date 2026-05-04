Dysons senaste dammsugare tömmer sig själv så du slipper bli smutsig om händerna

Dyson har precis lanserat sin första självtömmande dammsugare

Dyson V10 Konical har HEPA-filtrering och ett golvmunstycke designat för hår

Den tömmer sig i Auto-empty Dok, som kan lagra upp till 60 dagars smuts

Dyson har lanserat en uppdaterad V10-dammsugare med en självtömmande laddstation som kan lagra upp till 60 dagars smuts. Dyson V10 Konical och Auto-empty Dok arbetar tillsammans för att göra städningen betydligt mindre stökig, eftersom du slipper öppna dammbehållaren själv och riskera att släppa ut ett moln av damm.

Den uppdaterade V10 Konical kan vara ett särskilt bra val för dig som lider av allergier tack vare ett helt förseglat HEPA-filtersystem, som enligt Dyson kan fånga upp till 99,99 % av partiklar så små som 0,1 mikrometer, inklusive pollen och till och med bakterier och virus.

Den nya V10 är utrustad med ett All Floor Cones-munstycke, som har ett par koniska borstar designade för att reda ut långt hår, så du slipper lägga tid på att klippa eller dra loss det från en rulle. Det verkar vara samma munstycke som används av Dyson V16 Piston Animal och det har ett starkt grönt ljus som lyser upp smuts du annars lätt missar.

Auto-empty Dok har sitt eget förseglade HEPA-filtersystem och erbjuder inbyggd förvaring för dina mest använda städtillbehör.

Detta är det första självtömmande systemet från Dyson, men konceptet är inte nytt. Vi har redan sett flera liknande lösningar från konkurrenter, inklusive Shark PowerDetect Cordless och Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

En av de största skillnaderna mellan dessa och Dysons Auto-empty Dok är storleken. Dysons laddstation är betydligt högre och kan därför lagra mycket mer smuts innan den behöver tömmas.

Om du redan äger en Dyson V8 Cyclone har vi goda nyheter, eftersom Auto-empty Dok är bakåtkompatibel, så du kan använda den med din befintliga dammsugare. Städtillbehör är också kompatibla mellan Dyson V8, V8 Cyclone och V10 Konical.

Den nya Dyson V10 Konical finns tillgänglig från och med den 29 april och kostar runt 4 500 kronor. Du får dock vänta lite längre på Auto-empty Dok, som börjar säljas den 8 juli och kostar runt 5 600 kronor tillsammans med V10 Konical.

Vi kommer att testa dammsugaren och laddstationen tillsammans inom kort och återkommer med ett fullständigt test, så att du kan se hur denna självtömmande modell står sig mot konkurrenterna.