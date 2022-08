OnePlus 10T er et smått snodig tilskudd i 10-serien – den lader raskere og har en mer avansert prosessor, men et mindre attraktivt design, dårligere kameraer og svakere batteritid. Den koster omtrent det samme også, på tross av at den føles ut som et budsjettalternativ.

OnePlus har tradisjonelt brukt T-suffikset i forbindelse med å tilby rimeligere alternativer kontra de vanlig nummererte telefonene i seriene sine (som for eksempel med OnePlus 8T); eller noe forbedrede utgaver varianter som har dratt nytte av månedene med teknologisk utvikling mellom hovedutgavene (som med OnePlus 7T.)



OnePlus 10T er et eksempel på det førstnevnte – den er rimeligere enn forgjengeren, og selv om den har et par forbedringer er den likevel svakere på en del områder.



Den er, til dels, en noe mer avansert variant av OnePlus 10 Pro, som ble lansert tidlig i 2022. Den har ekstremt rask lading, med en effekt på 150 watt, en nyere prosessor i Snapdragon 8 Plus Gen 1, samt nyere programvare. OnePlus har understreket at 10T har et mantra, og det er hastighet.

Telefonen er som ovennevnt ikke bedre på alle områder. Kameraene er simpelthen ikke like gode som i forgjengeren, batteritiden er ikke på langt nær like lang og fingeravtrykkleseren – etter vår anekdotiske erfaring – er ikke like pålitelig. I tillegg har ikke 10T en avrundet skjerm, slik som 10 Pro har.



10T er ikke så mye billigere enn 10 Pro heller, og da snakker vi om anbefalt utsalgspris. OnePlus 10 Pro har tross alt allerede begynt å falle i pris.



Vi jobber fortsatt med en fullstendig test av OnePlus 10T, men i mellomtiden kan du lese videre og få med deg vårt førsteinntrykk.

OnePlus 10T: lanseringsdato og pris

OnePlus 10T-varianten med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass koster 649 amerikanske dollar (foreløpig pris i Norge er 7 890 kroner) – det finnes for øvrig også en modell med 12 GB RAM i India – mens 16 GB/256 GB-versjonen koster 749 dollar. Siden du allerede har lest introduksjonen, vet du allerede at dette i praksis betyr at OnePlus 10 Pro bare såvidt er dyrere (hvis du kjøper den til anbefalt utsalgspris.)



Det er derfor tydelig at OnePlus posisjonerer 10T som en hakket rimeligere variant av det eldre flaggskipet – hvis de hadde droppet T-en ville navnet ha vært perfekt.



Telefonen ble lansert den 3. august, men vil ikke være å finne i butikkene før den 25. august i Europa og den 29. september i USA.

OnePlus 10T: design og skjerm

Familielikheten mellom OnePlus 10T og 10 Pro er mest synlig i selve designet på chassiset – de ligner ganske så mye, rent visuelt.



OnePlus 10T har samme firkantede kamerahump, den samme elegante baksiden i glass, og selvfølgelig også den samme store OnePlus-logoen. Hvis du tar en nærmere titt vil dog en del forskjeller tre frem.

En forandring som antakeligvis vil irritere en del OnePlus-fans er at selskapet her har valgt å hoppe bukk over varsel-innstilling-knappen på siden. Den lille slideren som lot deg hoppe mellom stille-modus, vibrering og full lydmodus. En funksjon som lenge har vært et slags varemerke i disse enhetene.



Man får også en innebygget fingeravtrykkleser i skjermen, men etter vår erfaring er denne til tider overraskende lite samarbeidsvillig – det tok ofte flere forsøk for å låse opp enheten.



En annen forandring som enkelte vil reagere på er at man her får servert en skjerm med flate skjermkanter istedenfor avrundede. Dette betyr at telefonen ikke er like komfortabel å holde i hånden. Til slutt kan vi nevne at frontkameraet har blitt flyttet fra øverst i venstre hjørne til øverst midt i, men det er i praksis ikke en spesielt kontroversiell forandring.

