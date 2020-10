Test: OnePlus 8T

Oppgraderingene fra forgjengeren er ikke så mange, men OnePlus 8T er likevel et glimrende valg for deg som vil ha en telefon som gir deg premium-følelsen og som er full at imponerende finesser, men som synes de dyreste toppmodellene blir for stive i prisen. Her får du en glimrende skjerm, ekstremt rask lading og et godt kamera, og i tillegg er det et stort pluss at prisen er lavere enn for forrige modell.

Kort oppsummert

T-modellene til OnePlus er vanligvis bare mindre oppgraderinger av forrige modell, og det er også tilfelle med OnePlus 8T.

Her får du samme prosessor og ellers mye av den samme innmaten, men det er likevel noen nyvinninger på plass som er verdt å nevne.

Skjermen har blitt oppgradert til 120 Hz fra 90, noe som ikke utgjør en enorm forskjell i praksis, men alt beveger seg i hvert fall veldig glatt, og den er også veldig lyssterk og fargerik. Ikke minst har den fortsatt en svært god fingeravtrykkleser innebygget.

På designsiden er det først og fremst plasseringen av kameraene som er endret, og vi opplever at den nye løsningen har mistet litt av særpreget til OnePlus og minner mye om løsningene til Huawei, Apple og Google Pixel, uten at det er noe stort problem.

Batterikapasiteten er god, men viktigere er det at OnePlus 8T har fått ny ladeteknologi som leverer 65 W, noe som er en økning fra 30 W i forrige modell. Dermed går lading så fort at kapasiteten rett og slitt blir mindre viktig, fordi du bare trenger noen få minutters tilgang til en stikkontakt for å ha nok strøm til mange timers bruk. Dessverre må du klare deg uten trådløs lading.

Kameraet er på sin side fortsatt ikke det beste på markedet, men for de fleste vil det være mer enn bra nok. Du får godt med funksjoner og god ytelse under de fleste forhold, og det eneste noen kanskje vil savne er et dedikert telefotoobjektiv.

Det er ingen av disse forbedringene som i seg selv er grunn nok til å oppgradere fra OnePlus 8, men det er også verdt å få med i beregningen at prisen er lavere enn for forgjengeren. Dermed har OnePlus 8T blitt et enda bedre kjøp for dem som skal oppgradere fra en eldre modell, og den er en utfordrer å regne med i markedet for rimelige toppmodeller.

OnePlus 8T: Lanseringsdato og pris

OnePlus 8T skal blir tilgjengelig i Norge fra 8. november, og de to variantene med 8 GB RAM / 128 GB lagring og 12 GB RAM / 256 GB lagring koster henholdsvis 6799 og 7799 kroner.

Den rimeligste varianten kommer for øvrig i de to fargene Aquamarine Green og Lunar Silver, mens den dyrere utgaven kun kommer i Aquamarine Green.

Det er verdt å merke seg at prisene på den nye telefonen er betydelig lavere enn for forgjengeren OnePlus 8 fra tidligere i år. 128 GB-utgaven av sistnevnte kostet hele 8490 da den kom, mens 256 GB-utgaven lå på hele 9490 kr.

Design

Det første som slår oss når vi ser nærmere på designet til OnePlus 8T er at det er ganske konvensjonelt, og det er lite som skiller den fra andre modeller på markedet.

Den har Gorilla Glass på baksiden, en ramme i metall og en skjerm som dekker hele fronten. Det er heller ikke noe å utsette på premium-følelsen.

Kamera-"klumpen" på baksiden er endret fra OnePlus 8, og den minner nå ganske mye om den vi finner på for eksempel Huawei P40 Pro. Det er ingenting galt med det, men det bidrar til at telefonen ser mer konvensjonell ut. Ifølge OnePlus er det gjort for å gi plass til en ny kjøleløsning.

Selv om OnePlus 8T er mindre enn OnePlus' største modell OnePlus 8 Pro, blir det ikke riktig å kalle den liten. Er du opptatt av at det skal være komfortabelt å bruke telefonen din med én hånd, så er nok ikke denne noe for deg. Vi opplevde den imidlertid som komfortabel å bruke med to hender.

Av knapper finner vi volumjustering på venstre side, mens opplåsingsknappen og den unike (i Android-sammenheng) bryteren som lar deg skru av ringing sitter på høyre side.

Ellers har OnePlus 8T fingeravtrykkleser i skjermen, og denne fungerer like godt som på tidligere OnePlus-modeller. Den låser opp telefonen raskt og enkelt, og kombinert med ansiktsgjenkjenning blir det mulig å låse opp telefonen i alle slags sammenhenger uten problemer.

Telefonen kommer som nevnt i en grønn og en sølvgrå variant, og vi må nok si at vi foretrekker den sølvgrå utgaven. Samtidig er sistnevnte kun tilgjengelig med 8 GB RAM og 128 GB lagring, så hvis du vil ha mer lagringsplass og RAM så er den grønne fargen det eneste valget.

