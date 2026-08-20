Sony Bravia 7 II vs Samsung R95H: vilken RGB-TV är bäst och kan någon av dem slå OLED? Jag testade dem sida vid sida

RGB-TV-apparater har blivit årets stora snackis i TV-världen och i princip alla stora tillverkare har lanserat en egen RGB-modell. Tekniken befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, efter att ha introducerats av Hisense 2025, men den har redan lyfts fram som en potentiell OLED-dödare. Tanken är att kombinera betydligt högre ljusstyrka och djärvare färger i stil med mini-LED med den höga kontrasten och djupa svärtan hos OLED.

Hittills har jag testat Hisense UR8 RGB mini-LED sida vid sida med Samsung QN80H, som använder traditionell mini-LED-teknik. UR8 imponerade inte särskilt mycket på mig när det gällde färgerna, men desto mer med sin kontrast och bakgrundsbelysningskontroll.

Jag har också testat Sony Bravia 7 II RGB mini-LED sida vid sida med en av årets bästa TV-apparater, LG C6 OLED. C6 gick vinnande ur den jämförelsen, men Bravia 7 II visade samtidigt att det finns stor potential i RGB-tekniken.

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Men hur står sig två RGB-TV-apparater mot varandra? Jag har bytt ut 55-tumsversionen av Bravia 7 II mot modellen på 65 tum och tack vare perfekt tajming har Samsungs flaggskepp R95H Micro RGB samtidigt landat i vårt testlabb.

Som jämförelse kostar Sony Bravia 7 II på 65 tum omkring 32 000 kronor, medan Samsung R95H på 65 tum kostar 39 990 kronor. Priserna ligger alltså relativt nära varandra, åtminstone när vi pratar om TV-apparater i den här prisklassen.

En sak är värd att nämna: Samsung R95H har en matt skärm, vilket kan ge bilder av TV:n en rödaktig ton som inte syns när man tittar på den i verkligheten.

Färger

Färgerna på R95H (höger) är ljusare, medan Bravia 7 II (vänster) levererar djärvare och mer intensiva färger, vilket syns tydligt på Lumas från The Super Mario Galaxy Movie. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

När jag tittade på The Super Mario Galaxy Movie med båda TV-apparaterna i sina respektive filmlägen – Movie på R95H och Cinema på Bravia 7 II – märkte jag att R95H med standardinställningarna hade en alltför uppskruvad ljusstyrka, vilket gjorde att vissa ljusa detaljer frätte ut. Jag fick bättre bild genom att sänka R95H:s ljusstyrka från standardvärdet 50, som är max, till 45 eller 40.

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Färgernas ljusstyrka var dock utan tvekan imponerande på R95H, där Lumas färger såg extremt ljusstarka och livfulla ut på skärmen. Färgerna på Bravia 7 II hade däremot större djup och fyllighet, med en intensitet som påminde mig mer om OLED.

Båda TV-apparaterna återgav färgerna mycket korrekt, exempelvis det röda och gröna i Mario respektive Luigis kläder och den intensivt rosa färgen på Peachs klänning. Det går dock inte att förneka att R95H har betydligt mer tryck i bilden. Samtidigt kunde färgerna på R95H ibland se något urtvättade ut bredvid Bravia 7 II, vars färgprofil har betydligt större fyllighet. R95H levererade animationens ljusstyrka med besked, men det var svårt att bortse från hur djupa och fylliga färgerna på Bravia 7 II var.

Det är en liknande historia med verklighetstroget filmmaterial, där de intensiva färgerna i Speed Racer har större djup på Bravia 7 II (vänster). (En snabb notering: R95H såg inte så här urtvättad ut i verkligheten.) (Image credit: Warner Bros / Future)

När jag gick vidare till Speed Racer, en spelfilm med minst lika tecknat intensiva färger, visade Bravia 7 II återigen upp djupare och fylligare färger. Det gav mer detalj åt filmens pråliga kläder och inredning med 1960-talsinspirerad estetik. R95H levererade återigen imponerande ljusstyrka, vilket verkligen fick färgerna att explodera på skärmen.