Skjermen er på 6,7 tommer, med en oppløsning på såkalt FHD+, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og støtte for HDR10+ – man kan alltid stole på OnePlus når det gjelder skjermen. Selskapet har for vane å bruke svært habile paneler i sine telefoner.



Skjermens enorme størrelse kan dog gjøre telefonen irriterende i bruk for folk med små hender – selv med gjennomsnittlige hender måtte vi bruke begge to for å bruke denne telefonen.

OnePlus 10T: kamera og batteritid

Av alle nedgraderingene kontra OnePlus 10 Pro er det forandringene i 10T-kameraene som er mest skuffende.



Hovedkameraet på 50 MP tar i bruk Sony IMX766. Vi har tidligere skrytt av denne sensoren, siden den ofte er svært kjekk å ha i dunkel belysning. Skrytet pleier imidlertid å komme i forbindelse med at Sony-brikken gjerne sitter i budsjettmodeller. Det tilhører sjeldenhetene at den dukker opp i telefoner til denne prisen.



50 MP-sensoren får følge av en ultravidvinkel-variant på 8 MP og en makrosensor på 2 MP. Førstnevnte fungerer helt greit, mens sistnevnte i praksis er ubrukelig. Vi har vært borti telefoner til halve prisen som har nøyaktig samme knippe kameraer (Realme 9 Pro+, for eksempel, laget av OnePlus' søstermerke), så det er noe skuffende å se at en såpass dyr telefon blir lansert med disse sensorene.

For å ta OnePlus litt i forsvar her, så kan vi gjenta at selskapet i denne modellen har valgt å fokusere på hastighet, og at kameraene strengt tatt ikke er en del av dette fokuset. Vi ble med andre ord advart. Det må også sies at kameraene fungerer helt greit – men ikke mer enn det. Bildene de produserer er ganske så fargemettet, noen ganger litt i overkant, men de passer fint til sosiale medier, så lenge lyssettingen er god.

Mangelen på zoom-linse er skuffende, særlig med tanke på at vi fikk begrensede optiske zoom-muligheter også i 10 Pro. Uten noen telefotolinse må man ta til takke med digital zoom for å komme seg nærmere innpå, og den går ikke lenger enn til 10x. Ingen utfordring for telefoner som Samsung Galaxy S22 (til en lignende pris), med 30x zoom, for eksempel.



Noen av Hasselblad-modusene har forsvunnet, først og fremst siden dette er den første nummererte OnePlus-telefonen på en stund som ikke har hatt noe stort fokus på samarbeidet med det svenske kameramerket. Modusene det er snakk om var uansett temmelig smale, så dette er ikke noe stort aber.

Samtidig må det sies at dette ikke er noen kameratelefon, så det lønner seg å ha dette i mente, om man er av typen som tar mange bilder med mobilen.



Når selskaper lager smarttelefoner må de ofte velge mellom batterikapasitet og rask lading – desto større batteriet er, desto mindre plass vil det være igjen til ladeelektronikken. Med 10T har OnePlus helt klart bestemt seg for at rask lading er viktigst.



OnePlus 10T har en ladeeffekt på 150 watt, noe som fører til en ladehastighet som knapt noen andre telefoner har akkurat nå. Ifølge OnePlus' estimater, om man lader i denne hastigheten, vil telefonen gå fra 0 til 100 prosent på bare 19 minutter. Det er, mildt sagt, raskt. I tilfelle du skal på ferie, og får lyst på en 10T, så bør det også nevnes at ladeeffekten er noe lavere i USA (125 watt.)

Hvorfor velger vi å stole på estimatene til OnePlus istedenfor å teste selv? Vel, den aller raskeste ladeeffekten må slås på via en programvareoppdatering som ikke ennå hadde blitt lansert da vi testet telefonen. Mer inngående informasjon om ladingen får du i vår fullstendige test. Det er verdt å merke seg at denne telefonen kun har en ladeeffekt på 80 watt som standard – du må slå på 150 watt i innstillinger. Dette siden den raskeste ladehastigheten kan få innvirkninger på levetiden til batteriet.



På offerets alter denne gangen ligger dermed batteritiden. Den raske ladehastigheten har blitt betalt med en kapasitet på 4 800 mAh, faktisk et ganske stort batteri, men av en eller annen grunn sliter telefonen med å holde på strømmen.

