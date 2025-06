Når folk flest tenker på støvsugere, er merkene som ofte faller dem inn Dyson eller Shark. Men én støvsuger imponerte oss i år, og den kom ikke fra noen av dem. I stedet er det en Dreame-støvsuger; nærmere bestemt R20.

Dette er en av de aller beste trådløse støvsugerne vi har testet, og den kan lett konkurrere med alternativer fra langt mer kjente merker, og til en mye lavere pris også. Vi ga den nesten perfekte 4,5* i vår anmeldelse av støvsugeren Dreame R20.

Designet, funksjonene og spesifikasjonslisten er imponerende: den er ultralett (takket være et innovativt karbonfiberrør), du får et dedikert mykt gulvmunnstykke for delikate gulv, og det er automatisk sugejustering basert på smussnivåer – med informasjon gitt via en høyteknologisk skjerm.

Dette er alle funksjoner som er sjeldne i den rimelige prisklassen, enn si alt samlet i én støvsuger. Den veiledende prisen for Dreame R20 er 3 990 kroner, men det er enkelt å finne den noen hundrelapper billigere.

Spesifikasjoner er imidlertid ikke alt … og hva med ytelsen? Denne Dreame-støvsugeren imponerte testeren vår med sin rengjøringskraft, og han kommenterte at sugeevnen var «eksepsjonell for den kompakte størrelsen».

Faktisk er den litt for kraftig for tykkere tepper. Heldigvis har Dreame inkludert en luftinntaksskyver som kan åpnes for å redusere motstanden og gjøre det lettere å dytte, uten merkbart kompromiss i rengjøringskraften. Den automatiske justeringen fungerer nøyaktig som annonsert og betyr at støvsugeren kan fjerne søl nesten uten anstrengelse.

Vår anmelder var like imponert over manøvrerbarheten; det svingbare gulvmunnstykket kan enkelt styres rundt stolben og inn i trange hjørner, og det fleksible slangefestet bidrar til å øke allsidigheten, for eksempel for rengjøring under møbler og senger.

(Image credit: Future)

Den kanskje vanskeligste testen for støvsugere er dyrehår, men igjen tok Dreame R20 utfordringen på strak arm og fjernet nesten hvert eneste hårstrå fra teppet til vår tester, som hadde flere kjæledyr, i én omgang. (Vi rangerer den blant de beste støvsugerne for dyrehår vi har testet.)

(Image credit: Future)

Den er ikke helt perfekt. Den lager en litt irriterende hyling når den jobber (i alle moduser), og avtrekkeren er lett å aktivere ved et uhell når man bærer støvsugeren rundt. Til slutt er beholderen litt mindre, så hvis du har et veldig stort hus, kan det hende du må tømme den irriterende ofte. Bortsett fra det er den en utrolig allrounder.

Faktisk er Dreame et merke å følge med på innen husholdningsapparater generelt. I tillegg til støvsugere lager merket også robotstøvsugere, hårfønere, hårstylere, våt- og tørrstøvsugere og nylig også en robotstøvsuger. Vi har testet eksempler fra hver kategori og generelt vært veldig imponert.