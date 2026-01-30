Dysons löjligt kompakta nya dammsugare kommer att förändra marknaden för alltid – här är varför

Jag har skrivit om dammsugare i många år nu, och nästan varje ny sladdlös modell som lanseras verkar erbjuda högre sugkraft och längre batteritid. Dyson går emot den trenden med sin senaste lansering. Dyson PencilVac Fluffycones har specifikationer för sugkraft och batteritid som, om jag ska vara snäll, kan beskrivas som rätt svaga. Trots det är det en av de bästa sladdlösa dammsugare jag har testat på länge, och jag tror verkligen att den kommer att skaka om dammsugarmarknaden.

Med PencilVac har Dyson omfamnat ett helt nytt format. Den ser mer ut som en kvast än en traditionell sladdlös dammsugare, där alla viktiga mekaniska komponenter – motor, filter, dammbehållare och batteri – har krympts och gömts i handtaget. Resultatet är en extremt strömlinjeformad design som dessutom är imponerande lätt.

(Image credit: Future)

Den är utformad för hårda golv, och för det är den helt perfekt. Jag har testat den i flera veckor nu, och min fullständiga recension publiceras nästa vecka. Den har inga problem att få bort varenda dammkorn från mitt klinkergolv i köket. Jag kan dessutom tydligt se hur bra jobb den gör, eftersom det sitter laserljus både fram och bak på golvmunstycket som får även de minsta smutspartiklarna att lysa upp som fyrar.

Anledningen till att lasrarna sitter både fram och bak är att dammsugaren fungerar lika bra i båda riktningarna, vilket i praktiken halverar städtiden. Den är extremt smidig och kräver väldigt lite ansträngning att använda. Jag älskade att slänga runt den i köket och se hur laserupplyst damm försvann framför mina ögon.

En bortglömd marknad

Den här typen av dammsugare är perfekt för alla som har svårt att lyfta eller manövrera en traditionell skaftdammsugare. Det är ett kundsegment som till stor del har glömts bort på senare tid. I jakten på allt högre sugkraft och allt längre batteritid har många tillverkare kompromissat med vikten, och Dyson är särskilt skyldiga till detta. Deras senaste modeller, V16 Piston Animal och Gen5detect, väger båda rejäla 3,4 kilo. PencilVac väger i jämförelse bara 1,8 kilo.

En så här kompakt och lättmanövrerad dammsugare passar också perfekt för hem med trånga hörn och svåråtkomliga ytor. Den låga vikten gör den dessutom idealisk för städning högt upp, särskilt med detaljmunstycket monterat.

(Image credit: Future)

Visst passar den inte alla. Designen är specifikt framtagen för hårda golv och möjligen tunnare mattor av canvas-typ. Golvmunstycket och sugkraften är helt enkelt inte anpassade för mattor. Det är inget problem i sig, eftersom den som behöver städa mattor redan har gott om alternativ att välja mellan.

De relativt korta batteritiderna – cirka 30 minuter i Eco-läge och runt 20 minuter i Med, jämfört med en timme eller mer i lägsta läge på många moderna dammsugare – kommer inte heller att vara ett problem för alla. Jag upplevde dels att Eco-läget hade mer än tillräckligt sug för att rengöra mina hårda golv effektivt, dels att 30 minuter räckte gott och väl för att städa mitt stora kök och tre badrum. Det beror till stor del på den effektiva designen och hur lätt den är att manövrera.

Dyson PencilVac är ett bevis på att det finns utrymme för olika typer av dammsugare på marknaden. Genom att till viss del ignorera maximal sugkraft och extrem batteritid har Dyson gett PencilVac möjlighet att glänsa på andra områden. Jag har redan sett min första kopia av konceptet, och jag är övertygad om att det inte blir den sista.