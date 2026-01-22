OnePlus sier at ryktene om selskapets undergang er «falske» og «grunnløse» – og vi er glade for å høre det

Nyheter
Av Med bidrag fra publisert

Ingen grunn til bekymringer.

Baksiden av en hvit OnePlus 15
Den fantastiske OnePlus 15. (Foto: OnePlus)
  • Nye rapporter hevder at OnePlus er i ferd med å bli utfaset
  • Disse rapportene har nå blitt avvist av OnePlus India-sjefen
  • Oppo overtok OnePlus-merket i 2021

Teknologiverdenen ble rystet i går av en rapport fra Android Headlines som hevdet at OnePlus er i ferd med å bli «avviklet» av morselskapet Oppo – men nå har det kommet en offisiell uttalelse som sier at ryktene er sterkt overdrevne.

Robin Liu, administrerende direktør i OnePlus i India, uttalte på sosiale medier (via Android Authority) at selskapet er «business as usual og vil fortsette å være det». Han beskrev rapportene om at OnePlus skulle legge ned som «falske» og «grunnløse».

Her hos TechRadar er vi veldig glade for å høre det. Vi har fulgt OnePlus siden merket lanserte sin aller første telefon i 2014, og ga nylig full pott til OnePlus 15 – som ble lansert i fjor og topper listen vår over de beste Android-telefonene.

Som du kanskje husker, fusjonerte Oppo og OnePlus i 2021, der OnePlus ble et undermerke. Siden den gang har vi sett klare likheter mellom telefoner fra Oppo og OnePlus (og til og med Realme, som Oppo også eier), men OnePlus-enhetene har fortsatt å være tydelig selvstendige produkter.

Enkelte spørsmål gjenstår

Den opprinnelige rapporten fra Android Headlines pekte på flere tegn på at OnePlus’ virksomhet var i tilbakegang, inkludert lave globale leveranser og kutt i markedsføring utenfor Kina.

Ifølge analytikere falt OnePlus’ salg til rundt 13–14 millioner telefoner i 2024, ned fra 17 millioner året før. Samtidig økte Oppos salg i samme periode, noe noen mener kan være en grunn til å legge ned OnePlus’ virksomhet.

Det er fortsatt en viss usikkerhet om OnePlus’ fremtid utenfor Kina og India. For eksempel mangler merket partnerskap med operatører i USA, og tidligere rapporter har indikert at både OnePlus Open 2 og OnePlus 15s kan ha blitt skrotet.

Forhåpentligvis vil OnePlus fortsette å operere globalt og gi sårt tiltrengt konkurranse til Apple, Samsung og Google. Deres nyeste flaggskip står høyt på listen vår over toppvalg – og vi ville definitivt savne merket hvis det forsvant.

Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra