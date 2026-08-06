”OLED borde se upp”: LG C6 OLED är en av de bästa TV-apparaterna jag har testat i år, men när jag ställde den sida vid sida med Sony Bravia 7 II RGB blev den jämna duellen en rejäl överraskning

Under 2025 introducerade Hisense RGB mini-LED på marknaden och sedan dess har de flesta stora TV-tillverkare hoppat på tåget. TCL, Samsung, LG och Sony har alla lanserat modeller med den nya tekniken, som har beskrivits som en potentiell "OLED-dödare" tack vare högre ljusstyrka, kraftfullare färger och svärta som sägs kunna mäta sig med de bästa OLED-TV-apparaterna.

En av de senaste modellerna har nu anlänt till vårt testlabb: Sony Bravia 7 II. Det är Sonys mer prisvärda RGB-TV, placerad under flaggskeppet Sony Bravia 9 II, och prismässigt ligger den nära flera OLED-modeller i mellanklassen.

Därför ville jag ta reda på hur Bravia 7 II står sig mot den femstjärniga LG C6, en av de bästa TV-apparater jag har testat under 2026.

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Inför jämförelsen ställde jag båda TV-apparaterna i sina respektive bildlägen direkt ur kartongen. På Bravia 7 II använde jag Professional för SDR- och HDR-material samt Dolby Vision Dark för Dolby Vision-innehåll. På LG C6 använde jag helt enkelt Filmmaker Mode.

Färger

Bravia 7 II (till vänster) levererar imponerande färger och hög ljusstyrka, men C6 (till höger) återger fylligare färger, vilket syns tydligt hos Lumas i The Super Mario Galaxy Movie. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Jag började med The Super Mario Galaxy Movie, där både Bravia 7 II och C6 visade upp en utmärkt färgåtergivning.

I filmens inledande scener såg Lumas-figurerna rikare och djupare ut på C6, medan de återgavs med högre ljusstyrka på Bravia 7 II. Det fungerade särskilt bra i ljusa detaljer, exempelvis när Rosalina använder sin trollstav.

Även om de flesta färger upplevdes som mer kraftfulla på C6 tyckte jag faktiskt att gula och gyllene toner såg mer livfulla ut på Bravia 7 II. Det märktes bland annat i eldens reflexer mot Rosalinas hår och ansikte.

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I senare scener visade C6 betydligt fylligare röda toner, något som syntes tydligt på Marios keps och hängselbyxor. Jag upplevde också att C6 generellt återgav färgerna mer korrekt.

Samtidigt fanns det tillfällen då Bravia 7 II imponerade mer. Under den tidiga scenen där Mario och Luigi färdas genom öknen drogs jag till Sonys varmare färgtemperatur. Sanden såg mer naturlig ut på Bravia 7 II, medan den fick en något för röd ton på C6.

Det gick däremot inte att komma ifrån att C6 hanterade färger med större djup, bättre mättnad och tydligare texturer, vilket passade den här typen av animerad film mycket bra.

Bravia 7 II (till vänster) har en fin färgbalans i Speed Racer, men C6 (till höger) har återigen övertaget när det gäller färgintensitet. (Image credit: Warner Bros / Future)

Jag gick sedan vidare till Speed Racer, som blandar verkliga miljöer med ett kraftigt stiliserat färgspråk.

Båda TV-apparaterna gjorde ett utmärkt jobb med filmens överdrivna, nästan tecknade färgpalett. De 60-talsinspirerade, ofta skrikiga färgerna på kläderna och inredningen i familjen Racers hus stack verkligen ut på båda skärmarna.

Precis som i The Super Mario Galaxy Movie visade C6 djupare och fylligare färger, medan Bravia 7 II levererade högre ljusstyrka.

I scenen där Speed för första gången träffar Trixie som barn såg hennes röda klänning mer intensiv ut på C6, medan gräset omkring dem var mer levande på Bravia 7 II.

Vid vissa tillfällen upplevde jag dock att Bravia 7 II färger blev lite väl bleka, något som förstärktes när TV-apparaterna stod bredvid varandra. Röda toner drog ibland åt orange på Bravia 7 II jämfört med C6 – samma fenomen som jag tidigare såg när jag jämförde Samsung S95/S99H med LG G6.

Färgåtergivning är ett av RGB-TV-apparaternas stora försäljningsargument och även om jag tyckte att Hisense UR8 – företagets billigare RGB mini-LED-modell – hade svårt att matcha Samsung QN80H när jag jämförde dem sida vid sida, står sig Bravia 7 II betydligt bättre mot LG C6 OLED, som dessutom är en bättre TV än QN80H.

Kontrast och mörka rum

C6 återger djupare svärta i The Batman och levererar stark kontrast, medan Bravia 7 II också visar upp en välbalanserad bild. Obs: C6 ser inte lika blå- eller gröntonad ut i verkligheten som på bilden. (Image credit: Warner Bros / Future)

The Batman är närmast ett tortyrtest för TV-apparater tack vare filmens extremt mörka bildspråk. Mörka partier kan lätt se felaktiga ut.

