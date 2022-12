Beste gamingmobiler 2022: Disse er best i test

Included in this guide:

Velkommen til TechRadars guide til de beste gamingmobilene

Beste mobiltelefoner til gaming kan konkurrere med både nettbrett og portable konsoller som Nintendo Switch når det kommer til gaming på farten.

Disse telefonene er ofte store, de har høy skjermoppløsning, høy bildefrekvens, topp ytelse og gjerne også god batterilevetid.

Telefoner som Sony Xperia 1 IV (Åpnes i ny fane) og iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane) lever i stor grad opp til disse kravene og de er dermed med i denne listen, men det finnes også telefoner som er designet spesielt for spilling.

Telefoner som Asus ROG Phone 6 (Åpnes i ny fane) og Black Shark 5 Pro (Åpnes i ny fane) er utviklet med gaming for øye, og de er utstyrt med finesser som skulderknapper, egne gaming-moduser som kan tilpasses, bedre vibrasjon og forbedret kjøling. Flere av disse modellene kan være vanskelige å oppdrive i Norge.

Vi har tatt for oss de fremste modellene nedenfor, rangert fra den beste og nedover, og med smarttelefonene som er spesielt utviklet for gaming i toppen.

Beste mobiltelefoner til gaming 2022: Kort oversikt

De beste mobiltelefonene til gaming 2022:

TESTVINNER: Asus ROG Phone 6D - beste mobiltelefon til gaming Black Shark 5 Pro Asus ROG Phone 5 Nubia Red Magic 7 Black Shark 4 Pro

De beste utradisjonelle gaming-telefonene 2022:

Sony Xperia 1 IV iPhone 14 Pro Max Samsung Galaxy S22 Ultra OnePlus 10T Poco F4 GT

De beste mobiltelefonene til gaming 2022

1. Asus ROG Phone 6D Den ultimate gamingmobilen Spesifikasjoner Lansert: September 2022 Vekt: 247g Mål: 173 x 77 x 10,4 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,78" Oppløsning: 1080 x 2448 Prosessor: MediaTek Dimension 9000+ RAM: 16 GB Lagring: 512 GB Batteri: 6000 mAh Bakre kameraer: 50 MP + 13 MP + 5 MP Frontkamera: 12 MP Grunner til å kjøpe + Flott display + Kraftige høyttalere Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

Asus vet virkelig hvordan man lager gode gaming-mobiler, og det demonstrerer de til fulle med Asus ROG Phone 6D. Designet er nesten identisk med Asus ROG Phone 6, men kjølingen er overlegen, slik at denne modellen aldri vil bli overopphetet i kampens … hete.

MediaTeks prosessorbrikke Dimensity 9000 Plus er virkelig en kraft å regne med. Her samarbeider den utmerket med en 6,78-tommers full HD OLED-skjerm, med en oppdateringsfrekvens på 165 HZ som vil glede gamere inderlig. Høyttalerytelsen er dessuten solid, mens programvaren fra Asus rommer omfattende gamingfunksjoner.

Les vår test av Asus Rog Phone 6D (Åpnes i ny fane)

Black Shark 5 Pro er en kraftpakke som egner seg supert for gaming på farten. (Image credit: Future)

2. Black Shark 5 Pro Gaming for de skyteglade Spesifikasjoner Lansert: April 2022 Vekt: 220 g Mål: 163,9 x 76,5 x 9,5 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,67" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 / 12 / 16 GB Lagringsplass: 256 GB / 512GB Batteri: 4650 mAh Bakre kameraer: 108 MP + 13 MP + 5 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Kraftig ytelse + Innfellbare avtrekkere Grunner til ikke å kjøpe - Svak batterikapasitet - Blir varm

Black Shark 5 Pro byr på fantastisk ytelse til denne prisen, noe som bidrar til at den er en av de beste gaming-mobilene på markedet akkurat nå. Her kan du uten vanskeligheter spille avanserte spill på den høyeste grafikkinnstillingen, takket være Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren og 12 GB RAM.

Noe som bidrar til en god gamingopplevelse, er de utfellbare, fysiske avtrekkerne som kan tildeles funksjoner tilpasset spillet du kjører. Her omgjøres mobilen til en gamingkontroller på et øyeblikk.

