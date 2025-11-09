Samsung Galaxy A54 5G – en mellanklassmobil som överraskar stort

Med flaggskeppskänsla, stark kamera och lång batteritid visar Galaxy A54 att mellanklass inte längre betyder kompromiss.

Samsung Galaxy A54 5G bjuder på mer premiumkänsla än priset antyder. Den har en ljusstark 120 Hz AMOLED-skärm, IP67-klassning, bra batteritid och kameror som imponerar i sin prisklass. Även om prestandan inte når toppnivå, levererar den en stabil och pålitlig vardagsupplevelse.

Vi testade den under flera veckor och fann att A54 är perfekt för användare som vill ha mycket funktion för pengarna. Läs hela recensionen för att se varför detta kan vara årets bästa mellanklassval.

👉 Djupgående test av Samsung Galaxy A54 5G