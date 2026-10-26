Jag har provkört en pytteliten, eldriven Porsche 550 J från Hedley Studios – och den här motorsportlegenden i miniformat är precis så rolig som den ser ut

Efterfrågan på små eldrivna fordon har ökat i takt med att stadsgatorna blir allt mer trafikerade och förare börjar tröttna på stora, tunga SUV som inte riktigt passar in i vardagen.

Men Hedley Studios, tidigare känt som Little Car Company, har tagit tanken ett steg längre. Företaget har nämligen ägnat sig åt att skapa perfekta miniatyrkopior av några av världens mest berömda och eftertraktade bilar.

Det handlar långt ifrån bara om leksaker för vuxna som aldrig riktigt växer upp. Företaget beskriver sig självt som verksamt i ”gränslandet mellan konst och bilteknisk perfektion” och tillverkar handbyggda, eldrivna versioner av bland annat Bentley Blower, en Bugatti Type 35 i 75 procents skala och en liten Aston Martin DB5 inspirerad av James Bond.

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Nu har det brittiska företaget tecknat ett samarbete med sin sjätte officiella partner, Porsche, och tagit sig an en av märkets kanske mest ikoniska modeller genom tiderna: 550 Spyder.

Den silverfärgade sportbilen från 1950-talet såg ut som en fartkula på hjul, vann sin klass på Le Mans, dominerade det ökända italienska loppet Targa Florio och blev dessvärre också den sista bilen som Hollywoodstjärnan James Dean någonsin körde.

(Image credit: Simon Thompson/Hedley Studios)

Om vi för tillfället lämnar ”Little Bastard”, som James Deans bil kallades, åt sidan är Hedley Studios 550 J (där J står för Junior) en 2,9 meter lång och 1,2 meter bred tolkning av Porsche 550 Spyder och 550A i 80 procents skala.

Den raspiga fyrcylindriga boxermotorn på 1,5 liter har ersatts av en elektrisk drivlina på 48 volt som levererar 8 kW (11 hk) i standardutförandet och 16 kW (21 hk) med tillvalspaketet RS Pack.

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Bilen tillverkas dessutom i en begränsad upplaga på endast 250 exemplar och priserna börjar på cirka 920 000 kronor, vilket gör den dyrare än många Porsche-modeller i full storlek.

Att ifrågasätta varför är nästan att missa hela poängen. Hedley Studios chef Ben Hedley berättar nämligen för mig att de flesta ägarna av de ursprungliga Porsche 550 Spyder-bilarna, som i dag är värda mångmiljonbelopp, redan har hört av sig för att få sina miniatyrversioner personligt anpassade.

Ett personligt projekt

(Image credit: Simon Thompson/Hedley Studios)

Vi har redan konstaterat att bilarna från Hedley Studios definitivt inte är avsedda för barn. Företagets ägare avslöjar dessutom att hans skapelser för det mesta aldrig ens körs, utan bara står och ser snygga ut bredvid konstverk av Damien Hirst och exklusiva samlarbilar.

Det är lite synd, eftersom det är häpnadsväckande hur mycket arbete teamet har lagt ned på att återskapa både originalbilarnas utseende och känsla.

Porsche gav faktiskt teamet full tillgång till sina annars mycket privata arkiv, så att ingenjörerna kunde studera de ursprungliga tekniska ritningarna i detalj. De gjorde till och med en 3D-skanning av en originalbil av modellen 550A när de konstruerade chassit.

Resultatet är en kaross i kolfiber som vilar på en rörram av stål, medan Brembo-bromsar hämtade från motorcykeln Ducati Diavel står för bromskraften bakom de specialtillverkade 13-tumshjulen.

Alla bilar får justerbara coilover-stötdämpare från Bilstein, medan de pyttesmå hjulen är försedda med Continental-däck av samma typ som används på Renault Twizy.

(Image credit: Simon Thompson/Hedley Studios)

Personliga anpassningar är en viktig del av upplevelsen och kunderna kan välja precis vilka material de vill ha i interiören.

Invändigt hämtar 550 J mycket av sin inspiration från originalbilens motorsporthistoria, snarare än att försöka imponera med moderna digitala överdrifter.

En specialtillverkad treekrad Nardi-ratt med träram, som enligt Ben Hedley kostade en ”orimlig” summa pengar att designa, utveckla och tillverka, sitter framför en tidstypisk instrumentpanel med tre runda mätare.

Personliga anpassningar är en viktig del av upplevelsen och kunderna kan välja precis vilka material de vill ha i interiören. Med RS Pack får bilen i stället en interiör i Alcantara, medan andra tillval omfattar ljusbrunt eller rött läder, marinblå detaljer och klädsel inspirerad av Porsches klassiska Pepita-mönster.

Liten bil, enorm körglädje

(Image credit: Simon Thompson/Hedley Studios)

Att klättra ned i 550 J är knappast någon särskilt elegant övning, men Hedley Studios har åtminstone varit förutseende nog att utrusta bilen med en avtagbar ratt.

Väl på plats i den härligt tidstypiska interiören är det bara att sätta i en liten nyckel, som också fungerar som väljare för körlägena, för att starta den elektriska drivlinan på 48 volt.

Det är helt enkelt härlig, analog körglädje.

Det finns tre körlägen att välja mellan: Normal, Sport och Sport+. Reglaget för back, neutralläge och körläge har dessutom hämtats direkt från en modern eldriven Porsche.

Belysningen styrs med reglage som påminner om orgelregister, medan en hydraulisk handbroms av racingtyp ser till att bilen inte rullar iväg.

(Image credit: Simon Thompson/Hedley Studios)

Med bara två pedaler att hålla reda på är 550 J verkligen barnsligt enkel att köra, men det är imponerande hur mycket den känns som en riktig, om än väldigt liten, sportbil med mittmotor.

Här finns ingen våldsam acceleration som i många moderna elbilar, men hastigheten stiger snabbt till fullt rimliga 64 km/h. Eftersom det är så ont om utrymme tvingas föraren dessutom använda vänsterfoten för att bromsa, precis som inom motorsporten, vilket bara gör hela upplevelsen ännu härligare.

Bilar med RS Pack är ännu mer körfokuserade och får en höjd topphastighet på 80 km/h. Det är dessutom förvånansvärt enkelt att få bakvagnen att glida ut lite försiktigt i snävare kurvor som tas i högre hastighet. Det är helt enkelt härlig, analog körglädje.

För att vara uppriktig skulle man förmodligen inte vilja köra särskilt mycket snabbare än så. Ben Hedley berättar dock att många kunder redan har frågat om det går att ta bort hastighetsbegränsningarna, eftersom det har förekommit diskussioner om att anordna en särskild racingserie med enbart den här modellen för några av de allra mest välbärgade samlarna. Jag anmäler mig gärna.

(Image credit: Simon Thompson/Hedley Studios)

Men till skillnad från Hedley Studios Bentley Blower Junior får den här lilla Porschen inte köras på allmän väg. Och om vi ska vara realistiska lär den knappast ersätta familjebilen inom den närmaste framtiden.

Det här är precis den sortens underbara galenskap som världen behöver just nu. Om tomten skulle leverera en till din dörr i jul måste du ha varit exceptionellt snäll under året. Eller bara ha mer pengar än förnuft.

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