Vid första anblick verkade R95H offra en del färgnoggrannhet till förmån för mer färgtryck, vilket i vissa fall fungerade riktigt bra. De orange väggarna och golven i familjen Racers hem samt Pops Racers tröja såg betydligt mer intensiva ut på R95H, medan Bravia 7 II återgav dem med större nyansrikedom. Gula toner, exempelvis Mom Racers förkläde, var däremot betydligt kraftfullare på Bravia 7 II.

När jag växlade mellan bildlägen var Bravia 7 II:s Cinema och Professional – där det senare motsvarar Filmmaker Mode – konsekventa när det gällde färgdjup och färgvolym, även om Cinema passade de mer färgstarka filmerna bättre.

På R95H hade Filmmaker Mode en fin färgnoggrannhet, men färgerna kändes något livlösa jämfört med Movie-läget. Movie offrade ibland en del noggrannhet, men dess enorma ljusstyrka passade Speed Racer bättre.

Kontrast och bakgrundsbelysning

Båda TV-apparaterna levererar utmärkt kontrast i The Batman, men R95H (höger) har en mer dynamisk bild tack vare sin högre ljusstyrka. (Image credit: Warner Bros / Future)

När jag startade de inledande scenerna i The Batman, en film som ofta är utmanande för bakgrundsbelysta TV-apparater, med båda modellerna inställda på sina mer korrekta Filmmaker-lägen (Professional på Bravia 7 II), gjorde båda ett utmärkt jobb. Kontrasten var stark på båda TV-apparaterna, med en fin balans mellan ljusa och mörka toner, exempelvis vägglamporna mot de mörka träväggarna i borgmästare Mitchells hus eller taklamporna mot de svarta väggarna i Batcave. Med standardinställningarna visar R95H återigen upp sin högre ljusstyrka, vilket ger en högre upplevd kontrast jämfört med Bravia 7 II.

De mörka tonerna var också tillfredsställande djupa på båda TV-apparaterna och framifrån syntes väldigt lite blooming. Från sidan visade dock båda modellerna vissa tecken på blooming i mörka scener, där fenomenet var tydligare på R95H än på Bravia 7 II. Bravia 7 II uppvisade ibland viss black crush, vilket gjorde att detaljer i mörka objekt gick förlorade. R95H lyckades bättre med att bevara dessa detaljer, exempelvis strukturen i Batmans rustning och slaget på Gordons rock.

Båda TV-apparaterna gör ett utmärkt jobb med kontrastrika scener och skuggor, vilket syns här i Dark City, men R95H (höger) kan ibland uppvisa mer blooming. (Image credit: Arrow Video / Future)

Båda TV-apparaterna gjorde ett riktigt bra jobb med skuggor, men i The Batman återgav Bravia 7 II djupare och mer kolsvarta skuggor över personernas ansikten. När jag bytte till Dark City, som innehåller gott om den här typen av kontrastrika skuggscener, var situationen faktiskt den omvända. Där återgav R95H mörkare skuggor som skapade en högre upplevd kontrast än Bravia 7 II.

Svärtan såg riktigt bra ut på båda modellerna i Dark City. Intressant nog märkte jag i en scen där Murdoch pratar med hotellreceptionisten att det den här gången var R95H som drabbades av black crush, medan Bravia 7 II faktiskt återgav fler detaljer i skuggorna. Vissa mörka scener avslöjade också mer blooming, framför allt på R95H när den betraktades från sidan.

När jag testade svartvitt material skapade R95H:s högre ljusstyrka ett större dynamiskt omfång och högre kontrast. I Dead Man hade dagsljusscenerna betydligt mer tryck på R95H tack vare de ljusare vita tonerna. Båda TV-apparaterna återgav dock djupa mörka toner och ett bra spektrum av gråskalor däremellan. 4K-utgåvan är i SDR och när jag bytte från Filmmaker till Movie fick Bravia 7 II ett betydligt större lyft i ljusstyrka än R95H, även om R95H:s ljusstyrka är betydligt lägre som standard i det här läget.

