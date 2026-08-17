Sony Bravia 7 II vs Samsung R95H: Hvilken RGB-TV vinner, og slår noen av modellene OLED? Vi testet dem side om side

RGB-TV-er har blitt snakkisen i TV-verdenen i år, og nesten alle merker har lansert sin egen RGB-modell. Selv om teknologien fortsatt er i sin spede begynnelse, etter å ha blitt introdusert av Hisense i 2025, blir teknologien omtalt som en OLED-dreper, som leverer mye høyere lysstyrke og kraftigere farger som en mini-LED, samtidig som den leverer kontrasten og de svarte tonene til en OLED.

Så langt har vi testet Hisense UR8 RGB mini-LED side om side med Samsung QN80H (en tradisjonell mini-LED), der UR8s farger ikke imponerte meg, men kontrasten og bakgrunnsbelysningskontrollen gjorde det. Jeg har også testet Sony Bravia 7 II RGB mini-LED side om side med en av årets beste TV-er, LG C6 OLED, og ​​selv om C6 kom best ut, viste Bravia 7 II et reelt potensial for RGB-teknologi.

Men står disse to RGB-TV-ene seg mot hverandre? Jeg har byttet ut den 55-tommers Bravia 7 II med en 65-tommers Bravia 7 II, og takket være litt heldig timing har flaggskip-TV-en Samsung R95H Micro RGB ankommet testlaboratoriet vårt samtidig. For å sette dette i sammenheng koster en 65-tommers Bravia 7 II omtrent 30 000 kroner, mens en 65-tommers R95H koster rundt 30 000 kroner. De ligger altså i hver sin prisklasse.

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Én merknad her: Siden Samsung R95H har en matt skjerm, kan dette forårsake et rødt skjær på fotografier, men dette er ikke synlig i virkeligheten.

Farger

Mens fargene på R95H (høyre) er lysere, er fargene på Bravia 7 II (venstre) mye dristigere og mer slagkraftige, vist med Luma-telefonene fra The Super Mario Galaxy Movie. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Da jeg så The Super Mario Galaxy Movie, med begge TV-ene i filmmodus (film for R95H, kino for Bravia 7 II), la jeg merke til at R95H i standardinnstillingene så ut til å overdrive lysstyrken, noe som resulterte i noe klipping av lyse objekter. Jeg syntes at det var bedre for bildet å senke R95Hs lysstyrke fra standard 50 (maks) til 45 eller 40. Fargelysstyrken var absolutt imponerende på R95H, der Lumas-fargene så ekstremt lyse og livlige ut på skjermen. Bravia 7 IIs farger hadde mer dybde og fylde, med mye mer dristhet som minnet meg mer om en OLED.

Begge TV-enes fargenøyaktighet for henholdsvis det røde og grønne i Marios og Luigis kjeledresser, og den livlige rosa fargen i Peachs kjole, var veldig god, men det er ingen tvil om at R95H har mye mer fremtoning på skjermen. Fargene på R95H kan til tider se litt utvaskede ut ved siden av Bravia 7 II, ettersom sistnevnte har en så rik fargeprofil. Selv om R95H leverte lysstyrken i animasjonen, var det vanskelig å ignorere hvor rike og dype fargene på Bravia 7 II var.

Det er en lignende historie med innhold fra den virkelige verden, ettersom Speed ​​Racers livlige farger har mer dybde på Bravia 7 II (venstre) (En rask merknad om at R95H ikke så så utvasket ut i virkeligheten) (Image credit: Warner Bros / Future)

I Speed ​​Racer, en film fra den virkelige verden med like tegneserieaktige, livlige farger, viste Bravia 7 II nok en gang frem rikere, dypere farger, noe som ga flere detaljer til de glorete antrekkene og innredningen i den 1960-tallsinspirerte estetikken. R95H leverte nok en gang lysstyrken, noe som virkelig fikk fargene til å eksplodere på skjermen.

