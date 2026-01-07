2026 är det perfekta året för OnePlus att släppa en ny vikbar telefon – här är varför

2026 kommer att betyda mycket för många, men för mig, som TechRadars Staff Writer med fokus på allt som rör mobiler, är det året för den vikbara telefonen.

Händelserna under de senaste tolv månaderna har lagt grunden för ett verkligt omvälvande år inom mobilbranschens mest spännande segment. Samsung gick som vanligt i täten. Galaxy Z Fold 7 höjde ribban för bokliknande vikbara telefoner genom att ta de bästa delarna från kinesisk vikbar design till en bredare marknad, medan Galaxy Z Trifold dök upp i sista sekund och tog både rubriker och uppmärksamhet i teknikvärlden.

Samtidigt föll Google Pixel 10 Pro Fold platt, vilket antyder att användare numera förväntar sig en högre nivå av design och innovation. De tidigare nämnda kinesiska modellerna, som Oppo Find N5 och Honor Magic V5, imponerade däremot genom att tänja på gränserna för batterikapacitet och multitasking.

Och det finns inga tecken på att tempot saktar ner i år. Som vi har rapporterat väntas Motorola presentera sin första bokliknande vikbara telefon på CES 2026 och därmed kliva in i striden som det tredje globalt tillgängliga varumärket för vikbara telefoner efter flera år av framgång med Razr-fliptelefoner, vid sidan av Samsung och Google.

Men det finns ett namn jag ständigt återkommer till när det gäller vikbara telefoner. Ett namn som inte har dykt upp i några trovärdiga rykten eller läckor och som inte har släppt en vikbar telefon på flera år.

Min fråga är helt enkelt: var är OnePlus Open 2?

OnePlus Open var en fantastisk telefon – så vart exakt är uppföljaren? (Image credit: Future / Philip Berne)

Den ursprungliga OnePlus Open var, och är fortfarande, en utmärkt vikbar telefon som vid lanseringen 2023 låg steget före konkurrenterna när det gällde design, batteritid och skärm. Det var kanske den första brett tillgängliga vikbara telefonen som inte kändes som en kompromiss i hopfällt läge, samtidigt som den var extremt välbyggd. Jag skulle kunna fortsätta länge, men kolla gärna in min fullständiga genomgång av hur det var att använda OnePlus Open till vardags.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

OnePlus meddelade i slutet av 2024 att OnePlus Open 2 inte skulle släppas under 2025. Med otur i timing visade det sig bli ett fantastiskt år för utvecklingen av vikbara telefoner, vilket gjorde att den ursprungliga OnePlus Open, som fortfarande säljs direkt från OnePlus, kändes ännu mer daterad än man kunde tro.

Men jag tycker inte att det är för sent för det här kinesiska uppstickarvarumärket att hoppa tillbaka in i den vikbara ringen. Tvärtom tror jag att 2026 kan vara det perfekta tillfället för OnePlus att lansera OnePlus Open 2.

Låt mig förklara. Även om OnePlus har tagit ett steg tillbaka när det gäller vikbara telefoner har företaget inte saktat ner sin mobilutveckling i stort. Vårt test av OnePlus 15 resulterade i ett betyg på fem stjärnor, ett extremt ovanligt betyg för en extremt kraftfull telefon. I allt från batteritid till hårdvaruprestanda utstrålar företagets senaste flaggskepp ren kvalitet.

OnePlus 15 är den första femstjärniga telefonen på över ett år, och visar att varumärket tar hårdvara och design lika seriöst. (Image credit: Philip Berne / Future)

Med ett traditionellt flaggskepp som imponerar mer än vanligt och den ursprungliga OnePlus Open som mall för gränsöverskridande design har jag stort förtroende för att OnePlus kan sätta ihop en riktigt bra vikbar telefon i nästa generation. Dessutom finns den utmärkta Oppo Find N5 i bakgrunden som en möjlig inspirationskälla. De två varumärkena ägs båda av BBK Electronics och delar mycket hårdvara, och första generationens OnePlus Open var tydligt baserad på Oppo Find N3.

Det finns alltså en tydlig väg mot vikbar storhet för OnePlus. Men borde företaget ta den?

Enligt min mening, ja. Trots att kalendern för vikbara telefoner 2026 redan ser fullspäckad ut tycker jag att det är helt rätt tillfälle för OnePlus att kliva tillbaka in i matchen och allt handlar om pris.

När Samsung Galaxy Z Fold 7 kostar över 20 000 kronor och Galaxy Z Trifold sannolikt närmar sig eller till och med överstiger 30 000 kronor, kommer priset att stå högt upp på önskelistan för många köpare av vikbara telefoner i år. Komponentpriserna stiger till följd av den ökande efterfrågan på AI, så jag skulle inte utesluta någon form av prishöjning även för den ryktade Galaxy Z Fold 8 eller Google Pixel 11 Pro Fold.

Det ryktas att Motorola kommer att släppa fler vikbara telefoner i år, med en bokliknande modell den här gången. (Image credit: Philip Berne / Future)

I linje med mönstret från Razr-serien av fliptelefoner förväntar jag mig att Motorolas ryktade bokliknande vikbara telefon kommer att pressa priserna jämfört med de stora varumärkena. Samtidigt vägs det lägre priset delvis upp av brist på varumärkestyngd, och personligen har jag aldrig blivit överväldigad av byggkvaliteten hos Razr-modellerna, vilket gör att min entusiasm för Motorolas satsning är något dämpad.

Jämfört med detta har OnePlus ett rykte om både premiumprodukter och starkt värde för pengarna. En hypotetisk OnePlus Open 2 med ett pris på exempelvis cirka 18 000 kronor och med OnePlus 15:s designspråk, tunn ram, stort kisel-kolbatteri och ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset skulle utgöra ett allvarligt hot mot Samsung och Google.

Och om Motorola kliver in på scenen skulle potentiella kunder bli mer benägna att överväga nya konkurrenter och ifrågasätta Samsungs dominans inom vikbara telefoner. OnePlus kan dra nytta av detta genom att överträffa konkurrenterna både när det gäller rå prestanda och prisvärde.

Hur som helst råder det inga tvivel hos mig om att en tänkt OnePlus Open 2 skulle ta plats på vår lista över de bästa vikbara telefonerna, där dess föregångare fortfarande håller titeln som det bästa budgetalternativet i kategorin.