Ljusstyrka

R95H:s (höger) högre maximala ljusstyrka ger ljusa scener, som den här från Lawrence of Arabia, betydligt mer genomslagskraft. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Om vi börjar med mätvärdena är R95H betydligt ljusstarkare när båda TV-apparaterna är inställda på HDR Movie-läge. R95H uppmätte en maximal HDR-ljusstyrka på 1 960 nits, medan Bravia 7 II nådde 1 163 nits. Det ser liknande ut i Filmmaker/Professional-läget, där R95H når 1 977 nits i maximal HDR-ljusstyrka och Bravia 7 II når 1 114 nits.

När det gäller HDR-ljusstyrka över hela skärmen blir det däremot mer intressant. I Movie/Cinema-läget uppmätte R95H 607 nits, medan Bravia 7 II nådde 830 nits. Det innebär att Sony-modellen bör kunna återge större ljusa områden på skärmen med mer tryck och intensitet.

När jag tittade på verkligt material visade R95H dock upp en betydligt högre upplevd ljusstyrka än Bravia 7 II, särskilt i Movie-läget och med HDR-material. När jag tittade på Lawrence of Arabia, närmare bestämt ökenscenen där Lawrence och hans guide hämtar vatten ur en brunn, hade R95H en klart högre upplevd ljusstyrka. Den vita sanden och den blå himlen såg betydligt mer intensiva ut på R95H. Bravia 7 II återgav visserligen fler detaljer i de ljusare områdena, exempelvis mönstren i marken, men R95H vinner tydligt kampen om ljusstyrkan här. Det är intressant med tanke på att Bravia 7 II hade högre uppmätt HDR-ljusstyrka över hela skärmen.

När det gäller att hantera reflektioner är Samsungs reflexfria skärm (höger) fortfarande en av de bästa. (Image credit: Future)

Samma sak gäller mer färgstarka filmer. När jag återvände till Speed Racer visade R95H betydligt mer intensiva högdagrar, exempelvis ljusen på Mach 5, samtidigt som de vita partierna på bilen och Speeds hjälm såg blankare och mer lysande ut. När jag bytte till respektive TV:s Filmmaker-läge hamnade ljusstyrkan betydligt närmare varandra, även om R95H fortfarande var något ljusstarkare i de allra ljusaste partierna.

När det gäller TV-tittande i ljusa rum visar R95H verkligen hur effektiv dess matta antireflexskärm är. Till och med med mörkare filmer som The Batman syns i princip inga spegelliknande reflektioner.

För Bravia 7 II är ljusa rum en större utmaning. Med ljusare scener, som ökenscenen i Lawrence of Arabia, fungerar Bravia 7 II fortfarande bra i ett ljust rum. Så fort bilden blir mörkare eller innehåller hög kontrast blir däremot spegelliknande reflektioner betydligt tydligare.

Det bästa köpet

(Image credit: Future)

Vilken av de här två TV-apparaterna du bör köpa beror till stor del på vilken budget du har. När det gäller själva prestandan gjorde båda TV-apparaterna bra ifrån sig. De återgav utmanande mörka scener på ett imponerande sätt, med vissa tecken på blooming hos båda modellerna – även om det ibland var tydligare på R95H. Båda levererade dessutom utmärkt färgåtergivning, där R95H hade högre färgluminans medan Bravia 7 II bjöd på större färgvolym.

Det är svårt att utse en tydlig vinnare mellan de två. Jag föredrog Bravia 7 II i vissa av mina referensscener, framför allt när det gällde färger, medan R95H presterade bättre i mörkare scener med hög kontrast. Det här är visserligen en kamp mellan en RGB-modell i mellanklassen, Bravia 7 II, och en RGB-flaggskeppsmodell, R95H, men Bravia 7 II bjuder på imponerande hårt motstånd och är det mer prisvärda alternativet för dig som vill hålla nere kostnaden. Om pengar däremot inte är något problem är R95H modellen jag skulle välja.

Men lyckas någon av dem slå OLED? För min del är svaret: inte riktigt än. Bravia 7 II levererar dock några riktigt imponerande färger och R95H visar återigen vad RGB-tekniken kan åstadkomma när det gäller kontroll över bakgrundsbelysningen. OLED har definitivt fått anledning att börja hålla ett öga på konkurrenterna.