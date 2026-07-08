Google bekrefter lanseringen av Pixel 11 12. august – her er fem ting vi kan vente oss

Google har sendt ut invitasjoner til et arrangement 12. august

Selskapet lover å avduke «neste generasjon av Pixel»

Vi forventer at Pixel 11-serien og Pixel Watch 5 blir avduket – sammen med noen prisøkninger

Nå er det offisielt – Google Pixel 11-serien avdukes 12. august. Google har begynt å sende ut invitasjoner til et arrangement på denne datoen, og lover å vise frem «neste generasjon Pixel».

Presentasjonen starter klokken 00:00 norsk tid natt til 13. august og vil bli holdt i New York. Vi venter imidlertid at den, akkurat som tidligere Pixel-arrangementer, også vil bli sendt direkte på nett.

Men hva vil Google egentlig vise frem? Invitasjonen nevner ingen spesifikke produkter, men basert på alle ryktene og lekkasjene har vi et ganske klart bilde av hva vi kan forvente.

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1. Google Pixel 11

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Det virker åpenbart at Google vil avduke Pixel 11 på arrangementet. Ryktene tyder på at telefonen vil få en ny funksjon kalt Pixel Glow, som kan bestå av fargede lys på baksiden som viser varsler.

Designet forventes ellers å ligne Google Pixel 10, men flere spesifikasjoner ser ut til å bli oppgradert. Lekkasjer peker på en ny Tensor G6-brikke, et nytt 50 MP hovedkamera og et nytt M16 OLED-panel, som kan gi en enda bedre skjerm.

Utover det ser oppgraderingene ut til å være ganske begrensede, selv om vi sannsynligvis vil få se noen nye fargealternativer. Derfor kan Pixel Glow bli årets største nyhet for standardmodellen.