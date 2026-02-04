Derfor vil Dysons latterlig kompakte nye støvsuger forandre markedet for alltid

Jeg har skrevet om støvsugere i årevis nå, og nesten alle nye trådløse modeller som kommer ut ser ut til å tilby bedre sugeevne og lengre batteritid. Dyson bryter den trenden med sin nyeste lansering. Dyson PencilVac Fluffycones har spesifikasjoner for sugeevne og batteritid som mildt sagt kan beskrives som ganske svake. Til tross for det er det en av de beste trådløse støvsugerne jeg har testet på lenge, og jeg tror virkelig den kommer til å riste opp støvsugermarkedet.

Med PencilVac har Dyson omfavnet et helt nytt format. Den ser mer ut som en kost enn en tradisjonell trådløs støvsuger, med alle de viktigste mekaniske komponentene – motor, filter, støvbeholder og batteri – krympet og skjult i håndtaket. Resultatet er et ekstremt strømlinjeformet design som også er imponerende lett.

Den er designet for harde gulv, og den er perfekt for det. Den har ingen problemer med å fjerne hvert eneste støvkorn fra kjøkkenflisgulvet mitt. Jeg kan også tydelig se hvor godt den gjør jobben sin, ettersom det er laserlys både foran og bak på gulvmunnstykket som får selv de minste smusspartiklene til å lyse opp som fyrtårn.

Grunnen til at laserne er både foran og bak, er slik at støvsugeren fungerer like bra i begge retninger, noe som effektivt halverer rengjøringstiden. Den er ekstremt enkel å bruke og krever svært lite innsats. Jeg elsket å kaste den rundt på kjøkkenet og se det laserbelyste støvet forsvinne foran øynene mine.

Et glemt market

Denne typen støvsuger er perfekt for alle som har problemer med å løfte eller manøvrere en tradisjonell stavstøvsuger. Det er et kundesegment som i stor grad har blitt glemt i den senere tid. I jakten på stadig økende sugekraft og lengre batteritid har mange produsenter gått på kompromiss med vekten, og Dyson er spesielt skyldige i dette. Deres nyeste modeller, V16 Piston Animal og Gen5detect, veier begge heftige 3,4 kilo. PencilVac veier til sammenligning bare 1,8 kilo.

En så kompakt og lettmanøvrert støvsuger er også perfekt for hjem med trange hjørner og vanskelig tilgjengelige områder. Den lave vekten gjør den også ideell for rengjøring i høyden, spesielt med detaljmunnstykket påmontert.

Den vil absolutt ikke passe for alle. Designet er spesielt utviklet for harde gulv og muligens tynnere tepper av lerretstypen. Gulvmunnstykket og sugekraften er rett og slett ikke tilpasset tepper. Det er ikke et problem i seg selv, siden alle som trenger å rengjøre tepper allerede har mange alternativer å velge mellom.

De relativt korte batteritidene – rundt 30 minutter i Eco-modus og rundt 20 minutter i Med, sammenlignet med en time eller mer i laveste modus på mange moderne støvsugere – vil heller ikke være et problem for alle. Jeg fant ut at Eco-modusen hadde mer enn nok sugekraft til å rengjøre mine harde gulv effektivt, og at 30 minutter var mer enn nok til å rengjøre mitt store kjøkken og tre bad. Dette skyldes i stor grad det effektive designet og hvor lett den er å manøvrere.

Dyson PencilVac er et bevis på at det er plass til forskjellige typer støvsugere på markedet. Ved å ignorere maksimal sugekraft og ekstrem batterilevetid, har Dyson gitt PencilVac muligheten til å skinne på andre områder. Jeg har allerede sett mitt første eksemplar av konseptet, og jeg er overbevist om at det ikke blir det siste.