Skjerm

OnePlus 8T er utstyrt med en 6,55 tommer stor skjerm, med svært smale skjermkanter som sikrer at du får mest mulig skjerm i forhold til telefonstørrelsen.

Skjermoppløsningen er på 2400 x 1080 punkter, noe som betyr at den kan regnes som en strekt Full HD-skjerm. Vi opplever at dette absolutt er høy nok oppløsning til å få glede av film og annen innhold, og fargene ser også veldig flotte ut.

Det mest imponerende med skjermen er nok likevel oppdateringsfrekvensen på 120 Hz, som altså er dobbelt så høy som den man finner på de fleste telefoner i denne prisklassen og også høyere enn mange toppmodeller som har skjermer på 90 Hz. Den økte oppdateringsfrekvensen gir jevnere bevegelser når du blar deg gjennom nettsider og spiller spill, men det skal sies at forskjellen på 120 og 90 Hz er betydelig mindre enn forskjellen på 90 og 60 Hz i praksis. Dermed kunne det vært en fordel om man kunne valgt mellom 120 og 90 Hz i innstillingene for å spare batteri, men det er dessverre bare mulig å velge mellom 120 og 60 Hz. Uansett ser det i hvert fall bra ut, og som vi kommer tilbake til så er ikke batterilevetiden noe stort problem uansett.

Lysstyrken til AMOLED-skjermen er den samme som i OnePlus 8 med 1100 nits, og dette er mer enn nok til å bruke skjermen i direkte sollys.

I likhet med OnePlus 8 har også 8T selfie-kameraet plassert i venstre hjørne, og selv om vi hadde foretrukket en annen løsning så er i hvert fall kamerahullet veldig diskret og lite plagsomt.

Kamera

OnePlus 8T har et godt sett av kameraer som leverer gode bilder i de fleste scenarioer, og alle de fire kameraene på baksiden bidrar med hver sine styrker. Hovedkameraet på 48 MP har en blenderåpning på f/1.7, og den er utstyrt med både optisk og elektronisk bildestabilisering.

Utover det får du et ultravidvinkelobjektiv på 16 MP f/2.2, et makroobjektiv på 5 MP og en monokrom sensor på 2 MP som vi kommer tilbake til.

(Image credit: Truls Steinung)

Testingen vår viser at hovedkameraet leverer ekstremt gode bilder i godt lys. Fokuseringen går fort og det gjør det enkelt å fange bildene du er ute etter. Bildene vi tok ble svært virkelighetsnære, og med naturlige farger og kontrast.

Kameraet strevde litt mer i svakt lys, men detaljene var likevel gode og det fanget også nok farger. Du får ikke et dedikert telefotoobjektiv, slik du finner i mange andre toppmodeller, men vi opplevde at den digitale zoom-funksjonen fungerte greit til situasjonene der vi trengte den.

Bilde 1 av 5 Et ultravidvinkelbilde (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 Bilde tatt med hovedkameraet til OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 3x zoom med hovedkameraet (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 5x zoom med hovedkameraet (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 10x zoom med hovedkameraet. (Image credit: TechRadar)

Kameraet kan zoome opptil 10 ganger, men kvaliteten faller ikke overraskende dramatisk. Du får også et makrokamera som gjorde en god jobb med å ta nærbilder, men det er ikke merkbart bedre enn det du finner de de fleste andre Android-telefoner.

Monokromsensoren på 2 MP jobber sammen med hovedkameraet, og fordelen med dette er at den kan samle mer lys fordi hver eneste piksel fanger hele spekteret av lys fremfor kun en farge. Deretter kombineres signalet fra denne sensoren med hovedkameraet. I tillegg kan monokromsensoren også brukes til å ta sort-hvitt-bilder.

Bilde 1 av 3 Bilde tatt med monokronsensoren til OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 Bilde tatt med hovedkameraet til OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Bilde tatt med hovedkameraet til OnePlus 8T, og deretter prosessert med sort-hvitt-filter. (Image credit: TechRadar)

Du kan filme i 4K video med enten 30 eller 60 bilder i sekundet, mens super-saktefilm opptil 720p og timelapse også er tilgjengelig. Den optiske bildestabiliseringen gjør en god jobb med å stabilisere videoopptak, og den er merkbart bedre enn mange andre i samme prisklasse.

I front sitter det et selfie-kamera på 16 MP, og dette fungerer mer enn godt nok til både videosamtaler og selfie-bilder.

