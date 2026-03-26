OnePlus 15T lanseras med enormt batteri och vasst pris, men global lansering är redan osäker

OnePlus 15T är officiell, åtminstone i Kina

Nya frågetecken kring OnePlus internationella verksamhet

Företaget säger att verksamheten “fortsätter som vanligt”

Efter flera veckors teasers är OnePlus 15T nu officiell och suddar ut gränsen mellan mellanklass och flaggskepp, men det finns allt fler frågetecken kring om telefonen faktiskt kommer att lanseras utanför Kina.

Innan vi går in på osäkerheten kring lanseringen, låt oss titta på specifikationerna. OnePlus 15T har en relativt kompakt skärm på 6,32 tum men ett enormt batteri på 7 500 mAh och drivs av Snapdragon 8 Elite Gen 5 tillsammans med antingen 12 GB eller 16 GB RAM.

Lagringsalternativen är 256 GB, 512 GB och 1 TB, och på baksidan sitter en dubbelkamera med 50 MP + 50 MP, samt en selfiekamera på 16 MP. Det finns även tydliga inslag för mobilspelare, inklusive en ångkammare för kylning och en uppdateringsfrekvens som når upp till 165 Hz.

När det gäller pris börjar modellen på 4 299 kinesiska yuan (cirka 5 800 kronor direkt omvandlat), men som nämnt är det oklart om telefonen får en global lansering som många av sina föregångare, inklusive OnePlus 15.

Drar sig OnePlus tillbaka?

Den internationella framtiden för OnePlus är osäker. (Image credit: OnePlus)

Rykten om att OnePlus planerar att dra ned sin verksamhet i USA och Europa har cirkulerat ett tag, men nya spekulationer tog fart efter att OnePlus Indias VD Robin Liu lämnade sin post.

Det är samma Robin Liu som i januari sa att verksamheten fortsatte som vanligt efter de första ryktena om att företaget skulle fokusera enbart på Kina, vilket inte direkt är ett positivt tecken för framtiden i andra regioner.

“Den befintliga verksamheten för OnePlus i Europa fortsätter som vanligt,” sa en representant för OnePlus till TechRadar i ett uttalande. “All eftermarknadssupport, mjukvaruuppdateringar och användarrättigheter är fullt garanterade.”

Det vore synd om OnePlus drog tillbaka sina produkter från internationella marknader – vi tycker att företaget gör några av de bästa telefonerna just nu – men vi lever i en tid där både teknikbranschen och ekonomin i stort står inför utmaningar.