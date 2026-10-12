Google Pixel 11 kan virke som en kjedelig oppgradering, men jeg ville likevel valgt den fremfor Pixel 11 Pro – dette er grunnen

På papiret byr Googles nye Pixel 11-serie stort sett på mindre, trinnvise forbedringer sammenlignet med den fremragende Pixel 10-serien. Alle modellene har ny prosessor, lysere skjerm samt forbedringer av både kamera og programvare. Slike oppgraderinger er mer eller mindre standard nå til dags.

Standardmodellen Pixel 11 er kanskje den minst spennende modellen i serien, med relativt få endringer fra forgjengeren. Etter å ha brukt den som min hovedtelefon i en måned, er jeg imidlertid overbevist om at dette er modellen de fleste burde velge.

Selv om Pixel 11 utvilsomt har mange egne styrker, er det som virkelig får den til å skille seg ut, hvor liten merverdi jeg føler man får ved å velge den dyrere Pixel 11 Pro.

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Den beste Pixel-telefonen for de fleste

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Pixel 11 bygger i stor grad videre på fjorårets Pixel 10, som representerte et betydelig fremskritt sammenlignet med Pixel 9. Nye funksjoner den gang inkluderte et telekamera og magnetisk PixelSnap-lading, i tillegg til de vanlige oppgraderingene av prosessor og programvare. Utover den nye Google Tensor G6-brikken har Pixel 11 et forbedret hovedkamera og en kameramodul som stikker 40 % mindre ut fra baksiden.

Under testingen opplevde jeg at Pixel 11 – med dens kompakte skjerm på 6,3 tommer, relativt lave vekt på 197 gram og slanke kameramodul – var en svært praktisk telefon til hverdagsbruk. Det er en kjærkommen forandring fra alle telefonene på 6,7 til 6,9 tommer jeg har testet i år.

Testeksemplaret mitt kom i den nye fargen Hibiscus – av enkelte kolleger beskrevet som «sterk rosa» – og den høstet mange komplimenter. En gjenganger var kommentaren: «Skulle ønske iPhone fantes i den fargen!»

Kameraene tar bilder med rike, levende farger, og det dedikerte telekameraet er et stort pluss for en telefon i denne prisklassen. Selv om den mangler de mer avanserte kamerakontrollene og funksjonene man finner i Pro-modellen, tilbyr Pixel 11 mer enn nok kamerateknologi for de fleste brukere. Det noe enklere kamerasystemet har dessuten gjort det mulig for Google å redusere størrelsen på kameramodulen, slik at den knapt er merkbar når man bruker et deksel.

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Den kanskje viktigste grunnen til at jeg anbefaler Pixel 11, er at jeg merket svært liten forskjell på den og den dyrere Pro-modellen ved vanlig bruk. Enten jeg drev med fleroppgavekjøring, spilte, brukte krevende apper eller benyttet AI-funksjoner, kunne jeg ikke registrere noen nevneverdig forskjell i ytelse mellom telefonene. Jeg tviler på at andre ville gjort det heller.

Begge telefonene har samme ladehastighet: 30 W med kabel og 25 W trådløst via Qi2 og PixelSnap. De deler også IP68-sertifisering, ultralydbasert fingeravtrykksleser og det samme løftet om sju år med Android- og sikkerhetsoppdateringer.

Jeg savnet ikke funksjoner som det nye HiLight-varslingslyset, det ripebestandige skjermbelegget eller støtte for Wi-Fi 7. Faktisk foretrakk jeg de matte metallkantene på standardmodellen Pixel 11 fremfor de blanke kantene på Pro-modellen.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Hvorfor betale mer for Pro?

I Norge starter den veiledende prisen for Pixel 11 på 11 990 kroner for modellen med 256 GB lagringsplass, mens versjonen med 512 GB koster 13 490 kroner. Dette er en høyere startpris enn for fjorårets Pixel 10, som ble lansert til 11 290 kroner.

Samtidig har Google doblet lagringskapasiteten i grunnmodellen fra 128 GB til 256 GB, noe som gjør prisøkningen lettere å akseptere. Fjorårets Pixel 10 med 256 GB ble lansert til 12 590 kroner, noe som betyr at prisen for samme lagringskapasitet faktisk har sunket.

Pixel 11 Pro starter på sin side på 14 490 kroner i Norge for modellen med 256 GB lagringsplass. Det er 2 500 kroner mer enn standardmodellen Pixel 11 med samme lagringskapasitet. Pro-modellen er også tilgjengelig med 512 GB til 15 990 kroner og 1 TB til 18 990 kroner.

Det er imidlertid en endring her som kan stilles spørsmålstegn ved. Basismodellen av Pixel 11 Pro har nå 12 GB RAM, sammenlignet med 16 GB i fjorårets modell. Det er nøyaktig samme mengde minne som i standardmodellen Pixel 11.

(Image credit: Future)

Det er ikke slik at 12 GB RAM er utilstrekkelig; min erfaring med begge telefonene viser at det er mer enn nok. Problemet er at Google har fjernet en av spesifikasjonene som tidligere bidro til å rettferdiggjøre den høyere prisen på Pro-modellen, uten å sette ned prisen som kompensasjon. Når den rimeligere Pixel 11 leverer samme ytelse i hverdagen, blir det stadig vanskeligere å forstå hva man egentlig betaler de ekstra 2 500 kronene for.

Det betyr ikke at Pixel 11 Pro mangler fordeler. Det mer avanserte kamerasystemet vil utvilsomt appellere til fotoentusiaster, samtidig som funksjoner som Wi-Fi 7 og HiLight gir noen ekstra muligheter. Hvis slike funksjoner er viktige for deg, er Pro-modellen fortsatt et godt valg. Men etter en måned med standardutgaven av Pixel 11, kan jeg ikke si at jeg på noe tidspunkt har angret på at jeg ikke brukte de ekstra pengene.

Pro-modellene med 512 GB og 1 TB lagringsplass beholder i det minste de 16 GB med RAM som fantes i fjorårets modell, noe som kan gjøre dem attraktive for dem som ønsker litt ekstra ytelsesmargin. Samtidig koster de henholdsvis 15 990 og 18 990 norske kroner, noe som innebærer en betydelig større investering.

For de fleste er imidlertid den rimeligere Pixel 11 det smartere kjøpet. Den leverer samme ytelse i hverdagen og mange av de samme funksjonene som Pixel 11 Pro med 256 GB lagring, samtidig som du sparer 2 500 kroner. Det kan hende oppgraderingen fra Pixel 10 virker relativt lite spennende, men det hindrer den ikke i å være den mest attraktive modellen i Googles nye Pixel-serie.

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