En ny funksjon kalt «Pixel Glow» kan bli det hemmelige våpenet til Google Pixel 11

En referanse til en funksjon kalt «Pixel Glow» er funnet i en Android 17-betaversjon.

Funksjonen vil bruke fargede lys på baksiden av telefonen for å vise varsler.

Det krever sannsynligvis spesiell maskinvare, så det kan bli eksklusivt for Pixel 11.

Det blir vanskeligere og vanskeligere for telefoner å skille seg ut i mengden, men Google kan ha funnet en måte å hjelpe Pixel 11-serien med å skille seg ut fra i hvert fall mye av konkurrentene.

Det hemmelige våpenet kan være noe som kalles «Pixel Glow», som Android Authority fant referanser til da de gravde gjennom den nyeste Android 17-betaen. Nettstedet fant en side (som du kan se nedenfor) som sier at Pixel Glow bruker «subtilt lys og farge på baksiden av enheten din for å varsle deg om viktig aktivitet når den ligger med forsiden ned».

Så det høres ut som funksjonen bruker spesielle fargede lys for å varsle deg om varsler. Mellom linjene er det også mulig at forskjellige farger eller mønstre signaliserer forskjellige typer varsler, slik at du kan se hva slags varsel telefonen din har mottatt uten å plukke den opp.

Du kan allerede bruke funksjonen «Blitsvarsler» for å la kameraet blitse deg når du får et varsel, men Pixel Glow høres ut som den vil være mer avansert enn det.

Kodelinjer funnet av Android Authority antyder også at funksjonen vil fungere med Gemini på en eller annen måte, og nevner også at «enheten må ha maskinvarebelysning», noe som sannsynligvis ekskluderer eksisterende Pixel-telefoner.

En rival til Nothing Phone?

Nøyaktig hvor mye belysning Pixel 11-modellene kan få på baksiden, eller hvor avanserte lysene vil være, gjenstår å se. Vi tviler på at Google vil gå helt til å matche mengden RGB-lys som finnes på noen gamingtelefoner, men Pixel Glow kan kanskje få noen likheter med Glyph-belysningssystemet som finnes på de fleste Nothing-telefoner.

Uansett høres det ut som noe annerledes enn det vi har sett på telefoner fra store konkurrenter som Samsung og Apple. De første reaksjonene på ideen virker stort sett positive, også blant folk på Reddit som skriver ting som «RIP Nothing Phone» og «Dette er kult».

Hvor kul Pixel Glow faktisk er gjenstår å se, men den har definitivt pirret nysgjerrigheten vår.