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På overflaten virket det som om R95H ofret noe av fargenøyaktigheten til fordel for det som spratt frem på skjermen, og i noen tilfeller fungerte dette. De oransje veggene og gulvene i Racer-hjemmet og Pop Racers skjorte var mye mer levende på R95H, men hadde den fine klarheten på Bravia 7 II. Gult, som Mom Racers forkle, var imidlertid mye sterkere på Bravia 7 II.

Ved veksling mellom bildemodi var Bravia 7 IIs Cinema og Professional (tilsvarende Filmmaker Mode) konsistente i fargedybde og volum, men Cinema-modus passet til de mer fargerike filmene. På R95H, selv om Filmmaker-modus hadde fin nøyaktighet, var fargene litt livløse sammenlignet med Filmmodus. Selv om R95Hs Filmmodus noen ganger ofret nøyaktigheten, var den rene lysstyrken bedre egnet for Speed ​​Racer.

Kontrast og bakgrunnsbelysning

Begge TV-ene viser god kontrast i The Batman, men R95H (til høyre) har et mer dynamisk utseende takket være den høyere lysstyrken. (Image credit: Warner Bros / Future)

De fyrte opp åpningsscenene i The Batman, en ofte utfordrende film for bakgrunnsbelyste TV-er, med begge modellene satt til sine mer nøyaktige Filmmaker-moduser (Professional for Bravia 7 II), og gjorde en utmerket jobb. Kontrasten var sterk på begge TV-ene, med en flott balanse mellom lyse og mørke toner, som vegglamper og mørke trevegger i ordfører Mitchells hus, eller taklysene med de svarte veggene i Batman-hulen. I standardinnstillingene demonstrerer R95H igjen sin høyere lysstyrke, noe som resulterer i sterkere opplevd kontrast sammenlignet med Bravia 7 II.

Mørke toner var også behagelig fyldige på begge TV-ene, og det var svært lite tegn til blooming sett rett på. Fra en vinkel viste imidlertid begge TV-ene noen tegn til blooming i mørke scener, med R95H-ene mer tydelige enn Bravia 7 II-ene. Bravia 7 II viste noen ganger noe svart klipping, noe som resulterte i detaljtap i objekter, mens R95H gjorde en bedre jobb med å beholde disse detaljene, som teksturen i Batmans rustning og jakkeslaget på Gordons frakk.

Begge TV-ene gjør en god jobb med bilder med høy kontrast og skygger, her i Dark City, men R95H (til høyre) kan vise litt mer blooming til tider. (Image credit: Arrow Video / Future)

Begge TV-ene gjorde en god jobb med skygger, men under The Batman kastet Bravia 7 II dypere, mer blekkfargede skygger over folks ansikter. Da jeg byttet til Dark City, som har mange av disse høykontrastskyggebildene, var dette faktisk reversert. R95H kastet mørkere skygger som ga en høyere opplevd kontrast sammenlignet med Bravia 7 II.

Svartnivåene så flotte ut i Dark City på begge TV-ene, men interessant nok, i et opptak der Murdoch snakker med hotellansatte, la jeg merke til at R95H var utsatt for svart klipping denne gangen, og Bravia 7 II hadde faktisk bedre skyggedetaljer. Noen mørke scener i filmen avslørte noe mer blooming, spesielt på R95H sett fra en vinkel.

Da jeg prøvde ut litt svart-hvitt-innhold, skaper R95Hs høyere lysstyrke et større dynamisk område og høyere kontrast i svart-hvitt-filmer. Når jeg ser på Dead Man, har enhver scene på dagtid mye mer kraft på R95H, takket være de nevnte lysere hvittonene. Begge TV-ene viser imidlertid dype mørke toner, med et godt utvalg av gråtoner imellom. 4K-platen er i SDR, og når man bytter fra Filmmaker til Movie, har Bravia 7 II en betydelig lysstyrkeoppgradering i forhold til R95H, selv om R95Hs lysstyrke er mye lavere som standard i denne modusen.

