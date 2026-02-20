Hva er egentlig Dyson PencilWash – og er det verdt å kjøpe en?

Dyson PencilWash er en våtstøvsuger spesielt utviklet for harde gulv, og den skiller seg fra mange av dagens beste våt- og tørrstøvsugere på et par viktige måter. For det første er den ekstremt kompakt og lett – motoren og batteriet er krympet og plassert i håndtaket, mens vanntankene er plassert i gulvmunnstykket. For det andre bruker den ikke sugekraft, men bruker i stedet en kombinasjon av vann og mekanisk prosessering for å polere bort smuss, suge opp søl og få harde gulv skinnende rene.

Den ble nylig lansert, og er et søsterprodukt til Dyson PencilVac, som også er relativt ny. PencilWash blir en del av WashG1 og Clean+Wash Hygiene i Dysons våtstøvsugerserie. Så hva vet vi om Dyson PencilWash så langt? La oss ta en nærmere titt.

(Image credit: Dyson)

Dyson PencilWash: Pris og tilgjengelighet

Dyson PencilWash ble avduket 19. februar 2026 og legges ut for salg 24. februar. Den norske prisen er ikke avklart ennå.

Dyson PencilWash: Design

Vi deler designet inn i tre deler: skaftet, gulvmunnstykket og dokkingstasjonen. Skaftet har en diameter på 38 mm og inneholder en nedskalert motor. Den øvre delen av skaftet huser batteriet, som er avtakbart og utskiftbart. På forsiden er det kontrollknapper og en skjerm som viser hvilken av de to modusene som er i bruk og hvor mye det er igjen i batteriet.

(Image credit: Dyson)

Gulvmunnstykket inneholder to små vanntanker – én for rent vann og én for skittent vann – og en mikrofiberrulle med omtrent 64 000 fibre per kvadratcentimeter. PencilWash kan brukes med bare vann eller med Dysons egen ikke-skummende 02 probiotiske rengjøringsløsning for harde gulv.

(Image credit: Dyson)

Valsen spinner raskt og får rent vann jevnt fra åtte innløp. Det skitne vannet ledes direkte til smussbeholderen – ifølge Dyson er det ikke noe filter her (selv om selskapet sa det samme om Clean+Wash Hygiene, og det viste seg senere at det er et filter, riktignok beregnet på større partikler).

Til slutt, dokkingstasjonen. Den brukes kun til lading og ser ut som en liten kjegle. For å dokke maskinen fjerner du moppedysen og plasserer den oppå. En dryppskål er inkludert hvor du kan plassere fuktdysen.

Dyson PencilWash: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Mål (H x L x B): 26,7 x 19,8 x 115,8 cm Vekt (tom): 2,2kg Volum i rentvannstank: 0,3 L Volum i tank for skittent vann: 0,36 L Maksimal kjøretid: 30 minutter Ladestasjonens funksjoner: Kun lading (separat dryppskål) Høyde i laveste posisjon: 170 grader, til en høyde på 15 cm Gulvflate per tank: 100m2 Ladetid: 3,5 timer

Dyson PencilWash: Bruk

Vi har ikke hatt noen praktisk tid med PencilWash ennå, men det vi vet er at støvsugeren er designet for å være veldig enkel å manøvrere, og kan gli smidig inn i trange rom og rundt vanskelige hjørner. Den kan foldes nesten helt flatt til 170 grader, og i den posisjonen er den bare 15 cm høy.

Den er veldig lett totalt sett, og veier 2,2 kg. Enda mer bemerkelsesverdig er at mesteparten av vekten ligger i gulvhodet. Dyson sier at vekten «i hånden», når PencilWash hviler på gulvet, er rundt 0,38 kg.

Dyson sier også at maskinen dreies ved å vri på håndtaket. Det gjelder i hvert fall for Dyson PencilVac, som er den mest manøvrerbare støvsugeren vi har testet med god margin. Vi venter at denne modellen vil være litt mer tungvint ettersom gulvhodet nødvendigvis er større og tyngre, men vi har fortsatt store forhåpninger til manøvrerbarheten. Vanntankene er ganske små, så den vil sannsynligvis ikke være egnet for store hjem. En driftstid på 30 minutter er litt for kort tid for et produkt i denne kategorien, men det burde fortsatt være nok til en rimelig mengde rengjøring per lading.

(Image credit: Dyson)

Det er også veldig enkelt når det gjelder modi og funksjoner: Det er to fuktighetsnivåer og i utgangspunktet ikke noe mer. Andre våtstøvsugere tilbyr flere moduser, noen ganger automatisk justering, damp eller skum – samt sugekraft for å plukke opp gjenstridig smuss mer effektivt. En annen vanlig funksjon som mangler her er selvrens, noe som ellers kan redusere vedlikeholdet.

Det virkelige unike salgsargumentet, og grunnen til å velge PencilWash fremfor konkurrentene, er dens ultrakompakte størrelse. Selv om det finnes slanke våt- og tørrstøvsugere på markedet – som Tineco FLOOR ONE i7 Fold – er det ingenting fra noe annet merke som er så nedskalert som PencilWash.