OLED-TV-apparater brukar generellt prestera bäst här, även om vissa nyare modeller, som LG G6, ibland har gjort de mörka partierna lite för ljusa. LG C6 har däremot alltid hanterat filmen mycket väl, vilket gjorde den till ett perfekt test mot Bravia 7 II.

I de tidiga scenerna från Batmans grotta visade båda TV-apparaterna stark kontrast och en utmärkt balans mellan ljusa och mörka partier.

C6 upplevdes dock ha högre kontrast tack vare betydligt djupare svärta. OLED-teknikens individuella pixeldimning gjorde att de mörka miljöerna kontrasterade ännu tydligare mot takbelysningen och ljuset från Batmans utrustning.

Samtidigt imponerade Bravia 7 II med en bakgrundsbelysning som kontrollerades bättre än hos nästan alla traditionella mini-LED-TV-apparater jag har testat med samma film.

Båda TV-apparaterna erbjuder stark kontrast. Bravia 7 II (till vänster) har bättre balans i vissa partier, men dess bakgrundsbelysning skapar viss molnbildning som C6 (till höger) slipper. (Image credit: Warner Bros / Future)

I tunnelbanescenen bevisade C6 återigen att den har bättre svärta och fångade filmens dystra ton på ett mycket träffsäkert sätt. På Bravia 7 II gick det däremot att urskilja fler detaljer, som Batmans rustning och strukturen i väggen bakom honom, tack vare att TV:n återgav dessa partier med något högre ljusstyrka (mer om det lite senare) jämfört med C6.

C6 visade också ibland tecken på black crush jämfört med Bravia 7 II. När det gäller ren kontrast föredrog jag dock fortfarande C6:s bild, även om Bravia 7 II gjorde ett imponerande jobb.

Vid visning i ett mörkt rum har C6 fördelen av att sakna bakgrundsbelysning, vilket innebär att den slipper den så kallade molneffekten, där bakgrundsbelysningen blir synlig i mörka scener. Även om Bravia 7 II visade enstaka tendenser till detta hade den återigen en utmärkt kontroll över bakgrundsbelysningen jämfört med konkurrenterna.

Jag såg också väldigt lite blooming i de scener jag testade. Det blev egentligen bara tydligt när en ljus meny visades längst ned på skärmen. Till och med betraktningsvinklarna på Bravia 7 II imponerade, med betydligt mindre blooming från sidan än vad man normalt ser hos en traditionell mini-LED-TV.

Båda TV-apparaterna återger djupa och korrekta svarta toner i den här scenen från Alien: Romulus, men C6 (till höger) har ett övertag tack vare sina självlysande pixlar. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Jag bestämde mig för att göra ett sista test av svärtan med hjälp av rymdscenerna i Alien: Romulus. Precis som väntat levererade C6 djup, kolsvart svärta som skapade stark kontrast mot stjärnhimlen.

Även här var Bravia 7 II:s svärta mycket bra för en TV med bakgrundsbelysning, även om jag vid vissa tillfällen kunde se en viss gråton i de mörkaste partierna.

Jag lade dock märke till mer blooming på Bravia 7 II i den här filmen, framför allt när ljus vit text visades mot svart bakgrund. Trots det presterade Bravia 7 II bättre med den här filmen än jag hade väntat mig.

Ljusstyrka

Bravia 7 II:s betydligt högre ljusstyrka över hela skärmen gör att stora ytor med samma färg, som snön här, ser mycket ljusare ut än på LG C6. (Image credit: Future)

Nu är det dags att gå in på ljusstyrkemätningarna, men först behöver jag nämna en viktig detalj. Vid mina tester profilerar jag en Klein K-10A-kolorimeter tillsammans med en Jeti Spectral 15VA-spektroradiometer för att få så hög mätnoggrannhet som möjligt. Av någon anledning lyckades jag dock inte få de två instrumentens Delta-E-resultat att stämma överens fullt ut när jag skulle mäta Bravia 7 II.

Samma utrustning fungerade utan problem med andra TV-apparater när jag kontrollerade den, vilket tyder på att det antingen finns något ovanligt med det 55-tums exemplar av Bravia 7 II som jag testade, eller med hur mätutrustningen samverkar med just den modellen.

Inför mitt fullständiga test kommer vi att få in ett nytt 65-tumsexemplar som jag kommer att mäta igen. Jag väljer ändå att redovisa de mätvärden jag fått hittills som referens, eftersom Delta-E-avvikelsen inte var särskilt stor och resultaten fortfarande är användbara. (Mätningarna för LG C6 har däremot inga sådana problem.)

Ljusstyrkeresultaten för de här två TV-apparaterna är faktiskt ganska överraskande. I Filmmaker Mode uppmätte C6 en maximal HDR-ljusstyrka på 1 427 nits i ett 10-procentigt fönster, medan Bravia 7 II nådde 1 218 nits i motsvarande Professional-läge. Jag blev förvånad över att C6 hade högre maximal ljusstyrka, eftersom jag hade väntat mig att en RGB mini-LED-TV skulle nå betydligt högre toppnivåer än en OLED-TV.