Selv om den blir ganske varm og batteriet kunne hatt litt bedre kapasitet, er Black Shark 5 Pro en kraftpakke som egner seg supert for gaming på farten.

Les vår test av Xiaomi Black Shark 5 Pro (Åpnes i ny fane)

Asus ROG Phone 5 er en solid pakke for gamere. (Image credit: Future)

3. Asus ROG Phone 5 Den beste gaming-mobilen som også appellerer til ikke-gamere Spesifikasjoner Lansert: April 2021 Vekt: 238 g Mål: 172,8 x 77,3 x 10,3 mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6,78" Oppløsning: 1080 x 2448 Prosessor: Snapdragon 888 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LAgringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 6000 mAh Bakre kameraer: 64 MP + 13 MP + 5 MP Frontkamera: 24 MP Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Usedvanlig god ytelse + Flott skjerm + Gode høyttalere Grunner til ikke å kjøpe - Ikke teleobjektiv - Stor, tett og tung

Asus ROG Phone 5 er en bemerkelsesverdig gaming-mobil, selv om den er én generasjon eldre enn vår favoritt Asus ROG Phone 6. Blant dens sterkeste sider er en Snapdragon 888-brikke og opptil 16 GB RAM, samt en skjerm med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz og en berøringsresponsrate på 300 Hz. De to sistnevnte er høyere enn på de fleste andre mobiler, og vi opplevde dette som ypperlig egnet til spill.

Asus ROG Phone 5 har dessuten et enormt batteri på 6000 mAh, slik at du kan spille lenger, og med lading på 65 W trenger du ikke å ta lange pauser når du har tømt batteriet.

Her får du dessuten velresponderende skulderknapper, programmerbar RGB-belysning og kompatibilitet med mye gamingorientert tilbehør. Asus ROG Phone 5 er en solid pakke for gamere.

Les vår test av Asus ROG Phone 5 (Åpnes i ny fane)

Det som vil gjøre deg hekta på Nubia Red Magic 7, er utvilsomt skjermen. (Image credit: Basil Kronfli)

4. Nubia Red Magic 7 Gamingmobilen som gir deg mest for pengene Spesifikasjoner Lansert: Februar 2022 Vekt: 215 g Mål: 170,6 x 78,3 x 9,5 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,8" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 / 12 / 16 GB Lagringsplass: 128 / 256 / 512 GB Batteri: 4500 mAh Bakre kameraer: 64 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Flott skjerm + Solid prosessorkraft Grunner til ikke å kjøpe - Svak batterikapasitet - Klumpete design

Nubia Red Magic 7 er ikke akkurat sjenert av seg. Den er vågal og frisk, og litt tung og tykk, men med flotte spesifikasjoner. Den har en stor AMOLED-skjerm på 6,8 tommer med en oppdateringsfrekvens på 165 Hz, noe som gjør at den enkelt håndterer kjapp action.

Med Snapdragon 8 Gen 1-brikken under panseret kan du spille alt du vil av spill. Som mange andre gamingmobiler blir den ganske varm, men viftene sørger for at den fort kjøler seg ned igjen.

Batteriet har nok ikke utholdenhet til en hel dag med gaming, men den raske ladingen på 65 W sikrer at du fort kommer deg tilbake på hesten igjen. Men det som vil gjøre deg hekta på Nubia Red Magic 7, er utvilsomt skjermen.

Les vår test av Nubia Red Magic 7 (Åpnes i ny fane)

5. Black Shark 4 Pro Gamingmobilen med best batterikapasitet Spesifikasjoner Lansert: Mars 2021 Vekt: 220 g Mål: 163,8 x 76,4 x 9,9 mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6,67" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 888 5G RAM: 8 / 12 / 16 GB Lagringsplass: 128 / 256 / 512 GB Batteri: 4500 mAh Bakre kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP Frontkamera: 20 MP Grunner til å kjøpe + Egne gamingegenskaper + God batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Klumpete - Middelmådig kamera

Black Shark 4 Pro er tung og klumpete, men likevel lett å bli glad i. Som andre Black Shark-mobiler har den gaming-avtrekkere som spretter ut og som kan stilles inn til å gjøre det du ønsker.

