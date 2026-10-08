Garmins nya golfklocka Approach S72 ser riktigt lovande ut – men det är inte modellen jag hade hoppats på

Garmin har presenterat ett helt nytt tillskott till sitt sortiment av golfklockor, Approach S72. Även om den redan på pappret ser ut att vara en utmärkt klocka när det gäller både design och funktioner är det helt enkelt inte modellen jag verkligen hade hoppats få se.

Jag har länge sett fram emot nästa Garmin-modell som skulle kunna ta plats på vår lista över de bästa golfklockorna, så förväntningarna var höga. När jag tittade närmare på Garmins tidigare lanseringar hade jag särskilt stora förhoppningar om en specifik modell: MARQ Golfer (Gen 3).

Missförstå mig inte, jag ser verkligen fram emot att testa Approach S72. Jag recenserade Approach S70 och tyckte väldigt mycket om den, så jag är övertygad om att S72 kommer att överträffa sin föregångare och erbjuda en fantastisk golfupplevelse. När det gäller smartklockor och teknik för golfare brukar Garmin helt enkelt leverera.

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Till att börja med har den fyra gånger så mycket lagringsutrymme som S70, men jag gillar också tanken på att kombinera golfdata med biometriska mätvärden för att få en bättre förståelse för hur en golfrunda faktiskt går.

Det finns dessutom två funktioner som jag är särskilt nyfiken på. Den första är Swing Metrics, som ger golfare detaljerad information om sina svingar, bland annat handhastighet, längden på baksvingen, handledsrotation och mycket mer. Den andra är aktivitetsprofilen Driving Range, som inte bara ger mig insikter om mina tendenser och vanor på driving rangen, utan också registrerar passet som ett träningspass och låter det bidra till mina träningsmål. Det här är riktigt välkomna tillskott som gör klockan till en användbar följeslagare både under träning och ute på golfbanan.

Som pricken över i ser Approach S72 dessutom ut att fungera bättre som en snygg vardagsklocka, vilket jag verkligen uppskattar.

Den nya ficklampan, högtalaren och mikrofonen ger också klockan fler användningsområden i vardagen, vilket definitivt är ett plus. Personligen är jag däremot inte lika förtjust i bytet från ett gummiarmband till ett ComfortFit-armband i textil. Samtidigt förstår jag fördelarna om du även tänker använda klockan för löpning, gymträning eller andra träningspass. Det går förstås alldeles utmärkt, eftersom den också har tillgång till Garmins omfattande utbud av tränings- och hälsofunktioner.

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Men Approach S72 kommer helt enkelt inte att vara den där superexklusiva smartklockan där precis allt har dragits till max, vilket Garmin MARQ Golfer (Gen 2) var för mig. Det är precis vad jag vill att MARQ Golfer (Gen 3) ska bli – en riktig prestigeprodukt.

Den ultimata golfklockan i premiumklassen

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Garmin MARQ Golfer (Gen 2) gjorde ett så starkt intryck på mig när jag testade den att jag faktiskt blev ledsen när det var dags att skicka tillbaka den. Det är en otroligt komplett golfklocka och åtminstone när jag testade den förra året var det utan tvekan den modell i Garmins golfsortiment som fungerade bäst även som en exklusiv vardagsklocka.

Den hade alla golffunktioner som Garmin erbjöd vid den tidpunkten, även om jag verkligen önskar att Garmin skulle sluta låsa så många av sina bästa och mest användbara funktioner bakom Connect+-prenumerationen. Det är något företaget fortfarande gör sig skyldigt till, även med nya S72. Alla funktioner presenterades på en fantastisk, färgstark skärm och det var enkelt att navigera tack vare intuitiva kontroller. Jag minns till och med hur mycket jag uppskattade att bara använda pekskärmen för olika funktioner. Så bra var den.

Med tanke på att klockan ursprungligen lanserades i slutet av 2022 och att golfklockorna S50 och S44 dök upp tidigare i år hade jag verkligen hoppats att nästa lansering skulle bli Gen 3. Det kändes som helt rätt tillfälle för en ny premiumklocka som samlade alla framsteg och förbättringar Garmin gjort under de senaste åren i ett nytt, exklusivt paket att längta efter.

Till och med den befintliga Gen 2-modellen har börjat få prissänkningar och tillgängligheten blir allt sämre, vilket gav ytterligare stöd åt min förutsägelse. Men så blev det alltså inte och min väntan fortsätter.

I praktiken tror jag inte att Approach S72 kommer att göra någon besviken. Självklart inte. Men den kommer helt enkelt inte att nå upp till de svindlande höjder som jag föreställer mig att MARQ Golfer (Gen 3) skulle kunna nå.

Medan jag väntar på Gen 3 får jag väl nöja mig med att byta ut ComfortFit-armbandet i textil på S72 mot ett snyggt läderarmband för att åtminstone få lite av den där exklusiva MARQ-känslan.

Garmin Approach S72 börjar säljas den 9 oktober och kostar 9 199 kronor för 47 mm-versionen. Det finns även en mindre variant på 43 mm.

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