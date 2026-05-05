Dysons nyeste støvsuger tømmer seg selv, slik at du ikke blir skitten på hendene

Dyson har nettopp lansert sin første selvtømmende støvsuger.

Dyson V10 Konical har HEPA-filtrering og et gulvmunnstykke designet for hår.

Den tømmer seg selv i den automatiske tømmedokken, som kan lagre opptil 60 dagers skitt.

Dyson har lansert en oppdatert V10-støvsuger med en selvtømmende ladebase som kan lagre opptil 60 dager med skitt. Dyson V10 Konical og den automatisk tømmende dokken jobber sammen for å gjøre rengjøringen betydelig mindre søl, ettersom du ikke trenger å åpne støvbeholderen selv og risikere å slippe ut en støvsky.

Den oppdaterte V10 Konical kan være et spesielt godt valg for allergikere takket være et fullstendig forseglet HEPA-filtersystem, som Dyson sier kan fange opptil 99,99 % av partikler så små som 0,1 mikron, inkludert pollen og til og med bakterier og virus.

Den nye V10 er utstyrt med en All Floor Cones-dyse, som har et par koniske børster designet for å løse opp langt hår, slik at du ikke trenger å bruke tid på å klippe eller trekke det ut av en rull. Det ser ut til å være den samme dysen som brukes av Dyson V16 Piston Animal, og den har et sterkt grønt lys som lyser opp smuss som du ellers ville oversett.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Auto-empty Dok har sitt eget forseglede HEPA-filtersystem og tilbyr innebygd oppbevaring for dine mest brukte rengjøringsartikler.

Image 1 of 2 (Image credit: Dyson) (Image credit: Dyson)

Dette er Dysons første selvtømmende system, men konseptet er ikke nytt. Vi har allerede sett flere lignende løsninger fra konkurrenter, inkludert Shark PowerDetect Cordless og Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

En av de største forskjellene mellom disse og Dysons selvtømmende dokkingstasjon er størrelsen. Dyson-ladestasjonen er betydelig høyere, slik at den kan holde på mye mer skitt før den må tømmes.

Image 1 of 2 (Image credit: Dyson) (Image credit: Dyson)

Hvis du allerede har en Dyson V8 Cyclone, har vi gode nyheter. Auto-empty Dock er bakoverkompatibel, slik at du kan bruke den med din eksisterende støvsuger. Rengjøringstilbehør er også kompatibelt mellom Dyson V8, V8 Cyclone og V10 Konical.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Den nye Dyson V10 Konical ble tilgjengelig 29. april og har en lanseringspris på 5 880 kroner. Du må imidlertid vente litt lenger på Auto-empty Dok, som legges ut for salg fra 8. juli og vil kunne kjøpes sammen med V10 Konical.

Vi skal teste støvsugeren og ladestasjonen sammen snart, og kommer tilbake med en fullstendig anmeldelse, slik at du kan se hvordan denne selvtømmende modellen står seg mot konkurrentene.