Denne mobilen har en AMOLED-skjerm på 6,67 tommer, og egner seg godt for deg som vil at spillene skal gnistre. Med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz er spillende alltid silkemyke, mens Snapdragon 888-prosessoren holder hjulene i gang.

Med en dedikert gaming-app ved navn Shark Space rundes det hele av på en fin måte, slik at du kan konsentrere deg om selve spillingen. Den holder det til og med gående en hel dag før den må lades opp igjen.

Les vår test av Black Shark 4 Pro

Utradisjonelle gaming-telefoner

De beste smarttelefonene til gaming ovenfor er stort sett spesifikt utviklet til dette formålet. Derfor er det nærmest umulig å konkurrere med dem. Men det finnes også flere «vanlige» mobiltelefoner som kan utfordre dem. På listen nedenfor finner du flere «vanlige» mobiler som er kraftige nok til at du kan bruke dem til gaming.

Flere av disse modellene vil du også finne i vår generelle oversikt over de beste mobiltelefonene, ettersom de har spesifikasjoner av høy klasse.

Sony Xperia 1 IV er en gamingmobil som ikke er en gamingmobil. (Image credit: Future)

1. Sony Xperia 1 IV Sonys beste mobil for øyeblikket Spesifikasjoner Lansert: Juni 2022 Vekt: 185 g Mål: 165 x 71 x 8,2 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,5" Oppløsning: 1644 x 3840 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB Lagringsplass: 256 GB / 512 GB Batteri: 5000 mAh Bakre kameraer: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 0,3 MP Frontkamera: 12 MP specifications Colour Sort, Rød Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kontinuerlig optisk zoom + Kan gjøre opptak i 4K 120 fps Grunner til ikke å kjøpe - Humørsyk fingeravtrykksleser - Veldig dyr

Sony Xperia 1 IV er en gamingmobil som ikke er en gamingmobil. Med dette mener vi at selv om den ikke markedsføres som en mobiltelefon til gaming, kan du bruke en ekstra kjøleribbe som tilbehør – noe som bare kan være utvikler for gamere.

Den har også egenskaper som styrker strømming av spill, samt en kraftig Snapdragon 8 Gen 1-brikke og en utrolig hvass 4K-skjerm. Dermed får du all den ytelsen og skjermkvaliteten du trenger til gaming.

Dette er en gamingmobil som er forkledd som en vanlig mobiltelefon, og den fungerer dessuten ypperlig til fotografi, ettersom den kan skilte med glimrende kameraer.

Som vanlig fra Sony får du også god batterikapasitet fra et batteri på 5000 mAh, slik at den klarer seg godt gjennom langvarige spilløkter.

Les vår test av Sony Xperia 1 IV (Åpnes i ny fane)

Med prosessorbrikken A16 Bionic har Apple iPhone 14 Pro Max solid kraft til gaming. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

2. iPhone 14 Pro Max Apples beste iPhone Spesifikasjoner Vekt: 240 g Mål: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm OS: iOS 16 Skjermstørrelse: 6,7" Oppløsning: 1290 x 2796 Prosessor: A16 Bionic RAM: 6 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batteri: 4323 mAh Bakre kameraer: 48 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 12 MP specifications Storage Size 512GB Screen Type OLED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bold new camera upgrades + Excellent battery life Grunner til ikke å kjøpe - Longevity can vary wildly - 3x zoom is now lagging behind the market

iPhone 14 Pro Max er en av de aller beste konvensjonelle mobiltelefonene til gaming. Selv om den mangler gaming-spesifikke egenskaper som fysiske avtrekkere, har den noe ingen av de dedikerte gamingmodellene har adgang til, nemlig prosessorbrikken A16 Bionic.

Ytelsestester forteller oss at den er kraftigere en alt Qualcomm, Samsung og MediaTek har kommet med, så når det gjelder den rene kraften er iPhone 14 Pro Max på topp. Denne kraften kan gi bedre grafikk og oppdateringsfrekvens,

Det er også flere spill som vil bli optimalisert for denne mobiltelefonen enn for mange av Android-konkurrentene, ettersom den er så populær. Tenk også på den enorme mengden spill som er tilgjengelige via App Store og abonnementstjenesten Apple Arcade, og du har en vinner på gamingfronten.

