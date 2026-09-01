Samsungs beste OLED-TV får en dramatisk spesialutgave som skjuler sin største designfeil med stilig skandinavisk design

Samsungs flaggskip kombineres nå med Canvas-lydplanker i audiofilklasse

1000 til 1500 W klasse D-forsterkning

Prisene starter på 7 999 dollar – norsk pris ikke bekreftet ennå

Samsungs OLED-flaggskip, S99H, er en fenomenal TV med et kontroversielt design. Som vi skrev i vår anmeldelse av Samsung S99H: «En ny sølvramme rundt TV-en, kalt FloatLayer Design, er lagt til, og vi syntes rammen var distraherende. Selv om TV-en er ment å monteres på veggen, kan den ekstra bredden skape plassproblemer for noen, og forgjengerens stilige midtstativ er erstattet av to plastføtter.»

Den gode nyheten er at Samsung nå har gjort sitt OLED-flaggskip betydelig mer stilig gjennom et samarbeid med det danske HiFi-selskapet Canvas. Resultatet er Samsung HiFi S99H, som kombinerer et mer stilig design med et enormt kraftig lydsystem.

De dårlige nyhetene? Prisene starter på 7 999 dollar. En norsk pris er ennå ikke bekreftet.

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(Image credit: Samsung)

Solid trøkk: HiFi S99H har et virkelig kraftig lydsystem

Samsung HiFi S99H vil bli avduket på IFA 2026 i Berlin denne uken, og vil være tilgjengelig i størrelsene 55, 65, 77 og 83 tommer. Et fast gulvstativ eller veggfeste er inkludert som standard, og det er også et valgfritt roterende gulvstativ i aluminium eller svart.

Som du kan se, er det en virkelig flott TV, men bak det skandinaviske designet skjuler det seg også mye lydkraft. Du kan velge mellom to versjoner av Canvas-lydplanken: den vanlige Canvas eller den større og enda kraftigere Canvas L. Med henholdsvis 1000 og 1500 W klasse D-forsterkning, vil begge versjonene garantert gjøre deg svært populær blant naboene.

Canvas beskriver lydplanken sin som verdens første lydplanke i audiofilklassen. Andre produsenter vil kanskje stille spørsmål ved den påstanden, men det er ingen tvil om at begge Canvas-modellene er seriøse lydsystemer. Vi ble veldig imponert da vi hørte Canvas i aksjon. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om Canvas nylig avduket et komplett Dolby Atmos-system, er de to modellene som brukes med HiFi S99H stereoanlegg snarere enn surroundsystemer. De har imidlertid Baachs 3D-lydprosessering for å skape en mer altoppslukende opplevelse enn vanlig stereo.

Ifølge Samsung er målet «mer enn bare å kombinere en TV og et lydanlegg. Ambisjonen er å skape en ny kategori der ekte HiFi, bildekvalitet og møbeldesign utvikles som en enkelt integrert løsning – for forbrukere som ikke ønsker å måtte velge mellom ytelse og interiørdesign.»

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HiFi S99H vil bli presentert 4. september 2026 under IFA i Berlin, og ifølge Samsung vil den være tilgjengelig i utvalgte Canvas-utstillingslokaler fra oktober 2026. Canvas L-versjonen kommer senere i år. Den nøyaktige lanseringsdatoen og tilgjengeligheten for det svenske markedet er imidlertid ennå ikke bekreftet.