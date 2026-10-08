Garmin har precis lanserat två nya smartklockor – inklusive Enduro 4 med 90 dagars batteritid

Garmin har lanserat Enduro 4 med upp till 90 dagars batteritid

Approach S72 lanseras också, med specialfunktioner för golfare

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Garmin har precis lanserat två nya kandidater till vår lista över de bästa Garmin-klockorna: Enduro 4, en uppdatering av den populära serien med högpresterande smartklockor där batteritiden står i fokus, samt den nya golfklockan Approach S72, som enligt Garmin ska hjälpa användarna att få en bättre förståelse för hela sitt golfspel.

Enduro 4 har en 1,4-tums MIP-skärm och erbjuder upp till 90 dagars batteritid. Garmin beskriver den därför som företagets GPS-smartklocka med längst batteritid hittills. Den har också fått ett nytt ComfortFit-armband i textil som ersätter det äldre nylonarmbandet med kardborrefäste från Enduro 3.

Klockan har särskilda energilägen där användaren kan prioritera antingen GPS-noggrannhet eller batteritid, samt funktioner som lutningsjusterat tempo för träningsmål. Dessutom får den de nya funktionerna Epic och Stamina från Garmin Fenix 9 Pro, som ger bättre insikter om den egna uthålligheten. I övrigt är den mycket lik den äldre Enduro 3, ända ner till vikten på 57 gram och materialvalen med Power Sapphire-glas, titanram och boett i polymer.

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Garmin Approach S72 framstår samtidigt som en uppgradering av den äldre, men fortfarande mycket kompetenta Garmin Approach S70. Den erbjuder biometriska golfdata som gör det möjligt att analysera prestationerna på golfbanan med hjälp av pulsdata och koppla dessa till viktiga ögonblick under rundan.

Du kan dessutom ringa samtal, använda röstkommandon och få upp till 20 timmars batteritid med GPS aktiverad, eller upp till 16 dagar utan GPS.

Enduro 4 vs Fenix 9 Pro

(Image credit: Garmin)

Garmin har satt priset på Approach S72 till 9 199 kronor, medan Enduro 4 kostar 10 349 kronor. Priset på den sistnämnda är särskilt intressant eftersom den är nästan 3 000 kronor billigare än Fenix 9 Pro, en av Garmins mest avancerade och dyraste smartklockor.

Om du väljer Enduro 4 får du dock klara dig utan vissa funktioner som finns i Fenix 9 Pro. Det handlar bland annat om en AMOLED-skärm med en ljusstyrka på 3 000 nits, en boett i titan, inbyggd högtalare och mikrofon samt dubbelt så mycket intern lagring.

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Enduro 4 har däremot några egna fördelar, framför allt när det gäller batteritiden. Här får du upp till 90 dagars användning i smartklockeläge eller upp till 320 timmar i aktivitetsläge, jämfört med maximalt 10 dagar för Fenix 9 Pro. Enduro 4 har dessutom solcellsladdning som hjälper till att förlänga batteritiden ytterligare.

Även om Enduro 4 är något billigare än Fenix 9 Pro handlar valet i slutändan om vilka funktioner du prioriterar. Enduro 4 fokuserar framför allt på extremt lång batteritid, medan Fenix 9 Pro är en mer mångsidig toppmodell för användare som vill ha det allra bästa inom så många områden som möjligt.

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