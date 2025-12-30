OnePlus 15 fick full pott – så kan Galaxy S26 Ultra också bli en femma

OnePlus 15 är en perfekt telefon, sett till betyget jag gav i min recension, och jag kunde faktiskt inte begära mer. Den överträffade mina förväntningar inom viktiga områden som skärmkvalitet, batteritid och övergripande prestanda. Visst finns det telefoner som är bättre inom enskilda punkter, men ingen som är bättre på allt.

Galaxy S26 kommer inte att vara Samsungs bästa telefon någonsin – det skulle ju innebära att ingen skulle köpa Galaxy S26 Ultra. Men kan Galaxy S26 Ultra bli en perfekt telefon, med full pott 5/5 på TechRadar? För att nå dit tycker jag inte att Samsung bara ska kopiera det OnePlus gör bäst, eftersom Samsung redan gör mycket av det där ganska bra.

OnePlus 15 satsade på tålighet och batteri

Både OnePlus 13 och OnePlus 15 har visat sig vara de mest tåliga vanliga telefonerna du kan köpa – alltså inte bygg- eller militärklassade modeller. De klarar till och med heta vattenstrålar under en tur i diskmaskinen. Samsungs telefoner är nästan lika tåliga, men att ta det där extra steget skulle hjälpa till att minska gapet i designbetyg.

Samsungs telefoner är kanske inte lika extrema som OnePlus 15 när det gäller tålighet, men de hör fortfarande till de mest robusta du kan köpa. Galaxy S25 Ultra är vattentålig ända ner till S Pen-stylusen, som kan sänkas ner i vatten utan problem, även om pennfacket skulle fyllas med vatten. Ultran överlever förmodligen inte en diskmaskin, men det är inte heller så jag tvättar mina telefoner.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Batteritiden blir en större utmaning för Samsung, eftersom OnePlus använder en ny solid state-batteriteknik som de flesta stora tillverkare hittills har ignorerat. Samsungs telefoner har bra batteritid, men OnePlus 15 levererar flera timmar mer skärmtid i våra tester i Future Labs.

OnePlus må vara batterikungen, men Samsung är en stark tvåa, och Galaxy S25 Ultra imponerade verkligen på mig när det gäller uthållighet. De senaste Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chippen, inklusive det nyare Snapdragon 8 Elite Gen 5, har visat sig vara extremt energieffektiva.

Galaxy S25 Ultra klarade mer än 18,5 timmar i våra batteritester. Det är längre än Apple iPhone 17 Pro Max och nästan alla andra Android-telefoner som kommit före. Det är inte lika häpnadsväckande som OnePlus 15 med sina 26,5 timmar skärmtid, men det är fortfarande ett starkt andraplatsresultat och mer än tillräckligt för att klara en hel dag med intensiv användning.

(Image credit: Philip Berne / Future)

OnePlus 15 laddar dessutom betydligt snabbare än någon Samsung-telefon. Med 80 W trådbunden laddning och imponerande 50 W trådlös laddning är OnePlus 15 redo för en ny arbetsdag medan Galaxy S25 fortfarande kämpar för att ta sig igenom de sista timmarna före läggdags. Om Samsung vill matcha OnePlus 15:s batteribetyg behöver företaget erbjuda snabbare laddning än på någon tidigare Samsung-telefon.

Samsung borde förbättra det Samsung alltid har behövt förbättra

Samsung-telefoner har två webbläsare, två bildgallerier och två appbutiker, bland annat. Det är en för mycket av allt.

Var kan Samsung bli bättre, om inte när det gäller tålighet och batteritid? För det första börjar designen på Galaxy S25 kännas lite daterad. Galaxy S25 Ultra ser mer ut som den sista Galaxy Note än som en helt ny telefon. Jag vill se en rejäl designuppdatering för hela Galaxy S26-serien.

Samsung behöver ännu större förbättringar på mjukvarusidan. Samsungs nuvarande One UI-berättelse är en berg-och-dalbana av toppar och dalar. Telefonerna är packade med alldeles för många funktioner.

Det betyder att du får fantastiska verktyg som Samsung DeX, som i praktiken förvandlar telefonens gränssnitt till en bärbar dator när du kopplar in skärm och tangentbord. Du får marknadens bästa multitasking och mängder av användbara produktivitetsfunktioner. Du kan låta appar poppa upp, fästa mot kanterna, försvinna in i en bubbla eller flyta ovanpå allt annat.

Samsung Galaxy S25 (vänster) och Galaxy S25 Plus (höger). (Image credit: Philip Berne / Future)

Men det betyder också att Samsung-telefoner kan bli svårhanterliga. Andra funktioner kan vara gömda, begravda djupt i undermenyer eller helt enkelt svåra att hitta. Grundläggande appar finns dessutom i dubbla versioner utan någon uppenbar anledning – Samsung-telefoner har två webbläsare, två bildgallerier och två appbutiker, bland annat. Det är en för mycket av allt.

Samsung behöver offra en del av den här ambitionen till förmån för användbarhet. Genom att fokusera på hårdvarudesign under de kommande generationerna och införa ett stopp för mjukvarubloat skulle funktionerna kunna halveras – och Samsung skulle ändå fortsätta göra de mest funktionsspäckade telefonerna man kan tänka sig.

Samsung kan göra en perfekt telefon, precis som OnePlus, men inte genom att göra det OnePlus är bäst på. Samsung är redan extremt bra på mycket. Nu behöver företaget skala bort och förfina. Den perfekta telefonen finns redan gömd i Galaxy S25 Ultra – om Samsung bara tog bort krånglet och lämnade kvar de delar jag gillar mest.