Lysstyrke

R95Hs (høyre) høyere maksimal styrke gir lyse scener, som denne fra Lawrence of Arabia, mye mer effekt. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Når vi starter med målingene, er R95H betydelig lysere med begge TV-ene satt til HDR-filmmodus. R95H klokket inn 1960 nits HDR-makslysstyrke, mens Bravia 7 II nådde 1163 nits. Det er en lignende historie i Filmmaker/Professional-modus, der R95H når 1977 nits HDR-makslysstyrke og Bravia 7 II når 1114 nits.

HDR-lysstyrke i fullskjerm er imidlertid der ting blir interessante. I film-/kinomodus klokker R95H inn på 607 nits, mens Bravia 7 II måler 830 nits. Dette betyr at Sony-skjermen skal vise større lyse områder på skjermen med mer kraft og livlighet.

Når man ser på innhold fra den virkelige verden, viser R95H mye høyere lysstyrke enn Bravia 7 II, spesielt i filmmodus og med HDR-innhold på skjermen. Når man ser på Lawrence of Arabia, nærmere bestemt ørkenscenen der Lawrence og guiden hans henter vann fra en brønn, viser R95H betydelig høyere opplevd lysstyrke, der den hvite sanden og den blå himmelen som ser mye mer levende ut på R95H. Mens Bravia 7 II viser flere detaljer i lysere områder, som mønstre i bakken, vinner R95H klart i kampen om lysstyrke her. Dette er interessant med tanke på at Bravia 7 II har høyere HDR-fullskjermslysstyrke.

Samsungs blendfrie skjerm (til høyre) er fortsatt en av de beste for håndtering av gjenskinn. (Image credit: Future)

Det samme gjelder for mer fargerike filmer. Når vi går tilbake til Speed ​​Racer, viser R95H mye mer kraftfulle høydepunkter, som lysene fra Mach 5, samt blankere hvitfarger fra Mach 5 og Speeds hjelm. Jeg syntes at det å bytte til hver TVs respektive Filmmaker-modus resulterte i mye nærmere lysstyrke, selv om R95Hs toppområder fortsatt var litt lysere.

Når det gjelder visning i lyse rom, viser R95H hvor effektiv den antirefleksbehandlede, matte skjermen er. Selv med mørkere filmer som The Batman, er det ingen tegn til speillignende refleksjoner på noe tidspunkt. For Bravia 7 II er visning i lyse rom en større utfordring. Med en lysere scene, som ørkenscenen fra Lawrence of Arabia, gjør Bravia 7 II en god jobb i et lyst rom. Mørkere scener eller scener med høy kontrast, og speillignende refleksjoner, er tydeligere.

Det beste kjøpet

(Image credit: Future)

Hvilken TV du bør kjøpe fra disse to kommer egentlig an på budsjettet ditt. Når det gjelder faktisk ytelse, gjorde begge TV-ene det bra. Begge TV-ene gjenga utfordrende mørke scener nøyaktig, med hint av blooming på begge (selv om de noen ganger var mer tydelige på R95H). Begge TV-ene viste utmerket fargegjengivelse, med R95H som viste høyere fargeluminans, mens Bravia 7 II viste mer fargevolum.

Det er vanskelig å velge mellom disse to TV-ene, og selv om jeg foretrakk Bravia 7 II i noen referansescener, spesielt med farger, presterte R95H bedre i mørkere, mer kontrastrike scener. Selv om dette er en kamp mellom en mellomklasse RGB (Bravia 7 II) og en flaggskip-RGB (R95H), gir Bravia 7 II en skikkelig kamp og er et bedre alternativ for den budsjettbevisste. Hvis penger imidlertid ikke er et problem, er R95H TV-en du burde velge.

Overgår noen av disse TV-ene OLED? For meg, ikke helt ennå, men Bravia 7 II leverer noen seriøst imponerende farger, og R95H viser igjen hva RGB-teknologi kan gjøre for bakgrunnsbelysningskontroll. OLED, det er definitivt på tide at det begynner å bli lagt merke til.

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