OnePlus säger att rykten om företagets undergång är ”falska” och ”ogrundade” – och vi är glada att höra det

Nya rapporter hävdar att OnePlus är på väg att trappas ned

Dessa uppgifter har nu tillbakavisats av OnePlus India-chefen

Oppo tog över OnePlus-varumärket 2021

Teknikvärlden skakades i går av en rapport från Android Headlines som påstod att OnePlus håller på att ”monteras ned” av sitt moderbolag Oppo – men nu kommer ett officiellt besked som säger att ryktena är kraftigt överdrivna.

Robin Liu, vd för OnePlus i Indien, gick ut i sociala medier (via Android Authority) och slog fast att företaget ”verkar som vanligt och kommer att fortsätta göra det”. Han beskrev uppgifterna om att OnePlus skulle stängas ned som ”falska” och ”ogrundade”.

Här på TechRadar är vi väldigt glada att höra det. Vi har bevakat OnePlus sedan varumärket lanserade sin allra första telefon redan 2014, och nyligen delade vi ut full pott till OnePlus 15 – som lanserades i fjol och toppar våra listor över de bästa Android-telefonerna.

Som du kanske minns slogs Oppo och OnePlus samman 2021, där OnePlus blev ett undervarumärke. Sedan dess har vi sett tydliga likheter mellan telefoner från Oppo och OnePlus (och även Realme, som Oppo också äger), men OnePlus-enheter har fortsatt att vara tydligt egna produkter.

Vissa frågetecken kvarstår

Den ursprungliga rapporten från Android Headlines pekade på flera tecken på att OnePlus verksamhet skulle vara på nedgång, bland annat låga leveransvolymer globalt och nedskärningar i marknadsföringen utanför Kina.

Enligt analytiker sjönk OnePlus försäljning till omkring 13–14 miljoner telefoner under 2024, ned från 17 miljoner året innan. Samtidigt ökade Oppos försäljning under samma period, vilket enligt vissa skulle kunna vara ett skäl att lägga ned OnePlus-verksamheten.

Det råder fortfarande viss osäkerhet kring OnePlus framtid utanför Kina och Indien. Varumärket saknar till exempel operatörssamarbeten i USA, och tidigare uppgifter har pekat på att både OnePlus Open 2 och OnePlus 15s kan ha skrotats.

Förhoppningsvis fortsätter OnePlus att verka globalt och bidra med välbehövlig konkurrens till Apple, Samsung och Google. Deras senaste flaggskepp ligger högt upp i våra topplistor – och vi skulle definitivt sakna varumärket om det försvann.