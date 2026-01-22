OnePlus sier at ryktene om selskapets undergang er «falske» og «grunnløse» – og vi er glade for å høre det

Nye rapporter hevder at OnePlus er i ferd med å bli utfaset

Disse rapportene har nå blitt avvist av OnePlus India-sjefen

Oppo overtok OnePlus-merket i 2021

Teknologiverdenen ble rystet i går av en rapport fra Android Headlines som hevdet at OnePlus er i ferd med å bli «avviklet» av morselskapet Oppo – men nå har det kommet en offisiell uttalelse som sier at ryktene er sterkt overdrevne.

Robin Liu, administrerende direktør i OnePlus i India, uttalte på sosiale medier (via Android Authority) at selskapet er «business as usual og vil fortsette å være det». Han beskrev rapportene om at OnePlus skulle legge ned som «falske» og «grunnløse».

Her hos TechRadar er vi veldig glade for å høre det. Vi har fulgt OnePlus siden merket lanserte sin aller første telefon i 2014, og ga nylig full pott til OnePlus 15 – som ble lansert i fjor og topper listen vår over de beste Android-telefonene.

Som du kanskje husker, fusjonerte Oppo og OnePlus i 2021, der OnePlus ble et undermerke. Siden den gang har vi sett klare likheter mellom telefoner fra Oppo og OnePlus (og til og med Realme, som Oppo også eier), men OnePlus-enhetene har fortsatt å være tydelig selvstendige produkter.

Enkelte spørsmål gjenstår

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations. We’re operating as usual and will continue to do so.Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3XsJanuary 21, 2026

Den opprinnelige rapporten fra Android Headlines pekte på flere tegn på at OnePlus’ virksomhet var i tilbakegang, inkludert lave globale leveranser og kutt i markedsføring utenfor Kina.

Ifølge analytikere falt OnePlus’ salg til rundt 13–14 millioner telefoner i 2024, ned fra 17 millioner året før. Samtidig økte Oppos salg i samme periode, noe noen mener kan være en grunn til å legge ned OnePlus’ virksomhet.

Det er fortsatt en viss usikkerhet om OnePlus’ fremtid utenfor Kina og India. For eksempel mangler merket partnerskap med operatører i USA, og tidligere rapporter har indikert at både OnePlus Open 2 og OnePlus 15s kan ha blitt skrotet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Forhåpentligvis vil OnePlus fortsette å operere globalt og gi sårt tiltrengt konkurranse til Apple, Samsung og Google. Deres nyeste flaggskip står høyt på listen vår over toppvalg – og vi ville definitivt savne merket hvis det forsvant.