Ved gjennomsnittlig bruk opplevde vi at telefonen var mer eller mindre død ved sengetid – og det er ikke noe særlig for brukere som er nervøse for å gå tom for strøm. Har du for vane å bruke telefonen din mye i løpet av dagen bør du antakeligvis vurdere å ha med deg laderen.

OnePlus 10T: ytelse og spesifikasjoner

OnePlus 10T er en svært kraftig telefon, takket være Snapdragon 8 Plus Gen 1-prosessoren. Toppmodellen i Android-verdenen er til og med kraftigere enn brikken man finner i OnePlus 10 Pro, nemlig Snapdragon 8 Gen 1.



Sammen med Qualcomm-silisiumet finner vi, som ovennevnt, enten 8, 12 eller 16 GB RAM. OnePlus sier at toppmodellen (med mest RAM), støtter 30 apper kjørende samtidig. Det er for så vidt et imponerende tall, men vi klarer ikke helt å se for oss en situasjon hvor noe slikt vil være nødvendig. Det er nærliggende å tro at du bør avveie lagringsplass og RAM opp mot pris for å finne modellen som passer best for deg – og kanskje fokusere litt mer på lagringsplass enn RAM.

På grunn av prosessoren fungerer telefonen helt flott til gaming. Den har nok ytelse til at du kan skru alle innstillinger helt til topps. Den store skjermen gjør også at spill som «Apex Legends» og «PUBG» tar seg godt ut.



Operativsystemet som brukes er OxygenOS, OnePlus' egen variant av Android, som har et par ekstra funksjoner, som for eksempel Zen Mode, en modus som hjelper deg med å redusere distraksjoner; samt et dashbord man får tilgang til ved å sveipe ned, med noen ekstrafunksjoner.



OnePlus lover også at OxygenOS 13, basert på det kommende Google-operativsystemet Android 13, vil være tilgjengelig mot slutten av 2022, og at man her vil få en del oppgraderinger i funksjoner og design. Det nye OS-et skal komme først til 10 Pro, men 10T skal ikke ligge langt bak.

Et irriterende programvareproblem her er at OxygenOS helt tydelig er laget med tanke på at telefonene skal ha en varsel-knapp på siden for å forandre status, og det er ikke like enkelt å gjøre dette via programvaren som det er i andre telefoner. Du må trekke frem volummenyen, og istedenfor å trykke på samme knapp som i nær sagt alle telefoner (rett over volumdelen), så må man lengre ned for å finne riktig innstilling. Vi brukte faktisk litt tid på å finne det.

Foreløpig konklusjon

Vi kan ikke annet gjøre enn å være ærlige og si at vi ble litt skuffet av OnePlus 10T. Joda, spesifikasjonene inneholder en del oppgraderinger, men det meste som vil få innvirkninger på brukeropplevelsen ser ut til å ha fått hardest medfart av sparekniven.



På tross av at telefonen har en prosessor som produserer bedre skårer i ytelsestester, føles Plus-versjonen av Snapdragon-brikken (brukt i 10 Pro= ganske så identisk ut som forgjengeren i daglig bruk. Det samme kan sies om ladingen. På tross av at en ladeeffekt på 150 watt åpenbart er raskere en 10 Pro sine 80 watt, på papiret, så er det i praksis likevel bare snakk om en forskjell på 10 minutter fra null til hundre. Du skal være i en ganske prekær situasjon om dette er en avgjørende mengde tid i en ladesituasjon. De fleste av oss lar tross alt telefonen være i laderen i flerfoldige timer på natten.

Nedgraderingene, i form av dårligere kameraer, flat skjerm og dårligere batteritid, har langt mer innvirkning på hvordan du bruker telefonen – og i praksis betyr det at OnePlus 10T fremstår som en dårlig imitasjon av OnePlus 10 Pro.



Vi er ikke ferdige med den fullstendige testen av OnePlus 10T riktig ennå, så det er mulig den vokser på oss i dagene som kommer, men akkurat nå kan vi ikke annet gjøre enn å anbefale 10 Pro over 10T.