OnePlus har enligt nya rykten lagt ner två av sina mest efterlängtade telefoner för 2026 – här är varför

OnePlus Open 2 och OnePlus 15s kan båda ha lagts ner

I båda fallen kan mycket snarlika telefoner ändå säljas

Det finns fortfarande en chans att vi får se en ny vikbar OnePlus-telefon nästa år

OnePlus Open var en av de bästa vikbara telefonerna på marknaden när den lanserades redan 2023. Trots att den fick mycket beröm av oss och andra har vi ännu inte sett någon uppföljare – och nu verkar det som att vi kanske inte får se någon på väldigt länge, om ens alls.

Enligt Yogesh Brar, en läcka med generellt gott rykte, ska OnePlus Open 2 ha lagts ner. Om det innebär att modellen bara inte kommer i år eller att OnePlus helt har backat ur marknaden för vikbara telefoner är dock oklart.

Det är dessutom inte den enda OnePlus-telefonen som kan ha skrotats. I ett svar uppgav Brar att det finns 90 procents chans att även den ryktade OnePlus 15s har lagts ner.

Another product getting cancelled is the OnePlus Open 2...January 10, 2026

Inte tillräckligt mainstream ännu

Varför skulle detta hända? När det gäller OnePlus Open 2 har företaget tidigare sagt att vi inte skulle få se den under 2025 eftersom marknaden för vikbara telefoner ännu inte är tillräckligt mainstream – och det argumentet kan fortfarande gälla.

Det kan dock ändras snart. Enligt rykten ska Apple lansera en vikbar iPhone redan i år, vilket skulle kunna sätta rejäl fart på segmentet. Kanske väljer OnePlus då att lansera en ny vikbar modell först under 2026, men det är i nuläget ren spekulation.

En annan tung anledning till att OnePlus Open 2 kanske aldrig blir av i år är att, som NotebookCheck påpekar, Oppo – som äger OnePlus – enligt uppgift planerar en global lansering av Find N6. Om OnePlus Open 2 hade lanserats hade den sannolikt varit lite mer än en omdöpt Find N6 ändå.

I ett sådant läge finns det helt enkelt inget större behov av en OnePlus Open 2, särskilt om den riskerar att konkurrera med en vikbar telefon från moderbolaget.

När det gäller OnePlus 15s var den sannolikt ändå bara tänkt för den indiska marknaden och hade troligen varit mycket lik den ännu ej lanserade OnePlus 15T. OnePlus kan helt enkelt ha bedömt att det inte finns någon poäng med två så snarlika modeller. Om 15T kommer att säljas brett utanför Kina återstår dock att se.

Som alltid bör dessa uppgifter tas med en nypa salt. Men håll gärna koll på vår lista över de bästa OnePlus-telefonerna för att se om – och när – nya modeller dyker upp.