Vad är egentligen Dyson PencilWash – och är det värt att köpa en?

Dyson PencilWash är en våtrengörare särskilt framtagen för hårda golv, och den skiljer sig från många av dagens bästa våt- och torrdammsugare på ett par viktiga sätt. För det första är den extremt kompakt och lätt — motorn och batteriet har krympts och placerats i skaftet, medan vattentankarna sitter i golvhuvudet. För det andra använder den ingen sugkraft, utan i stället en kombination av vatten och mekanisk bearbetning för att polera bort smuts, suga upp spill och få hårda golv skinande rena.

Den har bara nyligen presenterats och är en systerprodukt till Dyson PencilVac, som också är relativt ny. PencilWash ansluter sig till WashG1 och Clean+Wash Hygiene i Dysons sortiment av våtrengörare. Så vad vet vi hittills om Dyson PencilWash? Låt oss ta en närmare titt.

(Image credit: Dyson)

Dyson PencilWash: pris & tillgänglighet

Dyson PencilWash presenterades den 19 februari 2026 och börjar säljas den 24 februari till ett rekommenderat pris på 4 110 kronor.

Dyson PencilWash: design

Vi delar upp designen i tre delar: skaftet, golvmunstycket och dockningsstationen. Skaftet har en diameter på 38 mm och innehåller en nedskalad motor. Den övre delen av skaftet rymmer batteriet, som är avtagbart och kan bytas ut. På framsidan finns kontrollknappar samt en skärm som visar vilket av de två lägena som används och hur mycket batteri som återstår.

(Image credit: Dyson)

Golvmunstycket innehåller två små vattentankar — en för rent vatten och en för smutsigt — samt en mikrofiberrulle med cirka 64 000 fibrer per kvadratcentimeter. PencilWash kan användas med enbart vatten eller med Dysons egen icke-skummande 02 Probiotic-rengöringslösning för hårda golv.

(Image credit: Dyson)

Rullen roterar snabbt och matas jämnt med rent vatten från åtta inlopp. Smutsvattnet leds direkt till smutstanken — det finns enligt Dyson inget filter här (även om företaget sade samma sak om Clean+Wash Hygiene och det senare visade sig finnas ett filter, fast avsett för större partiklar).

Till sist dockningsstationen. Den används enbart för laddning och ser ut som en liten kon. För att docka maskinen tar man bort moppmunstycket och placerar det i toppen. En droppbricka medföljer där man kan lägga det fuktiga munstycket.

Dyson PencilWash: specifikationer

Swipe to scroll horizontally Storlek (H x L x B): 26,7 x 19,8 x 115,8 cm Vikt (tom): 2,2kg Renvattentank volym: 0,3L Smutsvattentank volym: 0,36L Maximal körtid: 30 minuter Funktioner laddstation: Endast laddning (separat droppbricka) Höjd i lägsta läge: 170 grader, till en höjd av 15 cm Golvyta per tank: 100m2 Laddningstid: 3,5 timmar

Dyson PencilWash: användning

Vi har ännu inte fått någon praktisk testtid med PencilWash, så håll utkik efter vårt djupgående test av den framöver. Det vi vet är att rengöraren är designad för att vara mycket lättmanövrerad och kunna glida smidigt in i trånga utrymmen och runt besvärliga hörn. Den kan läggas nästan helt platt till 170 grader och i det läget är den bara 15 cm hög.

Den är överlag väldigt lätt och väger 2,2 kg. Än mer anmärkningsvärt är att merparten av vikten sitter i golvhuvudet. Dyson uppger att vikten “i handen”, när PencilWash vilar mot golvet, ligger runt 0,38 kg.

Dyson säger också att maskinen svänger genom att man bara vrider skaftet. Det stämmer åtminstone för Dyson PencilVac, som är den mest lättstyrda dammsugare vi har testat med god marginal. Vi förväntar oss att denna modell blir något mer otymplig eftersom golvhuvudet nödvändigtvis är större och tyngre, men vi har fortfarande höga förhoppningar kring manövrerbarheten.

Vattentankarna är ganska små, så den lämpar sig sannolikt inte för stora hem. En drifttid på 30 minuter är i kortaste laget för en produkt i den här kategorin, men bör ändå räcka till en rimlig mängd städning per laddning.

(Image credit: Dyson)

Den är också väldigt enkel vad gäller lägen och funktioner: det finns två fuktnivåer och i princip inget mer. Andra våtrengörare erbjuder fler lägen, ibland automatisk justering, ånga eller skum — samt sugkraft för att ta upp fast smuts mer effektivt. En annan vanlig funktion som saknas här är självrengöring, som annars kan minska underhållet.

Den verkliga unika säljpunkten, och anledningen att välja PencilWash framför konkurrenterna, är den ultrakompakta storleken. Det finns visserligen slimmade våt- och torrdammsugare på marknaden — till exempel Tineco FLOOR ONE i7 Fold — men såvitt vi vet finns det inget från något annat märke som är lika nedskalat som PencilWash.