Tittar vi i stället på HDR-ljusstyrkan över hela skärmen (ett 100-procentigt fönster) blir skillnaden desto större. C6 nådde 247 nits i Filmmaker Mode, medan Bravia 7 II uppmätte hela 957 nits i Professional-läget. Det är en enorm skillnad och precis det område där mini-LED-tekniken generellt brukar överträffa OLED. Samtidigt är 957 nits ett mycket högt resultat även för en mini-LED-TV.

När man omsätter detta till verkligt filmtittande märks skillnaden främst i ljusa scener eller scener med stora vita bildytor. I snöscenerna från Spears & Munsils demomaterial, där några hästar rör sig genom kraftigt snöfall, är bilden märkbart ljusare på Bravia 7 II än på C6, vilket ger ett mer naturtroget intryck.

Även här drar Bravia 7 II nytta av sin högre ljusstyrka över hela skärmen, trots att C6 kan leverera högre toppljusstyrka i mindre ljusa partier. (Image credit: Future)

Även en dagsljusscen med en klippvägg ser betydligt ljusare ut på Bravia 7 II än på C6. Eftersom klippväggen upptar en stor del av bilden, och Bravia 7 II uppmäter högre ljusstyrka i större bildytor som 50, 75 och 100 procent, upplevs hela bilden som ljusare på Bravia 7 II.

I scener från Speed Racer gör C6:s högre toppljusstyrka att vita högdagrar ser mer glansiga ut, exempelvis på karossen till Mach 5. Färgerna får också mer tryck i de ljusaste partierna, som det röda M:et på Speeds hjälm. Men eftersom Bravia 7 II har högre ljusstyrka över hela bildytan upplevs den totala bilden ändå som ljusare på Bravia 7 II.

Trots att Bravia 7 II har högre ljusstyrka över hela skärmen upplevs ljusstyrkan som betydligt jämnare mellan de två TV-apparaterna i den här scenen från Lawrence of Arabia. (Image credit: Sony Pictures Entertainment / Future)

Som ett sista test använde jag en scen i den vitglänsande öknen från Lawrence of Arabia. Det här är faktiskt en film där C6 och Bravia 7 II ligger betydligt närmare varandra när det gäller upplevd ljusstyrka.

När Lawrence sitter på en klippa upplevde jag att sanden bakom honom hade lite mer tryck på C6. Hans metallklocka hade också en aning mer lyster, även om skillnaden var liten.

När sanden sedan fyller en större del av bilden, i scenen där en främling närmar sig Lawrence och hans guide, upplevde jag återigen att C6 såg ljusare ut.

I just det här fallet tror jag att det främst handlar om TV-apparaternas olika färgprofiler. Bravia 7 II:s varmare färgtemperatur, med den brunorange ton man förväntar sig från den här typen av bildläge, smälter samman mer med ökenlandskapet. C6:s rödare ton ger däremot sanden lite mer visuell kraft.

När det gäller tittande i ljusa rum, där reflexer spelar stor roll, är Bravia 7 II den bättre TV:n totalt sett, även om C6 hanterar ljusa filmscener mycket bra, exempelvis dem från Lawrence of Arabia.

För mörkare filmer är Bravia 7 II det bättre valet i ljusa rum, men den drabbas fortfarande av spegelliknande reflexer. (Bravia 7 II har inte samma antireflexbehandling som den dyrare Bravia 9 II.) Samtidigt var reflexerna ändå inte lika påtagliga som de spegelliknande reflexerna på C6:s ännu blankare skärm.

Ett stort steg framåt – men RGB är inte riktigt där än

C6 (till höger) är fortfarande min favorit, men duellen mellan RGB och OLED blir allt jämnare. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Varje gång jag tidigare har jämfört traditionella mini-LED-TV-apparater med OLED har OLED oftast gått segrande ur duellen, tack vare djupare svärta, bättre kontrast, en mer förfinad bild och rikare, mer kraftfulla färger. RGB har lyfts fram som OLED-teknikens senaste stora utmanare, och Bravia 7 II ger faktiskt LG C6 OLED en riktigt tuff match.

När de första mindre RGB-TV-apparaterna började dyka upp i år – efter att tekniken först introducerades under 2025 – trodde jag att priserna skulle bli betydligt högre. Just nu är LG C6 det mer prisvärda alternativet, där 55-tumsmodellen kostar 25 990 kronor, medan en 55-tums Sony Bravia 7 II kostar 29 990 kronor (men går dock att få tag på till lägre pris vid reaperioder). (LG:s TV-apparater brukar dessutom få betydligt större prissänkningar än Sonys modeller, så LG kan mycket väl behålla sitt övertag även på sikt.)

Som läget ser ut just nu är det fortfarande LG C6 jag rekommenderar av de här två modellerna. Den levererar den skarpare bild, de fylligare färgerna och den mer dynamiska kontrast som jag letar efter, samtidigt som den kostar mindre.

Samtidigt finns det mycket att uppskatta med Sony Bravia 7 II. Om den här TV:n är en fingervisning om vart RGB-tekniken är på väg i takt med att den mognar, då gör OLED klokt i att se upp.

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