Den 6,7-tommers skjermen med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz er stor og av høy kvalitet, slik at spillene vil ta seg godt ut her. Batteritiden er bedre enn for de fleste mobiler som ikke er laget spesielt til gaming, så du må ikke lade den så ofte.

Les vår test av iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane)

Samsung Galaxy S22 Ultra er en moden og profesjonell mobiltelefon som tilfeldigvis også er glimrende på å kjøre spill. (Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy S22 Ultra Super kameraer, god til gaming Spesifikasjoner Lansert: Februar 2022 Vekt: 228 g Mål: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm OS: Android 12 Skjermformat: 6,8" Oppløsning: 1440 x 3088 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batteri: 5000 mAh Bakre kameraer: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP Frontkamera: 40 MP specifications Storage Size 128GB - 512GB Colour Sort Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftig ytelse + Nydelig skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Batterikapasiteten kunne ha vært bedre

Samsung Galaxy S22 Ultra er nesten den aller beste gamingmobilen på Android-plattformen for deg som vil ha alle fordelene ved en vanlig mobiltelefon. Den har en nydelig 6,8-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz, avhengig av situasjonen. Takket være den suverene lysstyrke, fungerer den også ypperlig i direkte sollys.

Ellers får du kraftige kameraer med funksjoner som blant annet 100x Space Zoom, men høydepunktet for en gamer er likevel prosessorbrikken Qualcomm Snapdragon 8 Gen, som kan håndtere spill helt problemfritt.

En så stor telefon burde hatt bedre batterikapasitet, men ellers er dette en moden og profesjonell mobiltelefon som tilfeldigvis også er glimrende på å kjøre spill.

Les vår test av Samsung Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane)

OnePlus 10T er en av de raskeste mobilene på markedet. (Image credit: Future)

4. OnePlus 10T En flaggskipdödare til gaming Spesifikasjoner Lansert: August 2022 Vekt: 204 g Mål: 163 x 75,4 x 8,8 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,7" Oppløsning: 1080 x 2412 Prosessor: Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8 / 12 / 16 GB Lagringsplass: 128 / 256 GB Batteri: 4800 mAh Bakre kameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Superrask prosessor + Superrask lading Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så gode kameraer som OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T gjør bruk av Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, som i skrivende stund er den raskeste Qualcomm-prosessoren. Dermed er dette en av de raskeste mobilene på markedet. Bare det skulle gi gamere de egenskapene de trenger, men denne telefonen har langt mer å fare med, inkludert rask opplading som får deg kjapt tilbake i spillet igjen.

Skjermen har en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz, noe som gjør den egnet for spill med høyt tempo. OnePlus selger dessuten et etui som er spesielt designet for at mobilen skal avgi varme, noe som passer godt ved langvarige gaming-økter.

Les vår test av OnePlus 10T (Åpnes i ny fane)

Poco F4 GT har en 6,67-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. (Image credit: Future)

5. Poco F4 GT Smart tilnærming til gaming Spesifikasjoner Lansert: April 2022 Vekt: 210 g Mål: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,67" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 / 12 GB Lagringsplass: 128 / 256 GB Batteri: 4700 mAh Bakre kameraer: 64 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 20 MP Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flotte gaming-avtrekkere + 120 W lading Grunner til ikke å kjøpe - Dårlig kamera - Ingen vannbestandighet

Poco F4 GT er en utmerket mobiltelefon som tilfeldigvis også egner seg utmerket til gaming. Den har to innebygde avtrekkere som holdes på plass av en magnetisk lås, slik at du kan bestemme når du vil ha tilgang til dem.

Blant de gode gaming-egenskapene er også en 6,67-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz – som egner seg for smidig spilling.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren kjører som ventet, og batteriet holder det gående en hel dag. Her hjelper det ekstra med god hurtiglading. Men du kan ikke vente deg altfor gode resultater fra kameraene.

Les vår test av Poco F4 GT (Åpnes i ny fane)