Kamera-bilder

Bilde 1 av 5 Denne knallrøde postkassen kommer godt frem i dette bildet. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 Tatt med hovedkameraet til OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 Tatt med vidvinkelkameraet til OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 Tatt med 3x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 Bilde tatt med makrokameraet til OnePlus 8T (Image credit: TechRadar)

Spesifikasjoner og ytelse

OnePlus 8T er utstyrt med toppbrikken Qualcomm Snapdragon 865, altså den samme prosessoren som satt i både OnePlus 8 og 8 Pro i tillegg til mange andre toppmodeller. Den eneste prosessoren som slår denne er Snapdragon 865 Plus, som er bedre optimalisert for spilling.

Vår testmodell er utstyrt med 12 GB RAM, og vi opplever at den leverer glimrende ytelse til både daglige gjøremål og spilling. Vi opplevde aldri noen merkbar hakking ved navigering i brukergrensesnittet, og apper laster imponerende fort.

Vi har ikke testet 8 GB-utgaven, men det er ingen grunn til å tro at den vil levere noe dårligere. 8 GB er tross alt helt vanlig i dagens toppmodeller, og det pleier ikke å by på problemer. Sammen med mindre RAM får du imidlertid også mindre lagringsplass, og det kan jo være et problem for enkelt avhengig av bruksmønster. Her er det også verdt å huske på at OnePlus 8T som alle andre OnePlus-telefoner ikke har SD-kortleser, så hvis du vet du trenger mye plass så kan det være lurt å gå for den største utgaven.

Akkurat som OnePlus 8-modellene har også OnePlus 8T 5G-støtte, og du er dermed klar for å utnytte det nye mobilnettet når det blir tilgjengelig der du bor. 5G har begynt å dukke opp rundt om i de store byene, nå seneste i Oslo for Telia-kunder, så det er bare et tidsspørsmål før det blir mer allment utbredt. Om du faktisk har nytte av 5G i praksis er jo en annen sak, og inntil videre er sannsynligvis svaret nei for de fleste, men det skader jo ikke å være fremtidssikret.

En positiv ting med OnePlus 8T er at den kjører Android 11 rett ut av esken, noe den er først ute med utover Googles egne Pixel-telefoner. Som med alle OnePlus-telefoner er den også utstyrt med deres eget OxygenOS-grensesnitt over Android, og det gir den et unikt utseende vi liker godt.

Batterilevetid

OnePlus 8T er utstyrt med et batteri på 4500 mAh, noe som er mer enn 4300 mAh-batteriet i OnePlus 8, og forbedringen er merkbar. Den har ingen problemer med å holde det gående gjennom en hel dag med normal til tung bruk, og vi hadde ofte 10 til 20 prosent igjen ved leggetid.

En mangel ved OnePlus 8T er at den ikke har trådløs lading, men til gjengjeld er den utstyrt med en oppdatert utgave av OnePlus' hurtigladingsteknologi som har fått navnet WarpCharge 65. Som navnet antyder er det altså snakk om 65 W lading, noe som er en dobling av effekten fra OnePlus 8 og 8 Pro.

Ikke overraskende gjør det at ladingen går ekstremt fort, og vi overdriver ikke når vi sier at du kan sitte og se på at batteriprosenten tikker oppover med bare sekunders mellomrom mens den lader. Lading fra 0 til 60 går faktisk så fort som på et drøyt kvarter, mens resten av veien til 100 som vanlig går litt saktere. (OnePlus lover 0 til 100 på 39 minutter, og det stemmer ganske godt med virkeligheten).

Bør jeg kjøpe OnePlus 8T?

Kjøp den hvis …

... du liker designet og grensesnittet til OnePlus OnePlus-telefoner har en distinkt stil når det kommer til grensesnitt og fargevalg, og den er tilstede også her. Selve telefondesignet mangler kanskje litt særpreg denne gangen, men den føles absolutt som en OnePlus-telefon.

... du vil ha en glimrende skjerm Oppløsningen er "bare" bred HD, men OnePlus 8T har uansett en skjerm som ser flott ut takket være oppdateringsfrekvensen på 120 Hz og høy lysstyrke. Den er blant de bedre skjermene på markedet, og en fryd å bruke.

... du vil ha rask lading Batterilevetiden til OnePlus 8T er god, men det er først og fremst ladehastigheten som imponerer. Når det går så fort å fylle opp batteriet så blir det litt mindre viktig å ha enorm kapasitet.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en rimelig telefon OnePlus-telefoner er ikke så rimelige som de var da selskapet startet opp, men prisen er lavere enn for forgjengeren, og det er jo et lyspunkt.

... du vil ha trådløs lading OnePlus' toppmodell OnePlus 8 Pro har trådløs lading, men selskapet har valgt å utelate dette fra de rimeligere modellene. Det er ikke en livsviktig funksjon og den raske ladingen veier i stor grad opp, men hvis du absolutt ha trådløs lading så er ikke OnePlus 8T for deg.

... du vil ha det beste kameraet på markedet OnePlus 8T har et godt kamera, men du får ikke markedsledende teknologi på nivå med den som sitter i Samsung Galaxy S20 eller Huawei P40 Pro.

Først testet: oktober 2020